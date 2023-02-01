Пособник российского шпиона из BND рассказал о связях в РФ

Гражданин Германии Артур Э. во время двух поездок в Москву передал Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) секретную информацию, полученную им от сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Карстена Л. Об этом Э. рассказал немецким следователям, сообщил еженедельник Der Spiegel на своем сайте в среду, 1 февраля. Артур Э. 22 декабря был задержан в аэропорту Мюнхена по прибытии из США. На следующий день его арестовали по подозрению в соучастии в государственной измене как предполагаемого сообщника Карстена Л, задержанного ранее по подозрению в шпионаже в пользу России.

Артур Э. утверждает, что контакты в Москве ему "организовал" Карстен Л. Следователи в свою очередь не исключают, что все было наоборот: Э. уговорил сотрудника BND выдать ему секретную информацию немецкой разведслужбы и сам установил необходимые контакты в России.

Две поездки в Москву с секретными документами BND

Как пишет Der Spiegel, в конце октября прошлого года Артур Э. отправился для конспиративной встречи в Россию с данными, полученными от Карстена Л. В одном из московских ресторанов он встретился с двумя сотрудниками ФСБ и передал им конверт с несколькими десятками страниц документов на русском языке. Перед этим он ознакомился с содержимым конверта и сфотографировал часть документов, в том числе распечатанные скриншоты таблиц с данными о российских военных потерях в Украине, которые, как предполагает издание, BND перехватила в ходе секретной операции. По мнению издания, эти документы могли помочь российской спецслужбе понять, какими источниками информации пользуется в России немецкая разведка.

Однако, как утверждает издание, Артур Э. сообщил немецким следователям, что сотрудники ФСБ были недовольны качеством полученных документов - по их мнению, непригодных для чтения. Поэтому в ноябре Э. снова отправился в Москву с документами BND и на этот раз получил конверт с деньгами - предположительно от сотрудников ФСБ. Как утверждает Артур Э., именно в этот момент у него возникли сомнения в том, чем именно он занимается. До второй поездки он якобы думал, что действует в рамках тайной миссии немецкой разведки, а не как предполагаемый сообщник двойного агента. Следователи считают, что этим утверждением Э. лишь пытается обезопасить себя.

Достойным особого внимания Der Spiegel называет еще одно заявление Артура Э. в ходе допроса. По его словам, по возвращении из Москвы в Мюнхен его встретил не Карстен Л., а другой сотрудник BND, которому он и передал конверт. Этот сотрудник провел Э. через специальный выход из зала прилета в обход немецкой таможни. В связи с этим начато еще одно расследование, хотя, как утверждает издание, следователи склонны считать, что этот сотрудник BND не был посвящен в то, что делал, и подозрения в его соучастии в преступлении могут не подтвердиться.

1300 отзывов о ресторанах, гостиницах и магазинах во многих странах мира

Как выяснил Der Spiegel, Артур Э. и Карстен Л. познакомились через общего приятеля в 2021 году на одном из празднеств в городке Вайльхайм на юге Баварии, где живет со своей семьей сотрудник BND. Артур Э. родился в 1991 году в семье выходцев из России. В 1999 году он лишился гражданства РФ и стал гражданином ФРГ. С 2009 по 2015 годы Э. служил по контракту в бундесвере.

После увольнения из армии он, как сообщают немецкие спецслужбы, торговал драгоценными металлами и алмазами. В последние три года Артур Э. совершил поездки во множество стран, оставив на сервисе Google Maps около 1300 отзывов о ресторанах, гостиницах и магазинах в США, Бразилии, России, Сенегале, Гвинее-Бисау, Сьерра-Леоне, Израиле, Катаре и ОАЭ. В мае 2022 года он, согласно сообщениям ряда российских СМИ, в составе делегации Сьерра-Леоне участвовал в поездке по России, организованной "КамАЗом", в качестве генерального директора фирмы Jamax Trading LLC.

По данным российской миграционной службы, в день российского вторжения в Украину Артур Э. находился в Москве и пробыл там до середины апреля. С 2019 года он 45 раз посещал Россию. Кроме того, как выяснил Der Spiegel совместно с расследовательским порталом Bellingcat, информация о поездках Э. в октябре и ноябре 2022 года, когда он передавал ФСБ секретные сведения, имеется в базах данных авиаперелетов, но отсутствует в базе данных о пересечении российской границы, что, по мнению изданий, может служить свидетельством попыток ФСБ скрыть его поездки в Россию.

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