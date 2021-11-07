Польский Минздрав уточнил закон об абортах после протестов

Министерство здравоохранения Польши в воскресенье, 7 ноября, опубликовало инструкции для врачей, описывающие ситуации, в которых проведение аборта считается допустимым. Накануне по всей стране прошли массовые демонстрации в память о беременной женщине с пороками плода, скончавшейся в больнице города Пщины.

30-летнюю Изабеллу госпитализировали после того, как у нее отошли воды на 22-й неделе беременности. Как заявила адвокат ее семьи, в больнице "врачи дожидались смерти плода". В итоге пациентка скончалась от септического шока.

Сегодня в Польше действует закон, по которому прерывать беременность при наличии у ребенка пороков развития запрещено.

Когда в Польше можно делать аборт

В инструкциях Минздрава Польши, опубликованных 7 ноября, отмечено, что прерывание беременности возможно, когда она угрожает жизни или здоровью матери. В документе говорится, в частности: "Подчеркивается, что врачам не стоит бояться принимать необходимые решения, основанные на их опыте и медицинских познаниях".

В случае Изабеллы врачи медлили с абортом несмотря на то, что у беременной было недостаточно околоплодных вод, чтобы у ребенка был шанс выжить. Именно эта ситуация - действия врачей в случае недостатка околоплодных вод - особо оговаривается в инструкциях Минздрава.

Сообщается, что врачи, наблюдавшие Изабеллу, были временно отстранены от работы. Расследованием смерти пациентки занимается сейчас прокуратура.

Акции в память о скончавшейся беременной

6 ноября по всей Польше состоялись массовые протесты с требованием изменить действующее законодательство в сфере абортов. Некоторые правозащитники полагают, что польские врачи опасаются прерывать беременность у своих пациенток из-за существующей правовой ситуации.

До октября 2020 года, по действующим в Польше законам, делать аборт разрешалось, если беременность стала следствием изнасилования, если она угрожала здоровью или жизни матери и если у ребенка имелись серьезные пороки развития. Впоследствии Конституционный суд постановил, что наличие у ребенка пороков развития не является уважительной причиной для прерывания беременности.

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