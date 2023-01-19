В Швеции два брата осуждены за шпионаж в пользу России

Пейман Киа и Паям Киа признаны виновными в шпионаже при отягчающих обстоятельствах, а первый - еще и в несанкционированном обращении с секретной информацией.

Суд в Швеции признал двух братьев виновными в шпионаже в пользу России. Один из них приговорен к пожизненному заключению, второй - к девяти годам и 10 месяцам тюрьмы, сообщило в четверг, 19 января, агентство Reuters. "Окружной суд признает двух братьев виновными в шпионаже при отягчающих обстоятельствах и старшего брата - в несанкционированном обращении с секретной информацией", - говорится в заявлении Стокгольмского окружного суда. Подсудимые, которых задержали еще осенью 2021 года, отвергают все обвинения.

Представители прокуратуры уточнили, что братьям инкриминируют действия, направленные против разведки и службы безопасности Швеции. Согласно материалам дела, они передавали российской военной разведке ГРУ секретную информацию на протяжении десяти лет.

Осужденный работал в службе госбезопасности и в военной разведке Швеции

Адвокат одного из осужденных подчеркивал, что тот "работал на различных должностях для правительства Швеции и всегда прилагал максимум усилий для добросовестного выполнения своих обязанностей в весьма трудном окружении".

Суд проходил в закрытом режиме, поскольку большая часть информации, содержащейся в обвинительном заключении, является конфиденциальной. По данным шведской газеты Aftonbladet, фигуранты дела - бывший сотрудник службы госбезопасности (SÄPO) и военной разведки (Must) Швеции, 42-летний Пейман Киа, а также его 35-летний брат Паям Киа.

Оба родились в Иране, в детстве переехали в Швецию, а подданство этой страны получили в 1994 году. Согласно обвинительному заключению, полученному агентством AP, оба сотрудничали с военной разведкой России с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года. Пейман Киа работал в одном из самых секретных управлений Must, которое в том числе занимается работой с агентами за границей, действующими под именами прикрытия, писали шведские СМИ.

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