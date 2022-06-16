Реестр беременных в Польше. Чего боятся женщины?

Польское законодательство в отношении абортов является одним из самых жестких в ЕС. Но его косвенно могут еще ужесточить - после введения регистрационного списка беременных женщин. В начале июня министр здравоохранения Польши Адам Недзельский подписал распоряжение, согласно которому информация о состоянии здоровья в общей базе данных будет дополняться сведениями о беременности. Спустя две недели после подписания документа он должен вступить в силу. С 1 октября 2022 года передача таких данных в реестр станет обязательной.

Дебаты по поводу создания реестра

Первый вариант распоряжения был представлен общественности прошлой осенью. Уже тогда оно вызвало серьезные возражения. Контроль и принуждение как идеологические средства правящей партии "Закон и справедливость" раскритиковал лидер оппозиционной "Гражданской платформы" Дональд Туск. Его однопартиец, глава польского Сената Томаш Гродзкий задался вопросом, нужно ли сравнивать число беременностей с числом родов, чтобы установить количество абортов. После такой критики проект документа был отложен.

Вальдемар Краска

Но правящая с 2015 года в Польше национально-консервативная партия "Закон и справедливость" не отказалась от этой идеи. Ее поддерживает и католическая церковь, чье влияние на польское правительство велико. Именно церковь, как считают наблюдатели, внесла существенный вклад в то, что у Польши самое жесткое в Европе законодательство об абортах. В этой стране они разрешены только в том случае, если беременность угрожает здоровью женщины или если беременность стала следствием сексуального насилия.

В ходе дебатов в парламенте замминистра здравоохранения Вальдемар Краска выступил в защиту новой меры. "Мы не создаем реестр беременных. Мы лишь хотим, чтобы врачи имели как можно более широкий доступ к данным каждого пациенты, чтобы предложить оптимальную медицинскую помощь и избежать ущерба здоровью", - заявил он, обвинив оппозицию в том, что та "распространяет ложь". "Я не должен объяснять врачам, как важна информация о том, беременна пациентка или нет", - отметил Краска, подчеркнув, что в реестре также будет содержаться и другая информация, например, об имплантах, группе крови, аллергии.

Пресс-секретарь министерства Войцех Андрушевич в качестве аргумента в пользу нововведения назвал рекомендацию Еврокомиссии о создании такого реестра. Он должен помочь обеспечить медицинскую помощь в случае, если пациент находится за границей.

Аргументы "за" и "против"

Дебаты в парламенте проходили по инициативе депутатов от партии "Левые вместе". Ее представитель Агнешка Дземьянович-Бак сказала, что предложенный реестр является "инструментом, который можно использовать как в хороших, так и в плохих целях". В руках правящей партии, которая превратила жизнь женщин в ад, ограничив право на аборт и разрешив применение контрацепции только в определенных случаях, этот реестр может стать "взрывоопасным инструментом", предупредила депутат.

Протесты в Люблине против закона об абортах, ноябрь 2021 года

Барбара Новацка из "Гражданской платформы", в свою очередь, указала на то, что юные польки из страха перед государством больше не хотят иметь детей. Реестр, по ее мнению, является "инструментом запугивания". Рождаемость в Польше, несмотря на социальную программу поддержки со стороны властей, постоянно падает. В феврале 2022 года на свет появились только 23 000 новорожденных - рекордно низкое число после Второй мировой войны.

"Польша - не Сальвадор"

В нормальной стране, говорит депутат от оппозиционного центристского движения "Польша 2050" Михал Граматика, такой электронный реестр был бы хорошей идеей, но не в Польше. Он указывает на постоянно расширяющиеся компетенции различных контролирующих структур Польши. "Как мы должны поверить в то, что только врачи будут иметь доступ к данным пациентов?", - задает он риторический вопрос .

Польская либеральная Gazeta Wyborcza на этом фоне попыталась успокоить женщин. Ее обозреватель Катаржина Вежик в своем комментарии обращает внимание на то, что после вступления в силу распоряжения о введении реестра для беременных женщинам не грозит штраф в случае аборта. "Если этот регистр был задуман в качестве средства давления, то он не эффективен, - пишет Вежик. - Польша все же не второй Сальвадор".

В этой стране в Центральной Америке женщине, которая потеряла ребенка, грозит до 30 лет лишения свободы. Польше до такого еще далеко: согласно действующему законодательству, женщины, которые нелегально сделали аборт, не подвергаются наказанию. Заключение сроком до трех лет грозит только тем кто, нелегально провел аборт, помог в этом женщине или уговорил ее совершить этот шаг.

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