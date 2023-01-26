В ФРГ арестован предполагаемый пособник шпиона РФ из BND

В аэропорту Мюнхена задержан прилетевший из США Артур Е., который, по данным прокуратуры, в 2022 году привез в Россию секретную информацию от сотрудника немецкой разведки.

В Германии арестован предполагаемый сообщник сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии (BND), подозреваемого в государственной измене и шпионаже в пользу России. Прилетевший из США гражданин Германии Артур Е. (Arthur E.) был задержан 22 января в аэропорту Мюнхена сотрудниками Федерального ведомства по уголовным делам после пересечения границы, сообщила Федеральная прокуратура в Карлсруэ в четверг, 26 января. По данным ведомства, Е. выполнял функцию курьера, перевозя секретные данные от сотрудника BND в Россию.

В его отношении выдан ордер на арест по подозрению в соучастии в государственной измене. 23 января он был арестован судьем Федеральной судебной палаты Германии и в настоящее время находится в предварительном заключении.

По данным прокуратуры, в 2022 году подозреваемый передал российской разведслужбе информацию, которую он получил от главного фигуранта этого дела, сотрудника Федеральной разведывательной службы. Сам Е. при этом не является сотрудником этого ведомства, указывается далее. Расследование ведется в тесном сотрудничестве с BND, а также с Федеральным бюро расследований (ФБР) США, отмечается в заявлении.

Дело предполагаемого российского шпиона в BND

Это уже второй арест по делу о предполагаемом шпионаже на Россию сотрудника BND Карстена Л. (Carsten L.). Сам Л. Был задержан в декабре по подозрению в государственной измене, в частности в шпионаже в пользу России. По данным следствия, он мог передавать Москве секретную информацию по ситуации в Украине. По данным Генпрокуратуры Германии, в 2022 году Карстен Л. передал России сведения, относящиеся к государственной тайне. Если эти подозрения подтвердятся, это станет "важным ударом против российского шпионажа", заявил в этой связи министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann).

За последние годы в Германии несколько человек были признаны судом виновными в шпионаже в пользу России. Однако раскрытие "двойных агентов" остается до сих пор редкостью. В 2014 году в рядах BND был выявлен сотрудник, передавший США базу данных с настоящими именами и именами прикрытия агентов германской спецслужбы за границей. В марте 2016 года высший земельный суд в Мюнхене признал его виновным в шпионаже в пользу Центрального разведывательного управления США и приговорил к восьми годам лишения свободы. Этот же сотрудник BND предлагал свои услуги осведомителя и России, пишут NDR и WDR.

После начала войны в Украине Ведомство по охране конституции предупредило германские министерства и ведомства о возросшей опасности российского шпионажа. После этого в отношении сотрудников ряда министерств были выдвинуты подозрения, что они могли являться так называемыми агентами влияния России. Ни обысков, ни задержаний, однако, по сведениям журналистов, в этой связи не проводилось. Весной 2022 года, после начала российского вторжения в Украину, германские власти потребовали, чтобы ФРГ покинули 40 россиян, которые, по данным Берлина, работали на спецслужбы РФ.

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