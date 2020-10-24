В Варшаве тысячи человек присоединились к протесту против ужесточения закона об абортах

Несколько тысяч жителей Польши вышли в воскресенье, 13 декабря, на улицы Варшавы в знак протеста против правоконсервативного правительства и практически полного запрета абортов в стране. Как передает агентство dpa, несмотря на полицейские кордоны, демонстрантам удалось дойти почти до самого дома заместителя председателя Совета министров Ярослава Качиньского, возглавляющего правящую партию "Закон и справедливость". Возле здания было отмечено усиленное присутствие блюстителей порядка, полицейские неоднократно призывали митингующих разойтись.

Фермеры оставили у дома Качиньского мертвую свинью

Кроме того, фермерам, протестовавшим против падения цен на поставки производителей, удалось оставить перед домом Качиньского мертвую свинью, а также забросать прилегающую улицу картофелем и яйцами, указывает агентство AFP.

Воскресная демонстрация прошла в символичную для страны дату - ровно 39 лет назад генерал Войцех Ярузельский ввел в Польше военное положение и объявил объединение независимых профсоюзов "Солидарность" вне закона.

Акции продолжаются с конца октября

Массовые акции протеста не утихают в Польше с 30 октября. Им предшествовало решение Конституционного суда страны, который признал незаконным прерывание беременности даже при высокой вероятности пороков развития плода. Предполагается, что аборты будут разрешены в Польше только в тех случаях, когда оплодотворение произошло в результате изнасилования или инцеста, а также если беременность угрожает жизни женщины.

Это решение суда вступит в силу после его публикации в "Официальном вестнике". Когда это произойдет, пока неизвестно, так как правительство решило пока отложить публикацию.

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