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Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance
Партия "Право и справедливость" (ПиС)
Публикации по теме
"Право и справедливость" - польская национально-консервативная партия правого толка.
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Контекст
Выборы в Польше. Что оставит после себя партия Качиньского
Выборы в Польше. Что оставит после себя партия Качиньского
Партия "Закон и справедливость" за 8 лет пребывания у власти сильно изменила государство и общество. В какую сторону?
Политика
10.10.2023
10 октября 2023 г.
Упреки в "неблагодарности": устал ли Запад от Украины
Упреки в "неблагодарности": устал ли Запад от Украины
Эксперты уверены: скандал между Варшавой и Киевом с упреками в "неблагодарности" - элемент предвыборной борьбы в Польше.
Политика
04.08.2023
4 августа 2023 г.
Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?
Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?
Предвыборная кампания в Польше идет не всегда чисто. Лидер либеральной оппозции Дональд Туск часто попадает под удар.
Политика
30.04.2023
30 апреля 2023 г.
Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу
Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу
Польские врачи сославшись на убеждения и закон, не стали прерывать беременность несовершеннолетней жертве изнасилования.
Права человека
04.02.2023
4 февраля 2023 г.
Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?
Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?
Власти хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.
Политика
11.08.2021
11 августа 2021 г.
Экс-премьер Польши Туск: Власти содействуют повестке Путина
Экс-премьер Польши Туск: Власти содействуют повестке Путина
Дональд Туск критикует декларацию, которую правящая партия Польши подписала с евроскептиками из трех стран ЕС.
Конфликты
05.07.2021
5 июля 2021 г.
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Мнения
Эмансипация по-президентски
Бартош Дудек
Комментарий
Политика
25.07.2017
25 июля 2017 г.
Резкие тона в германо-польских отношениях
Бартош Дудек
Комментарий
12.01.2016
12 января 2016 г.
Комментарий: Демократия в Польше умеет постоять за себя
Бартош Дудек
Комментарий
19.12.2015
19 декабря 2015 г.
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