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Женщина и мальчик с предвыборными плакатами партии ПиС в Кракове
Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Партия "Право и справедливость" (ПиС)

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"Право и справедливость" - польская национально-консервативная партия правого толка.

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Контекст

Рука, поднятая в знаке V на фоне флага Польши

Выборы в Польше. Что оставит после себя партия Качиньского

Выборы в Польше. Что оставит после себя партия Качиньского

Партия "Закон и справедливость" за 8 лет пребывания у власти сильно изменила государство и общество. В какую сторону?
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Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда, фото из архива

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Упреки в "неблагодарности": устал ли Запад от Украины

Эксперты уверены: скандал между Варшавой и Киевом с упреками в "неблагодарности" - элемент предвыборной борьбы в Польше.
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Дональд Туск во время встречи с избирателями, 25 апреля 2023 года

Польша перед выборами. Есть ли шанс у Туска и оппозиции?

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Протесты в Польше против жесткого законодательства об абортах, март 2021 года

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Отказ врачей делать аборт жертве изнасилования потряс Польшу

Польские врачи сославшись на убеждения и закон, не стали прерывать беременность несовершеннолетней жертве изнасилования.
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Участники протеста против изменений в закон о СМИ

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем менять закон о СМИ?

Власти хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.
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Дональд Туск в Брюсселе

Экс-премьер Польши Туск: Власти содействуют повестке Путина

Экс-премьер Польши Туск: Власти содействуют повестке Путина

Дональд Туск критикует декларацию, которую правящая партия Польши подписала с евроскептиками из трех стран ЕС.
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Мнения

Бартош Дудек

Эмансипация по-президентски

Бартош Дудек
Комментарий
Политика25 июля 2017 г.
Бартош Дудек

Резкие тона в германо-польских отношениях

Бартош Дудек
Комментарий
12 января 2016 г.
Бартош Дудек

Комментарий: Демократия в Польше умеет постоять за себя

Бартош Дудек
Комментарий
19 декабря 2015 г.