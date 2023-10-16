Выборы в Польше: шанс для лидера оппозиции Дональда Туска

Национал-консервативная партия "Право и справедливость" осталась сильнейшей в Польше. Но оппозиция может рассчитывать на большинство в парламенте. Дональд Туск намерен снова возглавить правительство.

"Мы и в самом деле справились, - воскликнул в воскресенье вечером лидер либеральной польской оппозиции Дональд Туск после закрытия избирательных участков. - Смутное время позади, правительство ПиС ("Право и справедливость") в прошлом". Как только стали известны данные экзитполов, председатель партии "Гражданская платформа" (ГП) выразил уверенность в победе: "Восторжествовали демократия и свобода. Мы отстранили ПиС от власти. Я самый счастливый человек в мире".

Результаты голосования на выборах в Польше

Утром в понедельник, 16 октября, социологический институт IPSOS подтвердил данные экзитполов с незначительными поправками. Правящая в Польше восемь лет национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) вице-премьера правительства Ярослава Качиньского набрала 36,6% голосов на парламентских выборах. Она хоть и осталась крупнейшей политической силой в стране, но лишилась абсолютного большинства в парламенте. Четыре года назад у ПиС было 43,6% и 235 депутатских мандатов.

Так сторонники "Гражданской коалиции" праздновали успех на парламентских выборах Фото: Omar Marques/Getty Images

Оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК) под руководством Туска, в который кроме его "Гражданской платформы" также входят еще две небольшие партии, в том числе польские "зеленые", получил 31% голосов. Потенциальные коалиционные партнеры ГК - центристское объединение "Третий путь" и социал-демократическое "Новые левые" - соответственно 13,5% и 8,6%. Тем самым три демократические партии, которые уже в ходе предвыборной кампании говорили о намерении править сообща, будут иметь в Сейме - нижней палате польского парламента - уверенное большинство в 248 из 460 депутатских мест.

У ПиС Качиньского, по таким подсчетам, будет 198 мандатов. Его единственный возможный коалиционный партнер - ультраправая "Конфедерация свободы и независимости", за которую проголосовали 6,4% избирателей, - может рассчитывать на 14 мест в Сейме. С либертарианской экономической программой и антиукраинскими лозунгами эта партия делала ставку на крайне правых избирателей. "Мы потерпели поражение. Хотели опрокинуть стол, но проиграли", - признал один из лидеров "Конфедерации" Славомир Ментцен.

Окончательные официальные итоги выборов можно ожидать только во вторник.

Качиньский хочет править дальше

Несмотря на потери, 74-лений Ярослав Качиньский пока не сдается. В воскресенье вечером он назвал результаты выборов "большим успехом" своей партии и подчеркнул, что это уже "четвертая победа ПиС на парламентских выборах".

"Мы не позволим предать Польшу, мы не допустим, чтобы Польша утратила самое ценное в истории нации - право самостоятельно распоряжаться своей судьбой, - сказал он, выступая перед своими сторонниками. "Нам предстоят дни борьбы и напряжения", - добавил Качиньский. Это замечание оппозиция расценила как угрозу.

Ярослав Качиньский надеется удержать власть Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

66-летний Туск, в свою очередь, объявил о скором начале переговоров по созданию коалиционного правительства. С 2007 до 2014 года он уже руководил польским правительством и по праву может гордиться своим результатом на выборах - это прежде всего его личный успех. Бывший глава Евросовета Дональд Туск только в прошлом году вернулся в Польшу из Брюсселя, где в последнее время занимал пост председателя Европейской народной партии.

На родине он сумел обновить свою переживавшую кризис партию и организовал мощную избирательную кампанию. При этом Туску пришлось выдержать яростные нападки со стороны ПиС, которая выставляла его "немецким коллаборантом", которым "управляют из Берлина и Брюсселя".

Ход за президентом Анджеем Дудой

Теперь все взоры обращены на польского президента. В течение 30 дней Анджей Дуда обязан созвать первое заседание нового состава парламента, а затем не позднее чем через две недели поручить кому-либо из политических деятелей сформировать правительство. Тот, кому это будет поручено, в свою очередь, должен в следующие 14 дней получить для своего кабинета министров поддержку парламента. Если ему откажут в доверии, то инициатива переходит к парламенту, который большинством голосов волен избрать нового премьер-министра. Вся эта процедура может растянуться до конца года.

Анджей Дуда Фото: Foto Olimpik/NurPhoto/picture alliance

Целый ряд деятелей оппозиции призвали президента сразу предоставить оппозиционным партиям возможность сформировать правительство, а не тянуть время, поручая это партии ПиС. Но Дуда чувствует себя ей обязанным. ПиС выдвинула его в 2015 году в президенты, а сам он в минувшие годы открыто поддерживал курс партии Качиньского.

Имея право вето, Дуда может изрядно затруднить работу нового правительства. А следующие президентские выборы намечены только на 2025 год. В своем первом после выборов публичном выступлении президент оставил вопрос открытым. "Мы спокойно будем ждать окончательных итогов", - сказал Дуда во время своего визита в Ватикан.

Будущему правительству трех демократических партий придется иметь дело с сильной оппозицией. В ходе предвыборной кампании Туск объявил, что первым делом намерен исправить положение общественно-правовых СМИ, которые ПиС превратила в свой пропагандистский инструмент. Кроме того, он намерен привлечь к ответственности тех, кто нарушал принципы правового государства. Так что конфликт с национал-консерваторами можно считать запрограммированным.

"Польша возвращается на европейскую тропу"

Демократическая оппозиция намерена открыть новую главу в отношениях Варшавы с Евросоюзом. "Целью либерального правительства будет восстановление правовой государственности с тем, чтобы в Польшу могли, наконец, поступить замороженные средства из фонда восстановления ЕС", - пояснил в интервью DW Петр Бурас из Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations, ECFR).

"Под руководством Туска польское правительство станет конструктивным игроком в ЕС, способным улучшить отношения с важными партнерами и восстановить доверие к проевропейской позиции Польши", - указал политолог. "Польша возвращается на европейскую тропу", - уверен и соратник Туска, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Сторонники Туска были уверены в успехе Фото: Rafal Oleksiewicz/AP/picture alliance

Парламентские выборы в Польше привлекли к себе большое внимание. Явка избирателей составила 72,9% - рекорд за последние 34 года польской истории. В июне 1989 года, когда в стране решался вопрос о ликвидации коммунистического режима, на избирательные участки пришли 62,7% поляков, имевших право голоса.

В этот раз на некоторых избирательных участках в крупных городах люди ждали далеко за полночь, чтобы проголосовать. Из соседних домов им приносили бутерброды, пиццу, кофе. Избирком гарантировал, что все, вставшие в очередь до 21 часа, смогут отдать свой голос. Отдельные избирательные участки в Кракове и Вроцлаве оставались открытыми до раннего утра в понедельник.

"Это был праздник демократии. Деятелям ПиС пришлось смириться с тем, что не все можно купить за деньги", - так прокомментировал ход голосования социолог Ежи Флис. Он особенно выделил мобилизацию молодых избирателей - поляков в возрасте от 18 до 29 лет, что, по его оценке, во многом и обеспечило победу оппозиции.

Смотрите также: