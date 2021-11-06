В Польше прошли массовые акции в память о скончавшейся беременной

По всей Польше в субботу, 6 ноября, прошли массовые акции в память о беременной женщине с пороками развития плода, скончавшейся в больнице города Пщина на юге страны. По словам представителей организаций, защищающих права женщин, 30-летняя Изабелла стала первой жертвой ужесточенного год назад польского законодательства, фактически запрещающего аборты.

Самая массовая демонстрация состоялась в Варшаве: на нее вышли несколько десятков тысяч человек, среди которых был и экс-премьер-министр Польши, лидер оппозиционной партии "Гражданская платформа" Дональд Туск. Участники акции собрались у здания Конституционного суда, а после двинулись маршем в сторону министерства здравоохранения. При этом они выкрикивали слова: "Ни одна больше", напоминающие послевоенный лозунг "Никогда больше", и держали в руках фотографии Изабеллы.

"Врачи дожидались смерти плода"

У умершей остались муж и дочь. В больницу она попала на 22-неделе беременности после того, как у нее преждевременно отошли околоплодные воды. По словам адвоката семьи Изабеллы, Йоланты Будзовской, "врачи дожидались смерти плода". "Плод мертв, пациентка мертва, септический шок", - описала она дальнейшее развитие ситуации.

Протест против действующего закона об абортах в Познани

В переписке с родными и друзьями, которую Изабелла вела из больницы, она указывала, что "в соответствии с информацией, которую сообщали ей врачи, они приняли выжидательную позицию, воздерживаясь от опорожнения полости матки до момента смерти плода, что связано с действующими нормами, которые ограничивают возможность проведения легального аборта", сообщила адвокат.

Польское законодательство в сфере абортов

На сегодня польское законодательство в сфере абортов является одним из самых строгих в Европе. В октябре 2020 года Верховный суд страны дополнительно ужесточил его, постановив, что прерывание беременности при наличии у ребенка тяжелых пороков развития является нарушением конституции. На данный момент аборт в Польше можно сделать легально, только если беременность и роды угрожают жизни или здоровью матери.

На протяжении последних месяцев в стране неоднократно проходили протесты против ужесточения законодательства в сфере абортов. По официальным данным, ежегодно в Польше совершается около 2000 абортов. Правозащитники утверждают, однако, что более 200 000 польских женщин каждый год прерывают беременность вне клиник или отправляются для этой операции за границу.

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