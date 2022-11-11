Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

На промежуточных выборах в США у республиканцев не получилось одержать убедительную победу и устроить "красную волну", как говорят в Америке, имея в виду традиционный цвет Республиканской партии. Но "волна", похоже, им и не нужна. У партии высокие шансы получить несколько депутатских мандатов, необходимых для того, чтобы вернуть себе контроль над Палатой представителей в Конгрессе США нового созыва.

Баланс сил в Сенате зависит от результатов в трех штатах - Аризоне и Неваде, а также Джорджии, в которой в декабре пройдет второй тур выборов. Ни один из кандидатов там не получил более 50% голосов, как предписывают законы штата, поскольку в первом туре участвовал еще и третий кандидат от Либертарианской партии. Демократам нужно выиграть как минимум в двух штатах из трех, чтобы сохранить нынешний баланс сил 50-50 (два независимых сенатора голосуют вместе с демократами). В этом случае только конституционная роль вице-президента и представителя Демократической партии Камалы Харрис в качестве решающего голоса гарантирует им большинство в верхней палате Конгресса.

Подсчет голосов на выборах в США

Общенациональные выборы в США организуются и проводятся на местном уровне, в округах штатов, а сами штаты обеспечивают законодательную базу и заверяют голосования. Это означает, что в один день в разных часовых поясах проходят тысячи голосований на выборах в местные, государственные и федеральные органы, а также голосования на референдумах. Правила и процедуры различаются, как и бюджеты, обучение и состав избирательных комиссий. "Мы думаем о выборах как о краткосрочном событии, но они готовятся заранее в течение месяцев, если не лет", - рассказал DW Джошуа Селлерс, профессор права в Университете штата Аризона.

Сторонница Трампа Кэри Лейк претендует на пост губернатора Аризоны. Она поддерживает его теорию об "украденных выборах" Фото: Brian Snyder/REUTERS

Однако децентрализованный и трудоемкий подсчет голосов может стать гарантией против подтасовок, о которых, не представив доказательств, неоднократно заявляли экс-президент Дональд Трамп и его союзники, не признающие результатов выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Многие из этих радикально настроенных кандидатов 8 ноября проиграли своим оппонентам. Но некоторые победили, в том числе на уровне штатов по всей стране, что дает им возможность потенциально влиять на будущие выборы и ставить под сомнение их законные результаты. "Я надеюсь, что любым противоправным действиям, к которым они могут призвать, будут противодействовать все те честные государственные служащие, которые работают на этих должностях и в этих офисах", - сказал Селлерс.

Демократы и республиканцы: все против всех?

Изменения по результатам промежуточных выборов, которые вступят в силу уже только в новом году, выглядят небольшими, но они могут оказаться решающими. Если Сенат останется в руках демократов, то они смогут сохранить контроль над комитетами и законодательной повесткой дня, в том числе без проволочек утверждать кандидатов президента Байдена на высшие исполнительные и судебные должности. Тем не менее, у них будет намного меньше двух третей голосов, необходимых для принятия многих законопроектов Сенатом.

Однако настоящие перемены произойдут в Палате представителей, что грозит заморозить законодательные инициативы и перечеркнуть политические приоритеты Байдена. Республиканцы смогут блокировать инициативы демократов и проводить свои собственные, но те, скорее всего, застрянут в Сенате, или же Байден наложит на них вето.

"Когда страна разделена - а мы действительно в значительной степени разделены - люди в других государствах правы, когда беспокоятся о нашей способности как мировой державы решать некоторые проблемы", - считает Селлерс, имея в виду глобальные темы, такие как изменение климата и пандемия. Республиканцы в Палате представителей также могут отказать Байдену в финансировании и создавать помехи в работе его администрации, организовывая слушания и расследования. У них есть право объявить импичмент - политическую, а не юридическую процедуру, которая независимо от ее исхода может привести к тому, что в оставшееся время пребывания президента в должности его администрация не сможет работать продуктивно.

