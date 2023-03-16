В Польше задержаны шесть предполагаемых российских шпионов

Задержанные подозреваются в подготовке диверсионной деятельности в Польше. Они устанавливали скрытые камеры на железнодорожных путях и в районе аэропорта, использующегося для поставок оружия в Украину.

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали шесть человек по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщила польская радиостанция RMF FM в среду, 15 марта. Информацию о задержании впоследствии подтвердили представители правительства Польши.

По данным радиостанции, все задержанные были "иностранцами из-за восточной границы" и работали предположительно на российские спецслужбы. Подозреваемые были задержаны после того, как на важных железнодорожных узлах были обнаружены скрытые камеры, которые регистрировали движение поездов и передавали данные в интернет.

Установка скрытых камер

По сведениям журналистов, речь идет о десятках таких камер. Преимущественно они были установлены на железнодорожных путях в Подкарпатском воеводстве и в районе аэропорта в Жешув-Ясенка, который активно используется для поставок западного оружия в Украину.

Как отмечает Русская служба британской медиакомпании ВВС, этот аэропорт считается настолько важным, что армия США разместила для его охраны установки ПВО Patriot. Именно в этот аэропорт прилетел и президент США Джо Байден, который затем отправился с визитом в Киев.

Сбор информации о поставках оружия в Украину

По мнению бывшего замначальника Службы военной контрразведки Польши (SKW) полковника Мацея Матысяка, российские спецслужбы использовали камеры главным образом для сбора информации о поставках вооружений в Украину. В то же время он не исключил, что россияне могут использовать полученные данные для организации диверсий.

"Эта информация может быть использована для принятия контрмер, включая саботаж, диверсию, уничтожение. Россияне это делали, делают и будут делать. Все мы видели, например, нападение на завод по производству боеприпасов в Чехии, который взорвался", - пояснил Матысяк.

В конце декабря глава Федеральной разведслужбы Германии Бруно Каль (Bruno Kahl) объявил о разоблачении российского шпиона в рядах его спецслужбы. В конце января стало известно об аресте сообщника этого россиянина. Также в январе суд в Стокгольме признал двух граждан Швеции виновными в шпионаже в пользу России, приговорив одного из них к пожизненному лишению свободы.

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