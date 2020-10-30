Польская активистка о праве на аборт: "Он изменил мою жизнь к лучшему"

Польский закон об абортах - один из самых строгих в Европе. Прерывание беременности в стране разрешено только в трех случаях: если она наступила в результате изнасилования, если есть угроза здоровью или жизни матери, если у плода обнаружен тяжелый порок.

Конституционный суд 22 октября признал последнюю причину незаконной, хотя именно по ней проводилось большинство легальных абортов в стране. После этого в Польше начались массовые протесты. 4 ноября правительство отложило введение запрета. Но проблему с абортами в стране это не решает, считает польская активистка, создательница организации Women Help Women в Польше и член группы Abortion Dream Team Юстина Выджиньска. Abortion Dream Team дает женщинам информацию об абортах, помогает в ситуации, когда необходимо принять решение, а также занимается сексуальным просвещением. В интервью DW Юстина Выджиньска рассказала о том, в какой ситуации оказались польские женщины и на что повлияет введение запрета на аборт.

DW: Как вы оцениваете то, что правительство Польши отложило введение запрета на аборты?

Юстина Выджиньска: Заявление правительства означает, что все просто заморозили, но вполне вероятно, что врачи в больницах сейчас боятся проводить процедуру по этой причине и не понимают, в какой ситуации они находятся. В то же время я думаю, что правительство испугалось протестующих и того, что они могут выходить на улицы и дальше, а сейчас пандемия коронавируса. Мне кажется, что они все-таки введут этот запрет, когда пандемия пойдет на спад, но и тогда это может вызвать новые протесты.

На фоне протестов группа Abortion Dream Team рассказала о рекордной статистике: с 22 октября аборты за рубежом сделали 33 женщины из Польши, чей срок был более 12 недель, раньше это была статистика за месяц. Число звонков вашу организацию увеличилось в несколько раз. Кто именно вам сейчас стал звонить? О чем спрашивают?

Юстина Выджиньска

- Мы в последние дни получили большую поддержку, наш номер телефона показывают и по телевидению, он был на всех протестах. Когда суд вынес решение о запрете, мы начали сбор денег и за все эти дни собрали более 1,3 миллиона злотых (около 285 тысяч евро. - Ред). Нам звонят и те, кто хочет нас поддержать, и женщины, которые планируют сделать аборт. Раньше мы получали около 300-400 звонков в месяц, теперь - в день, но я думаю, что скоро эта цифра уменьшится.

- Что вы говорите женщинам, которые обращаются к вам за помощью?

- Наша цель - информировать людей, а решать, что им делать - это их право. Некоторые думают, что если наш лозунг: "Аборт - это окей", то мы призываем людей делать аборты. Это не так. Мы говорим женщинам: "Что бы ты не решила, мы с тобой, ты не одна". Если женщина решает сохранить беременность, мы можем помочь ей в этот период, если она не получает поддержки от семьи и близких. Если она решила сделать аборт, мы тоже ее поддержим. Мы слушаем людей и уважаем их нужды. Даже если нам звонят по десять раз в день, мы слушаем. Но, возможно, на 11-й раз уже попросим перезвонить завтра или дадим номер терапевта.

Если женщина хочет сделать аборт, мы помогаем с организацией медикаментозного аборта на дому, рассказываем о заказе таблеток из-за рубежа, это не нарушает польское законодательство. Женщины принимают препарат, находясь дома, мы в это время всегда с ними на связи, разговариваем с ними, объясняем, как будет реагировать их организм, что им следует делать. В прошлом году поддержку в этом мы оказали примерно 1300 женщинам.

Мы также помогаем сделать аборт за границей: если срок беременности до 14 недель, мы советуем делать аборт в Германии, до 22 недель - в Нидерландах, от 22 до 24 недель - в Великобритании. Аборт в Германии будет стоить до 600 евро, в Нидерландах до 1000 евро, в Великобритании - до 1400 евро. Мы можем частично или даже полностью взять на себя расходы, если это необходимо.

- С чем сталкиваются женщины в Польше, которые хотят сделать аборт?

