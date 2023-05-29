Анджей Дуда подписал закон о борьбе с российским влиянием

В Польше создадут комиссию для наказания чиновников, которые в период с 2007 по 2022 год могли находиться под влиянием России.

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 29 мая, подписал закон об учреждении комиссии, которая будет изучать влияние России на безопасность в республике в последние 15 лет. Предполагается, что комиссия будет расследовать "деятельность государственных должностных лиц и руководителей высшего звена в период с 2007 по 2022 годы, которые могли находиться под влиянием России и действовать в ущерб республике".

В комиссию войдут девять человек, которых будет назначать и отстранять Сейм. Ей придаются полномочия прокуратуры и суда. Комиссия сможет налагать наказание на чиновников, в том числе отстранять их от политических должностей на 10 лет.

Польская оппозиция считает целью этого закона устранение оппонента Дуды - бывшего премьер-министра страны Дональда Туска. Критики указывают также, что новый закон нарушает конституцию страны и лишает права на независимый суд.

Анджей Дуда намерен добраться и до европейских политиков

Анджей Дуда, в свою очередь, уверен, что "необходимо изучать российское влияние не только в Польше, но и во всем Евросоюзе". Он попросил премьер-министра Матеуша Моравецкого поднять этот вопрос в Европейском совете.

По словам президента Польши, такая комиссия на европейском уровне должна рассматривать "вопросы российского влияния, российского лоббирования, российских денег", которые могли бы иметь место в различных институтах Европы.

Дуда считает, что российское влияние в Евросоюзе могло присутствовать при принятии решения о строительстве газопровода "Северный поток".

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