  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Паспортный контроль в аэропорту Мюнхена (фото из архива)
Паспортный контроль в аэропорту Мюнхена (фото из архива)Фото: Sachelle Babbar/ZUMA Wire/picture alliance
Правосудие и законГермания

В ФРГ арестован предполагаемый пособник шпиона РФ из BND

Ольга Лебедева
36 мин. назад

В аэропорту Мюнхена задержан прилетевший из США Артур Е., который, по данным прокуратуры, в 2022 году привез в Россию секретную информацию от сотрудника немецкой разведки.

https://p.dw.com/p/4MiRY

В Германии арестован предполагаемый сообщник сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND), подозреваемого в государственной измене и шпионаже в пользу России. Прилетевший из США гражданин Германии Артур Е. (Arthur E.) был задержан 22 января в аэропорту Мюнхена сотрудниками Федерального ведомства по уголовным делам после пересечения границы, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 26 января. По данным ведомства, Е. выполнял функцию курьера, перевозя секретные данные от сотрудника BND в Россию.

В его отношении выдан ордер на арест по подозрению в соучастии в государственной измене. 23 января он был арестован судьем Федеральной судебной палаты Германии и в настоящее время находится в предварительном заключении. 

По данным прокуратуры, в 2022 году подозреваемый передал российской разведслужбе информацию, которую он получил от главного фигуранта этого дела, сотрудника Федеральной разведывательной службы. Сам Е. при этом не является сотрудником этого ведомства, указывается далее. Расследование ведется в тесном сотрудничестве с BND, а также с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, отмечается в заявлении.

Дело предполагаемого российского шпиона в BND

Это уже второй арест по делу о предполагаемом шпионаже на Россию сотрудника BND Карстена Л. (Carsten L.). Сам Л. Был задержан в декабре по подозрению в государственной измене, в частности в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он мог передавать Москве секретную информацию по ситуации в Украине. По данным Генпрокуратуры Германии, в 2022 году Карстен Л. передал России сведения, относящиеся к государственной тайне. Если эти подозрения подтвердятся, это станет "важным ударом против российского шпионажа", заявил в этой связи министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

За последние годы в Германии несколько человек были признаны судом виновными в шпионаже в пользу России. Однако раскрытие "двойных агентов" остается до сих пор редкостью. В 2014 году в рядах BND был выявлен сотрудник, передавший США базу данных с настоящими именами и именами прикрытия агентов германской спецслужбы за границей. В марте 2016 года высший земельный суд в Мюнхене признал его виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США и приговорил к восьми годам лишения свободы. Этот же сотрудник BND предлагал свои услуги осведомителя и России, пишут NDR и WDR.

После начала войны в Украине Ведомство по охране конституции предупредило германские министерства и ведомства о возросшей опасности российского шпионажа. После этого в отношении сотрудников ряда министерств были выдвинуты подозрения, что они могли являться так называемыми агентами влияния России. Ни обысков, ни задержаний, однако, по сведениям журналистов, в этой связи не проводилось. Весной 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, германские власти потребовали, чтобы ФРГ покинули 40 россиян, которые, по данным Берлина, работали на спецслужбы РФ.

Смотрите также:

В Германии разоблачили шпиона, работавшего на РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин призвал выявлять шпионов и предателей: что это значит для россиян? (20.12.2022)

Путин в поздравлении ко Дню работника органов безопасности призвал к "оперативному выявлению предателей, шпионов и диверсантов". Оппозиционные политики и правозащитники усматривают в этом послании сигнал к усилению репрессий в России, и что наступающий 2023-й может стать годом возврата к сталинскому прошлому.
Политика20 декабря 2022 г.05:30 мин.
external

Берлин накажет Путина отказом от угля, нефти и высылкой дипломатов-шпионов. "DW Новости" (06.04.2022)

Берлин накажет Путина отказом от угля, нефти и высылкой дипломатов-шпионов. "DW Новости" (06.04.2022)

Берлин высылает десятки российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Также в акции солидарности с другими странами Евросоюза Германия откажется от импорта угля и нефти из России, чтобы нанести удар по ресурсам, из которых финансируется война в Украине. Что ждет российско-германские отношения? И сможет ли пережить немецкая экономика возможное эмбарго на газ?
Политика6 апреля 2022 г.59:46 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Участники акции в поддержку Алексея Навального в центре Берлина, 21 января 2023 года. На плакате одной участницы: "Верните Лешу в Германию".

Есть ли у Германии шанс освободить Навального?

Политика9 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Олаф Шольц на заседании бундестага 25 января

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Что Шольц рассказал бундестагу о поставках танков Украине

Политика15 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Шольц дал танки. Лукашенко зовет белорусов домой. DW Шоу

Шольц дал танки. Лукашенко зовет белорусов домой. DW Шоу

Политика19 ч. назад60:33 мин.
Карикатура - карикатурный канцлер ФРГ Олаф Шольц отпускает из рук поводок, на котором держал "леопарда" - символ танков Leopard 2, поставок которых долгое время добивалась Украина.

Немецкие "Леопарды" для Украины: Шольц отпустил поводок

Немецкие "Леопарды" для Украины: Шольц отпустил поводок

Конфликты23 ч. назад
Здание ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

Правосудие и закон17 ч. назад
Боевой танк бундесвера Leopard-2

"Мощный сигнал Путину": СМИ ФРГ о поставках танков Украине

"Мощный сигнал Путину": СМИ ФРГ о поставках танков Украине

Конфликты18 ч. назад
Тяжелый электрический грузовик Mercedes-Benz eActros концерна Daimler Truck

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Для зарядки электрогрузовиков в Германии теперь есть коридор

Экономика и бизнес19 ч. назад
На главную страницу