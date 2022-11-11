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Фото: DAVID SWANSON/REUTERS
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Итоги выборов в США: что изменится для Украины, КНР и Европы

Уильям Ноа Глукрофт
52 мин. назад

По итогам промежуточных выборов в США республиканцы, скорее всего, получат большинство в Палате представителей, а демократы смогут сохранить перевес в Сенате. Что изменится еще?

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На промежуточных выборах в США у республиканцев не получилось одержать убедительную победу и устроить "красную волну", как говорят в Америке, имея в виду традиционный цвет Республиканской партии. Но "волна", похоже, им и не нужна. У партии высокие шансы получить несколько депутатских мандатов, необходимых для того, чтобы вернуть себе контроль над Палатой представителей в Конгрессе США нового созыва.

Баланс сил в Сенате зависит от результатов в трех штатах - Аризоне и Неваде, а также Джорджии, в которой в декабре пройдет второй тур выборов. Ни один из кандидатов там не получил более 50% голосов, как предписывают законы штата, поскольку в первом туре участвовал еще и третий кандидат от Либертарианской партии. Демократам нужно выиграть как минимум в двух штатах из трех, чтобы сохранить нынешний баланс сил 50-50 (два независимых сенатора голосуют вместе с демократами). В этом случае только конституционная роль вице-президента и представителя Демократической партии Камалы Харрис в качестве решающего голоса гарантирует им большинство в верхней палате Конгресса.

Подсчет голосов на выборах в США

Общенациональные выборы в США организуются и проводятся на местном уровне, в округах штатов, а сами штаты обеспечивают законодательную базу и заверяют голосования. Это означает, что в один день в разных часовых поясах проходят тысячи голосований на выборах в местные, государственные и федеральные органы, а также голосования на референдумах. Правила и процедуры различаются, как и бюджеты, обучение и состав избирательных комиссий. "Мы думаем о выборах как о краткосрочном событии, но они готовятся заранее в течение месяцев, если не лет", - рассказал DW Джошуа Селлерс, профессор права в Университете штата Аризона.

Сторонница Трампа Кэри Лейк претендует на пост губернатора Аризоны. Она поддерживает его теорию об
Сторонница Трампа Кэри Лейк претендует на пост губернатора Аризоны. Она поддерживает его теорию об "украденных выборах"Фото: Brian Snyder/REUTERS

Однако децентрализованный и трудоемкий подсчет голосов может стать гарантией против подтасовок, о которых, не представив доказательств, неоднократно заявляли экс-президент Дональд Трамп и его союзники, не признающие результатов выборов 2020 года, которые Трамп проиграл. Многие из этих радикально настроенных кандидатов 8 ноября проиграли своим оппонентам. Но некоторые победили, в том числе на уровне штатов по всей стране, что дает им возможность потенциально влиять на будущие выборы и ставить под сомнение их законные результаты. "Я надеюсь, что любым противоправным действиям, к которым они могут призвать, будут противодействовать все те честные государственные служащие, которые работают на этих должностях и в этих офисах", - сказал Селлерс.

Демократы и республиканцы: все против всех?

Изменения по результатам промежуточных выборов, которые вступят в силу уже только в новом году, выглядят небольшими, но они могут оказаться решающими. Если Сенат останется в руках демократов, то они смогут сохранить контроль над комитетами и законодательной повесткой дня, в том числе без проволочек утверждать кандидатов президента Байдена на высшие исполнительные и судебные должности. Тем не менее, у них будет намного меньше двух третей голосов, необходимых для принятия многих законопроектов Сенатом.

Однако настоящие перемены произойдут в Палате представителей, что грозит заморозить законодательные инициативы и перечеркнуть политические приоритеты Байдена. Республиканцы смогут блокировать инициативы демократов и проводить свои собственные, но те, скорее всего, застрянут в Сенате, или же Байден наложит на них вето.

"Когда страна разделена - а мы действительно в значительной степени разделены - люди в других государствах правы, когда беспокоятся о нашей способности как мировой державы решать некоторые проблемы", - считает Селлерс, имея в виду глобальные темы, такие как изменение климата и пандемия. Республиканцы в Палате представителей также могут отказать Байдену в финансировании и создавать помехи в работе его администрации, организовывая слушания и расследования. У них есть право объявить импичмент - политическую, а не юридическую процедуру, которая независимо от ее исхода может привести к тому, что в оставшееся время пребывания президента в должности его администрация не сможет работать продуктивно.