- Сейчас ситуация начинает меняться, все больше людей считают, что у женщин должно быть право на аборт. Но в Польше по-прежнему много тех, кто думает иначе, особенно в небольших городах. В целом, на женщин все еще оказывается серьезное давление, врачи боятся говорить об аборте, даже если они знают о том, как его сделать. Из-за этого говорить об этом боятся и сами пациентки. Часто мы оказываемся единственными людьми, с кем женщины могут это обсудить. Им также сложно поверить, что можно просты выпить дома таблетку, что это безопасно, что нам можно доверять.

После процедуры нужно сходить к врачу, проверить, все ли в порядке, но они очень этого боятся, они вынуждены врать. Бывают случаи, когда женщина приходит к гинекологу и говорит, что сделала аборт, а теперь хочет, чтобы ей провели УЗИ-диагностику, а врач выгоняет ее из кабинета, кричит, что она шлюха, что он не хочет ее знать.

- Вы говорите, что аборты должны быть доступны всем, кто этого хочет и кому это нужно. Как вы определяете, точно ли женщина хочет сделать аборт? И уверена ли она в своем решении?

- Если нам кто-то звонит и говорит, что хочет сделать аборт, мы просто даем информацию об этом. Мы не спрашиваем, что они решили, не перезваниваем, если нас об этом не просят, и ни на чем не настаиваем. И даже если женщина с нашей помощью уехала за границу, находится в клинике и вдруг передумала делать аборт, мы не злимся, не требуем вернуть нам деньги. Мы понимаем, что ситуация может измениться в любой момент, и мы рады, если женщины сами решают, что они хотят, и если они довольны своим решением.

- Звонят ли вам и мужчины?

- Я информирую людей об абортах с 2006 года, раньше было очень мало звонков от мужчин, сейчас это примерно 20 процентов от общего числа. Часто они берут на себя расходы за аборт и поддерживают женщину на протяжении всей процедуры, находятся рядом с ней. Мы не спрашиваем у людей сколько им лет, почему они принимают то или иное решение. Но по моему опыту, в основном на аборт решаются те, у кого уже есть дети, кто знает, насколько сложно их растить.

Протестующие перекрывают улицы в Варашаве, 26 октября

На нашем сайте мы собираем истории женщин, которые сделали аборт, показываем людям, что это нормально. Причем это разные истории: некоторые чувствуют сожаление, некоторые - нет. Аборт - это не всегда положительный опыт, кто-то после этого грустит, горюет. Это тоже нормально, нужно иметь кого-то рядом, с кем об этом можно поговорить, через эти эмоции и через этот опыт тоже можно пройти и получить поддержку.

- Вы говорите, что сами сделали аборт. Как вы на это решились?

- Я сделала аборт в 2006 году, тогда мне было 32 года, приняла таблетку. Я была замужем. У меня уже было трое детей. Я знаю, как сложно оказаться в этой ситуации без поддержки, совершенно одной. Мне было очень страшно и первое время я об этом никому не говорила. Тогда я познакомилась с несколькими женщинами, которым тоже была близка эта тема, мы вместе стали делиться информацией в интернете, рассказывать о медикаментозном аборте, о правилах приема таблеток, а потом создали организацию Women Help Women в Польше.

Я по образованию химик и больше 20 лет работала в крупной международной компании, но в последние годы полностью сосредоточилась на помощи тем, кто хочет сделать аборт и на организации горячей линии. О своем аборте я тоже начала рассказывать не сразу, а спустя пять-шесть лет, помогая другим людям. Сначала я рассказала своей сестре, и она ответила: "Окей, это твое решение, возможно, я сделала бы то же самое".

- Вы когда-нибудь жалели, что сделали аборт?

- Нет, ни разу. Я до сих пор думаю, что это было лучшим решением в моей жизни. Аборт изменил мою жизнь к лучшему, я вышла из токсичных отношений, которые у меня тогда были с моим мужем, я нашла новые, в которых мне очень-очень хорошо. Я занимаюсь тем, что я люблю, и никто не говорит мне, что я должна делать.

- Вы живете в небольшом городе Пшасныш. Что думают о протестах и об абортах его жители?

- Первые протесты из-за абортов здесь были в 2016 году, я их организовала. Тогда на улицы вышли человек 30-40. В этот раз это сделали несколько молодых женщин, а на протесты вышли около трех тысяч человек, при том, что в нашем городке 17 тысяч жителей и он очень католический. Я была шокирована, для меня это просто что-то невероятное!

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