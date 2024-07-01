  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Перезагрузка после кризиса. С чего начнут Германия и Польша

Яцек Лепьярц
1 июля 2024 г.

Прежнее национал-консервативное правительство Польши делало в своей политике акцент на враждебности к ФРГ. После смены власти в Варшаве обе страны хотят начать все с чистого листа.

https://p.dw.com/p/4heEn
Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц, 12 февраля 2024 года
Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц, 12 февраля 2024 годаФото: Annegret Hilse/REUTERS

"Германия - не враг, а союзник" - этот тезис уже несколько месяцев постоянно звучит в публичных выступлениях и интервью польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который таким образом стремится подчеркнуть решительный поворот в политике Варшавы в отношении ее западного соседа.

Приход к власти в Польше в декабре 2023 года левоцентристской коалиции, которая сменила правивших восемь лет национал-консерваторов из "Права и справедливости" (PiS), позволил преодолеть глубокий кризис в германо-польских отношениях, констатируют эксперты. Теперь, спустя всего полгода, Варшава и Берлин хотят сделать еще один шаг навстречу друг другу, разработав план действий и начав все с чистого листа. Во вторник, 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министры его кабинета в польской столице примут участие в совместных межправительственных консультациях.

Первые межправительственные консультации с 2018 года

Последние такие консультации состоялись в 2018 году, хотя германо-польский договор о добрососедстве и сотрудничестве от 1991 года предусматривает, что главы правительств должны встречаться "не реже раза в год". Шольц совершил свой визит в Варшаву в декабре 2021 года и с тех пор там не бывал.

Ярослав Качиньский, 7 апреля 2024 года
Ярослав Качиньский, 7 апреля 2024 годаФото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

Антигерманская риторика лидера национал-консервативного лагеря Польши, председателя PiS Ярослава Качиньского едва не заблокировала отношения двух стран. Тем большей была радость в Берлине, когда 13 декабря 2023 года польским премьером стал глава либеральной "Гражданской платформы" Дональд Туск.

Атмосфера в отношениях Польши и ФРГ быстро изменилась коренным образом. Вместо разжигания антигерманских настроений в каждой спорной ситуации, новые польские власти пытаются прагматично решать проблемы, существующие между государствами-соседями.

Берлин и Варшава вновь начали говорить друг с другом

"Правительства двух стран вновь обрели способность разговаривать", - отмечает Кай-Олаф Ланг (Kai-Olaf Lang), эксперт по Восточной Европе из берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). И указывает на "возрождении контактов". Межправительственные консультации должны стать "кульминационным моментом, имеющим большую символическую силу", считает Ланг.

С ним согласен и Марек Кржакала, депутат польского Сейма от правящей "Гражданской коалиции". "PiS разрушила отношения с Германией. Но мы вернулись к регулярному диалогу с Берлином", - сообщил в интервью DW Кржакала, возглавляющий польско-немецкую парламентскую группу.

"Хорошее управление конфликтами"

Самый свежий пример изменившегося характера взаимодействия: около двух недель назад немецкая федеральная полиция без согласования с польской стороной перевезла через границу семью просителей убежища из Афганистана и оставила их на территории Польши. Местные пограничники выразили решительный протест, а польские СМИ забили тревогу. Однако вместо того, чтобы превратить этот инцидент в политический скандал, как было принято в период правления PiS, профильные министры из двух стран быстро урегулировали проблему. "Хорошее управление конфликтами", - констатирует Ланг.

Кай-Олаф Ланг
Кай-Олаф ЛангФото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Некоторые проблемные ситуации, годами осложнявшие отношения Берлина и Варшавы, были быстро разрешены в последние месяцы. С сентября 2024 года уроки немецкого языка для немецкого меньшинства в Польше снова будут проводиться в полном объеме. Четвертый том немецко-польского учебника истории, издание которого долгие годы было заблокировано по политическим мотивам, скоро получит зеленый свет. Германо-польская молодежная организация, цель которой - поддерживать развитие контактов между молодыми людьми из двух стран, получит больше денег из бюджета Польши.

Проект строительства Германо-польского дома в Берлине - мемориала и места встречи польских жертв Второй мировой войны - был одобрен правительством ФРГ в среду, 26 июня 2024 года, как раз вовремя. Ведь до сих пор не хватало впечатляющих крупномасштабных проектов.

Туск не хочет прослыть германофилом

Агнешка Лада-Конефал, замдиректора Германского института Польши в Дармштадте, сетует на отсутствие инициативы со стороны Варшавы. "Из-за внутриполитических проблем, которые правительство Польши вынуждено решать в условиях дефицита времени, отношения с Германией не считаются приоритетными", - признает Лада-Конефал.

