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Фото: Forum Jan Morek/dpa/picture-alliance
Сейм Польши
Нижняя палата польского парламента.
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Контекст
В Сейме споры и новые лица: кто станет премьером Польши?
В Сейме споры и новые лица: кто станет премьером Польши?
Представляющий польскую демократическую коалицию новый председатель Сейма объявил о начале оздоровления государства.
Политика
15.11.2023
15 ноября 2023 г.
Выборы в Польше: шанс для лидера оппозиции Дональда Туска
Выборы в Польше: шанс для лидера оппозиции Дональда Туска
Партия "Право и справедливость" осталась сильнейшей в Польше. Но оппозиция может получить большинство в парламенте.
Политика
16.10.2023
16 октября 2023 г.
Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?
Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?
Предвыборная кампания в Польше идет не всегда чисто. Лидер либеральной оппозции Дональд Туск часто попадает под удар.
Политика
30.04.2023
30 апреля 2023 г.
Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы
Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы
Интервью DW о новой стратегии безопасности Вильнюса и том, когда Литва откроет границу для белорусов.
Политика
28.04.2022
28 апреля 2022 г.
Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании
Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании
По мнению экспертов, главной жертвой одобренного в Польше закона может стать телекомпания TVN, принадлежащая Discovery.
Политика
12.08.2021
12 августа 2021 г.
Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?
Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?
Власти хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.
Политика
11.08.2021
11 августа 2021 г.
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