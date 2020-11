Польская активистка о праве на аборт: "Он изменил мою жизнь к лучшему"

Женщина, которая не боится боли

(Не)красивое искусство

Причесывая волосы двумя расческами одновременно, в 1975 году Марина Абрамович повторяла фразу: "Искусство должно быть красивым, художник должен быть красивым" ("Art must be beautiful. artist must be beautiful")". Этот перформанс выражает протест против устоявшемугося мнения.