Агнешка Лада-Конефал
Агнешка Лада-КонефалФото: Grzegorz Litynski

И описывает особую проблему премьера Туска: "Из-за того, что оппозиция причисляет его к "немецким агентам", Туск не настолько вовлечен в немецкие вопросы, как следовало бы. Он ни в коем случае не хочет, чтобы его сочли германофилом".

План действий, который оба правительства готовили в течение нескольких месяцев, призван исправить положение и создать новые перспективы для сотрудничества. Он должен стать "всеобъемлющим пакетом", возможно, даже "грандиозным проектом", обещают польские и немецкие дипломаты, не вдаваясь в подробности. Ясно одно: безопасность и поддержка Украины займут в документе центральное место.

Безопасность и Украина - на первом плане

"Укрепление восточного фланга НАТО имеет ключевое значение. Мы должны очень тесно сотрудничать с немцами в этой области", - уверен депутат Сейма Кржкала. По его словам, Ярослав Качиньский был неправ, когда заявлял, что "должно смениться семь поколений, прежде чем немецким солдатам будет позволено ступить на польскую землю". Лада-Конефал также упоминает безопасность и оборону в качестве области, в которой можно быстро упрочить сотрудничество.

Туск идет на переговоры с Германией без какого-либо комплекса неполноценности, полагают аналитики. По их оценке, как приграничное государство, которое с самого начала оружием и гуманитарной помощью поддерживало Украину, подвергшуюся вторжению России, Польша приобрела вес в мире. Кроме того, Дональд Туск сейчас многими воспринимается как либеральный маяк надежды, который оттеснил правых популистов от власти, мобилизовав новые группы польских избирателей. Германия же, как и Франция, напротив, ослаблена успехом популистов-евроскептиков.

Новая уверенность Польши в себе

Именно поэтому правительство Туска, по выражению Кая-Олафа Ланга, гордо движется вперед в Европе и чувствует себя на подъеме. Польский премьер, добавляет Ланг, проводит "разновекторную внешнюю и европейскую политику", чтобы избежать впечатления, что он зациклен на Германии. Туск играет на разных полях, подчеркивает эксперт SWP, называя в качестве равноправных партнеров Варшавы США, Северную Европу и страны Балтии.

Радослав Сикорский
Радослав СикорскийФото: Marek Antoni Iwanczuk/picture alliance

Однако тот в ФРГ, кто считает, что все проблемы в ее отношениях с Польшей исчезнут после смены власти в Варшаве, рискует вскоре оказаться неправым. "Немцы быстро поняли, что Туск - не слабак", - уточняет Ланг. Такое же мнение и у Лады-Конефал: "Будет очень трудно найти компромиссы по таким общеевропейским вопросам, как миграция или изменение нынешнего механизма принятия решений в ЕС. Нам придется искать общий знаменатель".

Новое правительство Польши отозвало выдвинутые прежними властями требования Германии о репарациях за Вторую мировую войну, но вопрос о компенсациях не снят с повестки дня. В январе 2024 года глава польского МИДа Сикорский обратился к властям ФРГ с призывом "проявить изобретательность" при поисках решения этого вопроса. Визит Шольца в Варшаву покажет, готов ли к этому Берлин.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Polens aktueller Justizminister Adam Bodnar

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Почему Польша приняла более миллиона украинских беженцев, но блокирует въезд других мигрантов

Власти Польши крайне неохотно предоставляют убежище мигрантам из третьих стран. Они отмечают, что уже приняли более миллиона украинских беженцев. Кроме того, Польша обвиняет Москву и Минск в использовании мигрантов для создания кризиса на границе. Новая миграционная политика Варшава стала одной из тем программы Conflict Zone, гостем которой стал польский генпрокурор и министр юстиции Адам Боднар.
Политика25 июня 2024 г.26:01 мин.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер ФРГ Олаф Шольц во время переговоров в Берлине, 12 февраля 2024 года

Вопрос репараций: как Польша и Германия преодолевают наследие прошлого

Вопрос репараций: как Польша и Германия преодолевают наследие прошлого

После первого визита в Берлин нового главы правительства Польши Туска появилось много признаков нормализации германо-польских отношений. Нерешенным остается вопрос о репарациях.
Политика20 марта 2024 г.
Немецкие солдаты сносят шлагбаум на границе с Польшей. 1 сентября 1939 года

Что мешает послевоенному примирению немцев и поляков

Что мешает послевоенному примирению немцев и поляков

Тема Второй мировой войны до сих пор доминирует в отношениях Германии и Польши. Варшава, в частности, считает еще не урегулированной проблему репараций. Говорят о сумме в 850 миллиардов евро.
История30 августа 2019 г.