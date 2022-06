В США не утихают протесты из-за отмены конституционного права на аборт

В десятках городов США в субботу, 25 июня, возобновились протесты против решения Верховного суда об отмене вердикта по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, признававшего конституционным право на аборт.

Самые активные протесты на второй день проходили у здания Верховного суда в Вашингтоне, пишут The New York Times и The Washington Post. К 10 утра у Капитолийского холма собрались несколько сотен человек. Главными лозунгами были "Не твоя матка, не твой выбор" и "Они не могут контролировать наши тела". Днем собравшихся у здания Верховного суда противников решения судей окружили сторонники запрета абортов, которые пытались перекричать демонстрантов.

Полиция округа Колумбия задействовала все подразделения, которые были переведены в режим ожидания на случай возможных стычек или беспорядков, пишет WP. Накануне полиция не провела ни одного ареста. Кроме того, удалось избежать столкновений между сторонниками и противниками решения, указывает газета.

"Сегодняшние протесты перед Верховным судом в значительной степени превратились в схватку между различными лагерями. Вчерашние демонстрации были хорошо скоординированы…Сегодняшний день - особенно жаркий в Вашингтоне - скорее похож на выплеск разочарования", - описывает обстановку NYT. Субботние протесты в столице также проходят без столкновений, пишет агентство AFP.

Кроме того, акции сторонников и противников проходят в Лос-Анджелесе и десятках других городов на западном побережье. Всего демонстрации запланированы в нескольких десятках городов по всей стране, следует из опубликованной карты, на которую ссылается телеканал CNN.

Ряд штатов запретили аборты после решения суда

В пятницу, 24 июня, Верховный суд США отменил решение по делу "Роу против Уэйда" 1973 года, которое признавало право на аборт конституционным. Теперь вопрос прерывания беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. "Конституция не дает права на аборт, и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям", - говорится в заявлении суда.

После этого решения ожидается, что аборт станет нелегальным в ряде штатов уже в ближайший месяц. Девять из них запретили эту процедуру в день обнародования постановления Верховного суда - Юта, Южная Дакота, Висконсин, Миссури, Оклахома, Арканзас, Луизиана, Кентукки и Алабама.

Протесты в Солт-Лейк-Сити против отмены права на аборт

Хотя во всех штатах существуют исключения из законов для абортов по медицинским показателям, в большинстве из них прерывание беременности при изнасиловании или инцесте будет запрещено. В 20 штатах и ​​округе Колумбия аборты останутся разрешенными, указывает WP.

Президент США Джо Байден назвал решение Верховного суда США об абортах "трагической ошибкой". Оно, по его словам, основано на "экстремальной идеологии" и "отняло у женщин в США конституционное право". Президент призвал Конгресс восстановить право на аборты на федеральном уровне и пообещал, что этот вопрос будет вынесен на голосование на промежуточных выборах в ноябре, передает AFP.

