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ЕС и США критикуют польский закон о борьбе с влиянием Москвы

Сергей Куприков
15 мин. назад

Критики считают, что консервативное польское правительство за несколько месяцев до парламентских выборов пытается дискредитировать лидера оппозиции.

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Сторонники Анджея Дуды приветствуют новый закон
Сторонники Анджея Дуды приветствуют новый законФото: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Принятие Варшавой закона о создании комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике, вызвало жесткую критику в Евросоюзе и США. Во вторник, 30 мая, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что принятие закона "вызывает большую озабоченность". По его словам, закон дает специальной комиссии возможность без судебной проверки лишать польских граждан права быть избранными на государственную должность. 

Госдепартамент США предупредил, что закон может привести к препятствованию проведения свободных и справедливых выборов в Польше. "Мы разделяем выраженную многими наблюдателями обеспокоенность тем, что этот закон <...> может быть использован для предотвращения выдвижения кандидатур оппозиционных политиков без надлежащей правовой процедуры", - говорится в заявлении Госдепартамента.

Критики считают, что консервативное польское правительство за несколько месяцев до парламентских выборов пытается дискредитировать лидера оппозиции - бывшего премьер-министра страны Дональда Туска.

Между тем министерство иностранных дел Польши отвергло критику, назвав ее неправильной интерпретацией нового закона.

Специальная комиссия в Польше получит полномочия прокуратуры и суда

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 29 мая, подписал закон об учреждении комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике в последние 15 лет. Предполагается, что комиссия будет расследовать "деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 годы, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике".

Комиссии придаются полномочия прокуратуры и суда. Она сможет налагать наказание на чиновников, в том числе отстранять их от политических должностей на 10 лет.

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