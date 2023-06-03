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Скандальное видео. Как Освенцим возник в предвыборном ролике

Яцек Лепяж | Наталья Позднякова
25 мин. назад

Польская либеральная оппозиция намерена провести крупный марш протеста. Правящая партия с помощью скандального видео с упоминанием об Освенциме пыталась отговорить людей от участия в марше.

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Лагерь смерти Освенцим
Лагерь смерти ОсвенцимФото: Friso Gentsch/dpa/picture alliance

За четыре месяца до парламентских выборов в Польше в национально-консервативном правительственном лагере нарастает нервозность. Лидер либеральной оппозиции Дональд Туск призвал к акциям протеста против правительства. В воскресенье, 4 июня, в Варшаве, как ожидается, на улицы должно выйти так много людей, как еще никогда с момента падения коммунистического строя в 1989 году. Правящая партия "Закон и справедливость" (PiS), которой руководит Ярослав Качиньский, опасается, что массовая акция протеста может стать переломным моментом в избирательной кампании.

Чтобы удержать людей от участия в демонстрации, которую организует оппозиция, партия Качиньского опубликовала в Twitter видео, вызвавшее большое возмущение в Польше и за ее пределами.

Избирательная кампания на материале об Освенциме 

Короткое видео показывает ворота в концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау и циничный лозунг "Труд освобождает", размещенный на воротах этого лагеря, также известного как Освенцим. Потом появляется информация о том, что в этом лагере смерти было убито более 1 млн человек и что во время Второй мировой войны погибли 6 млн поляков. Затем вставлен твит критика правительства Польши журналиста Томаша Лиса, которого ненавидят в правящей партии.  

За два дня до этого Лис написал в Twitter, что для Дуды и Качиньского найдется "камера". В Польше под словом "камера" чаще всего понимают газовые камеры. Лис извинился и удалил твит. Он пояснил, что под словом "камера" имел в виду тюремную камеру. Но партия PiS использовала это обстоятельство для удара по оппозиции и запланированной ею акции протеста. И разместила в ролике твит Лиса для дискредитации оппозиции. В тот момент, когда на видео показывают логотип марша оппозиции, голос за кадром спрашивает: "Ты действительно хочешь выступать под этим знаком?"

Томаш Лис
Томаш ЛисФото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/picture alliance

Успех PiS в предыдущих избирательных кампаниях также был связан со скандальными видео. Это является сильной стороной польских национал-консерваторов. Так, ролик, в котором дедушку Дональда Туска обвиняют в том, что что он добровольно служил в вермахте, помог Леху Качиньскому в 2005 году выиграть президентские выборы. А видео, в котором говорится об обеднении населения якобы из-за политики либералов, сыграло решающую роль в успехе PiS на прошлых парламентских выборах. Но последняя идея политтехнологов правящей партии с использованием чувствительной исторической темы может оказаться контрпродуктивной.

Волна возмущения по поводу видео об Освенциме

Видео с использованием материала об Освенциме уже вызвало огромную волну возмущения. Государственный музей Аушвиц-Биркенау открыто осудил этот ролик. "Инструментализация - неважно, с чьей стороны в политическом противостоянии - трагедии людей, которые страдали в Освенциме и погибли там, оскорбляет память о жертвах", - заявило руководство музея. Видео является "печальным свидетельством морального и интеллектуального упадка публичных дебатов", считает руководство музея.

Polen | Ausschwitz | Marsch der Lebenden
Фото: Wojciech Grabowski/Zuma/IMAGO

С критикой скандального видео выступил и президент Польши Анджей Дуда. "Память о жертвах немецких преступлений в Освенциме священна и неприкасаема. Трагедия миллионов жертв не может быть использована в политической борьбе. Такие действия недостойны и непростительны", - написал Дуда в соцсетях.

"Это нарушение табу", - прокоментировал видео либеральный мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Против использования Холокоста в актуальной политической борьбе выступили и еврейские организации в Польше.

PiS под давлением

"Ролик об Освенциме может очень навредить PiS, - написал публицист Михаил Плохиньский в газете Rzeczpospolita. - Правящая партия таким образом разбазаривает весь капитал мягкой силы, который ей удалось накопить в мире благодаря поддержке Украины. Таким образом Польша дает миру новые аргументы того, что она автократическая и антисемитская, хотя второе не является правдой". 

Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

"Скандальное видео свидетельствует об отчаянии в правительственном лагере, - сказал политолог Войцех Рафаловский из Университета Варшавы в интервью частному каналу TVN. - PiS находится под давлением и этой манипуляцией совершила ошибку", - говорит ученый.

Оппозицию скорее должно было бы консолидировать последнее решение правящей партии - создать специальную комиссию по расследованию российского влияния, которая призвана не допустить, чтобы Туск в случае победы на парламентских выборах возглавил правительство.

В PiS не признают ошибку

Однако когда Туск несколько недель назад призвал к протестному маршу, другие оппозиционные партии сначала отнеслись к этому сдержанно. Главы двух партий - правоцентристской Polska 2050 Шимон Головня и Партии фермеров Владислав Косиняк-Камыш - опасались, что партия Туска будет доминировать. Но сейчас оба политика призвали сторонников их партий к участию в марше.

Несмотря на критику, партия PiS защищает свой предвыборный ролик. Михал Москаль, глава политической канцелярии Качиньского, сказал интернет-платформе Interia: "Мы показали лицемерие оппозиции. Это больно". Москаля СМИ называют идейным вдохновителем в производстве этого ролика. "Мы только ответили на язык ненависти", - аргументирует депутат PiS Марек Аст.

А евродепутат Анна Залевска опубликовала твит c видео об Освенциме и добавила к нему слова: "Для Германии". На языке правящей партии Туск представляет в Польше немецкие интересы, для некоторых он даже является немецким коллаборационистом.

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