Поддержка Украины является консенсусом для Америки

Возможные проблемы в функционировании американской политической системы могут иметь глобальные последствия, говорят наблюдатели и указывают на тесную связь между общественным недовольством внутри США и политическими целями страны за рубежом. "Мы должны относиться к американскому обществу и нашим законным представителям как к лицам, играющим абсолютно легитимную роль во внешней политике, а не делать вид, что нужно прислушиваться только к мнению экспертного сообщества", - говорит DW Стивен Вертхайм, старший сотрудник вашингтонского Фонда Карнеги.

Впрочем, по ряду важнейших геополитических вопросов позиции обеих партий сегодня сходятся. Так, обе партии продемонстрировали согласие в вопросах поддержки Украины, противодействия Китаю и развития отечественного производства высокотехнологичной продукции, такой как микрочипы. Однако различия могут проявляться не в том, что делать в этих областях, а в том, как.

Украина уже получила американские ЗРК HIMARS Фото: James Lefty Larimer/abaca/picture alliance

"Я не думаю, что тема Украины в американской политике является проблемной и способной разделить общество на два лагеря", - сказал DW Майкл Киммейдж, профессор истории Католического университета в Вашингтоне. По его словам, скорее, следует опасаться того, что возможное республиканское большинство в Палате представителей, не переставая поддерживать Киев, начнет увязывать законопроекты о финансовой и другой помощи Украине с разными прочими требованиями к демократам.

Украина и ее руководство ранее уже сталкивались с тем, что их использовали для внутриполитических конфликтов в США. Первая попытка объявить импичмент Трампу была инициирована из-за того, что бывший президент США якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог оклеветать Джо Байдена и его сына Хантера. "Даже небольшое изменение в характере американской поддержки Украине может иметь довольно серьезные последствия для украинских вооруженных сил", - добавил Киммейдж, который работал в российско-украинском отделе в Госдепартаменте США при президенте Бараке Обаме.

В то время, как итоги голосования показывают, что готовность поддержать Украину против России, а также Тайвань против Китая, остается высокой в американском обществе, результаты выборов больше идут на пользу демократическому лагерю. Республиканцы, придерживающиеся взглядов Трампа, проводят сейчас, скорее, изоляционистскую политику, и перед выборами партия сделала акцент на борьбу с рекордной инфляцией и укрепление американской экономики. "В Соединенных Штатах популярно мнение, что нам нужно сосредоточиться на внутренних проблемах в стране, - отмечает Вертхайм. - Это то, о чем неоднократно говорил Обама. Это то, на что опирался и Дональд Трамп". По его мнению, республиканцы, получив больше законодательной власти, смогут "чаще продвигать такого рода вопросы".

Американские военные корабли регулярно патрулируют Тайваньский пролив Фото: abaca/picture alliance

Присматриваясь к Азии, опираясь на Европу

Тем не менее, поскольку опасения в отношении Китая разделяют политики обеих партии, резкое снижение активности США на мировой арене или сокращение рекордно высоких военных расходов Вашингтона маловероятны. "Скорее, в контролируемом республиканцами Конгрессе начнется игра на повышение ставок между обеими партиями с целью показать, какая из них действует более жестко в отношении Китая, - считает эксперт Фонда Карнеги Вертхайм. - Внутренняя политика США - это фактор, подпитывающий стратегическую конкуренцию с Китаем. Но это не обязательно способствует выработке правильной стратегии".

США пытаются "развернуться" в сторону Азии со времен президентства Барака Обамы, и в нынешней Стратегии национальной безопасности много места уделено Китаю. Однако США смогут перенаправить значительные ресурсы на Азию только в том случае, если их европейские союзники возьмут на себя больше ответственности за собственную безопасность. В противном случае США рискуют ослабить евроатлантическое пространство в обмен на регион Индийского и Тихого океанов или исчерпают свои возможности, пытаясь полноценно действовать в обоих направлениях.

Если ко всему этому добавить Дональда Трампа, чьи взгляды не получили поддержки избирателей на нынешних выборах, но который остается мощной и непредсказуемой силой, то у европейцев есть причина внимательно следить за политикой США в преддверии президентских выборов 2024 года. "Европе пора подумать о том, насколько она самодостаточна и хочет быть самодостаточной, когда дело доходит до вопросов обороны, - говорит Вертхайм. - Я не знаю, сколько еще предупредительных сигналов из Соединенных Штатов необходимо, чтобы до европейцев дошло это сообщение".

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