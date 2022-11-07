Промежуточные выборы в США. Почему сейчас важны как никогда

Промежуточные выборы в США ответят на вопрос, кто будет контролировать Конгресс. На позицию избирателей повлияет ситуация в экономике и споры о праве на аборт. Но в этой кампании на кону и более важные вещи.

В США 8 ноября состоятся так называемые промежуточные выборы, которые проводятся в середине срока полномочий президента. На них избирают весь состав Палаты представителей и треть Сената, а также губернаторов в 36 штатах.

Редактор вашингтонского онлайн-издания The Hill Брэндон Конрадис уверен, что на нынешних промежуточных выборах на участки придет большое число американцев. "Первые данные о досрочном голосовании показывают, что явка в итоге может оказаться значительно выше, чем обычно", - сообщил Конрадис в интервью DW. По его словам, это свидетельствует о том, что американцы озабочены положением дел в их стране.

При этом в 2014 году на промежуточных выборах явка была одной из самых низких в истории США: всего 42% приняли участие в голосовании. Но уже через четыре года, во время президентства Дональда Трампа, это показатель вырос до 53,4%.

Раскол в американском обществе

Соединенные Штаты по состоянию на осень 2022 году - сильно поляризованная страна. Наиболее отчетливо это проявилось в реакции общества на решение Верховного суда, отменившего в июне конституционное право на аборт. Либерально настроенные американцы были шокированы этим шагом, восприняв его как покушение на их основные права. А консерваторы, напротив, отпраздновали вердикт судей как свою долгожданную победу. Столь глубокие разногласия являются одной из причин, которая побуждает американцев пойти к избирательным урнам - дабы "злонамеренный" противник не получил ни одного дополнительного места в Конгрессе.

Джо Байден Фото: Leah Millis/REUTERS

Сторонники Демократической партии (ДП) в штатах, где на промежуточных выборах избирается местное руководство, хотят быть уверенными в том, что решать вопрос, имеют ли беременные женщины законное право на аборт, будет губернатор не из Республиканской партии (РП). В свою очередь, ее сторонники, напуганные рецессией, винят в экономических проблемах Америки президента-демократа Джо Байдена и надеются, что политики-республиканцы, одержав победу, смогут добиться перемен к лучшему.

"Консервативно настроенных американцев сейчас больше всего волнуют инфляция, состояние экономики и уровень преступности. Об этом чаще всего говорят кандидаты от РП. Главной темой их соперников демократов является право на аборт", - поясняет в беседе с DW Лора Меррифилд Уилсон, политолог из университета Индианаполиса. И добавляет, что избирателей Демпартии беспокоит не только это, они также опасаются, что Верховный суд после решения об абортах займется и другими социальными темами и, например, ограничит права гомосексуалов.

Если ДП лишится большинства в одной или в обеих палатах Конгресса, это сильно усложнит Байдену вторую половину президентского правления, поскольку ему будет очень трудно проводить законы через парламент.

Ложь об "украденных выборах"

У нынешних выборов, которые, как всегда, дадут ответ на традиционный вопрос, у кого большинство в Конгрессе, есть и отличительная особенность от всех предыдущих. Некоторые кандидаты-республиканцы в Палату представителей, Сенат и на пост губернатора ряда штатов публично поддерживают заявления экс-президента Дональда Трампа об "украденных выборах". Такие политики согласны с многократно опровергнутыми утверждениями Трампа о том, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы и Байден не является легитимным президентом США.

Кэри Лейк Фото: Mario Tama/Getty Images/AFP

Одной из тех, кто поддерживает эту теорию, является ярая сторонница Трампа Кэри Лейк, которая претендует на пост губернатора Аризоны. "К сожалению, у нас украли выборы, и в Белом доме сидит нелегитимный президент", - цитирует телекомпания PBS высказывание Лейк, сделанное ею в июне в ходе предвыборной кампании.

Марк Финч, республиканский кандидат в Аризоне на пост госсекретаря, третью по значимости должность в администрации штата (в нем нет поста вице-губернатора. - Ред.), заявил, что не подтвердил бы победу Джо Байдена в Аризоне. Между тем в этом штате в 2020 году Байден с минимальным перевесом одержал верх над Трампом, и этот факт был подтвержден после пересчета голосов. Согласно избирательной системе США, именно администрации штатов главным образом ответственны за проведение выборов и официальное подтверждение их итогов.

Возможное влияние на президентские выборы 2024 года

Внепартийный информационный бюллетень Cook Political Report with Amy Walter, посвященный анализу выборов в США, пришел к выводу, что исход губернаторской кампании в Аризоне накануне голосования непредсказуем, шансы кандидатов примерно равны.

"Лейк может выиграть выборы губернатора, тогда это способно оказать влияние на президентскую гонку 2024 года", - отметила в беседе с DW Джессика Тейлор, эксперт Cook Political Report по выборам губернаторов и сенаторов. "Если, как ожидается, экс-президент Дональд Трамп снова выставит свою кандидатуру в президенты, и если в некоторых из "колеблющихся" штатов найдутся симпатизирующие ему люди, которые будут готовы отменить результаты выборов или работать с законодательными органами штатов с этой целью", то тогда все может произойти не так, как случилось в 2020 году, добавила она.

Большое число кандидатов, не считающих нынешнего американского президента легитимным, является вызывающим беспокойство фактором накануне промежуточных выборов. В США еще никогда не было так много кандидатов, которые не признают тот факт, что президент занял свой пост в результате честных выборов. "Такое впечатление, что мы наблюдаем беспрецедентный момент в американской истории", - резюмировал Брэндон Конрадис.

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