Поддержка Украины является консенсусом для Америки

Возможные проблемы в функционировании американской политической системы могут иметь глобальные последствия, говорят наблюдатели и указывают на тесную связь между общественным недовольством внутри США и политическими целями страны за рубежом. "Мы должны относиться к американскому обществу и нашим законным представителям как к лицам, играющим абсолютно легитимную роль во внешней политике, а не делать вид, что нужно прислушиваться только к мнению экспертного  сообщества", - говорит DW Стивен Вертхайм, старший сотрудник вашингтонского Фонда Карнеги.

Впрочем, по ряду важнейших геополитических вопросов позиции обеих партий сегодня сходятся. Так, обе партии продемонстрировали согласие в вопросах поддержки Украины, противодействия Китаю и развития отечественного производства высокотехнологичной продукции, такой как микрочипы. Однако различия могут проявляться не в том, что делать в этих областях, а в том, как.

Украина уже получила американские ЗРК HIMARS
Украина уже получила американские ЗРК HIMARS Фото: James Lefty Larimer/abaca/picture alliance

"Я не думаю, что тема Украины в американской политике является проблемной и способной разделить общество на два лагеря", - сказал DW Майкл Киммейдж, профессор истории Католического университета в Вашингтоне. По его словам, скорее, следует опасаться того, что возможное республиканское большинство в Палате представителей, не переставая поддерживать Киев, начнет увязывать законопроекты о финансовой и другой помощи Украине с разными прочими требованиями к демократам.

Украина и ее руководство ранее уже сталкивались с тем, что их использовали для внутриполитических конфликтов в США. Первая попытка объявить импичмент Трампу была инициирована из-за того, что бывший президент США якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот помог оклеветать Джо Байдена и его сына Хантера. "Даже небольшое изменение в характере американской поддержки Украине может иметь довольно серьезные последствия для украинских вооруженных сил", - добавил Киммейдж, который работал в российско-украинском отделе в Госдепартаменте США при президенте Бараке Обаме.

В то время, как итоги голосования показывают, что готовность поддержать Украину против России, а также Тайвань против Китая, остается высокой в американском обществе, результаты выборов больше идут на пользу демократическому лагерю. Республиканцы, придерживающиеся взглядов Трампа, проводят сейчас, скорее, изоляционистскую политику, и перед выборами партия сделала акцент на борьбу с рекордной инфляцией и укрепление американской экономики. "В Соединенных Штатах популярно мнение, что нам нужно сосредоточиться на внутренних проблемах в стране, - отмечает Вертхайм. - Это то, о чем неоднократно говорил Обама. Это то, на что опирался и Дональд Трамп". По его мнению, республиканцы, получив больше законодательной власти, смогут "чаще продвигать такого рода вопросы".

Американские военные корабли регулярно патрулируют Тайваньский пролив
Американские военные корабли регулярно патрулируют Тайваньский проливФото: abaca/picture alliance

Присматриваясь к Азии, опираясь на Европу

Тем не менее, поскольку опасения в отношении Китая разделяют политики обеих партии, резкое снижение активности США на мировой арене или сокращение рекордно высоких военных расходов Вашингтона маловероятны. "Скорее, в контролируемом республиканцами Конгрессе начнется игра на повышение ставок между обеими партиями с целью показать, какая из них действует более жестко в отношении Китая, - считает эксперт Фонда Карнеги Вертхайм. - Внутренняя политика США - это фактор, подпитывающий стратегическую конкуренцию с Китаем. Но это не обязательно способствует выработке правильной стратегии".

США пытаются "развернуться" в сторону Азии со времен президентства Барака Обамы, и в нынешней Стратегии национальной безопасности много места уделено Китаю. Однако США смогут перенаправить значительные ресурсы на Азию только в том случае, если их европейские союзники возьмут на себя больше ответственности за собственную безопасность. В противном случае США рискуют ослабить евроатлантическое пространство в обмен на регион Индийского и Тихого океанов или исчерпают свои возможности, пытаясь полноценно действовать в обоих направлениях.

Если ко всему этому добавить Дональда Трампа, чьи взгляды не получили поддержки избирателей на нынешних выборах, но  который остается мощной и непредсказуемой силой, то у европейцев есть причина внимательно следить за политикой США в преддверии президентских выборов 2024 года. "Европе пора подумать о том, насколько она самодостаточна и хочет быть самодостаточной, когда дело доходит до вопросов обороны, - говорит Вертхайм. - Я не знаю, сколько еще предупредительных сигналов из Соединенных Штатов необходимо, чтобы до европейцев дошло это сообщение".

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