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Здание сейма - нижней палаты парламента Польши в Варшаве
Фото: Forum Jan Morek/dpa/picture-alliance

Сейм Польши

Нижняя палата польского парламента.

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Контекст

Человек проходит перед зданием польского Сейма

В Сейме споры и новые лица: кто станет премьером Польши?

В Сейме споры и новые лица: кто станет премьером Польши?

Представляющий польскую демократическую коалицию новый председатель Сейма объявил о начале оздоровления государства.
Политика15 ноября 2023 г.
Дональд Туск

Выборы в Польше: шанс для лидера оппозиции Дональда Туска

Выборы в Польше: шанс для лидера оппозиции Дональда Туска

Партия "Право и справедливость" осталась сильнейшей в Польше. Но оппозиция может получить большинство в парламенте.
Политика16 октября 2023 г.
Дональд Туск во время встречи с избирателями, 25 апреля 2023 года

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

Предвыборная кампания в Польше идет не всегда чисто. Лидер либеральной оппозции Дональд Туск часто попадает под удар.
Политика30 апреля 2023 г.
Солдаты бундесвера в Литве в рамках миссии НАТО

Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы

Депутат Сейма Литвы: Лукашенко - в кармане у Москвы

Интервью DW о новой стратегии безопасности Вильнюса и том, когда Литва откроет границу для белорусов.
Политика28 апреля 2022 г.
Парламент Польши

Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании

Сейм Польши одобрил спорный Закон о телерадиовещании

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Участники протеста против изменений в закон о СМИ

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?

Власти хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.
Политика11 августа 2021 г.
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