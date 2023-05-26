В Польше одобрили законопроект о борьбе с влиянием РФ

В Польше намерены расследовать случаи российского влияния с 2007 по 2022 год. Критики считают, что с помощью закона правящая партия хочет устранить политических конкурентов.

Польский Сейм одобрил вызвавший споры законопроект о создании государственной комиссии по расследованию российского влияния на внутреннюю безопасность страны с 2007 по 2022 год. За принятие законопроекта в пятницу, 26 мая, проголосовали 234 депутата нижней палаты парламента, против были 219, еще один воздержался. Для того, чтобы закон вступил в силу, его еще должен будет подписать президент Польши Анджей Дуда.

Законопроект, в частности, предусматривает, что комиссия в составе девяти человек сможет запретить любому политику, которого сочтет виновным, занимать в течение десяти лет государственные посты, связанные с распределением средств. Главу комиссии будет назначать премьер-министр Матеуш Моравецкий.

"Закон против оппозиции"

Оппозиция осудила это решение, назвав его "конституционным госпереворотом", превращающим политиков в судей. Критики считают, что с помощью этого закона национал-консерваторы из правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) стремятся устранить главного конкурента на осенних парламентских выборах - лидера либеральной оппозиции, бывшего премьер-министра Дональда Туска. "Цель этого закона - изгнание Туска из политики", - заявил ранее генеральный секретарь партии "Гражданская платформа" Марчин Кирвинский.

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск занимал должность премьер-министра Польши с 2007 по 2014 год. Консерваторы обвиняют его, среди прочего, в подписании невыгодных газовых контрактов с Россией. Туск считается главным политическим противником лидера ПиС Ярослава Качиньского. Экс-премьер возглавляет либерально-консервативную "Гражданскую платформу" - крупнейшую польскую оппозиционную партию.

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