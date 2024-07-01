Перезагрузка после кризиса. С чего начнут Германия и Польша

Прежнее национал-консервативное правительство Польши делало в своей политике акцент на враждебности к ФРГ. После смены власти в Варшаве обе страны хотят начать все с чистого листа.

"Германия - не враг, а союзник" - этот тезис уже несколько месяцев постоянно звучит в публичных выступлениях и интервью польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который таким образом стремится подчеркнуть решительный поворот в политике Варшавы в отношении ее западного соседа.

Приход к власти в Польше в декабре 2023 года левоцентристской коалиции, которая сменила правивших восемь лет национал-консерваторов из "Права и справедливости" (PiS), позволил преодолеть глубокий кризис в германо-польских отношениях, констатируют эксперты. Теперь, спустя всего полгода, Варшава и Берлин хотят сделать еще один шаг навстречу друг другу, разработав план действий и начав все с чистого листа. Во вторник, 2 июля, канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и министры его кабинета в польской столице примут участие в совместных межправительственных консультациях.

Первые межправительственные консультации с 2018 года

Последние такие консультации состоялись в 2018 году, хотя германо-польский договор о добрососедстве и сотрудничестве от 1991 года предусматривает, что главы правительств должны встречаться "не реже раза в год". Шольц совершил свой визит в Варшаву в декабре 2021 года и с тех пор там не бывал.

Ярослав Качиньский, 7 апреля 2024 года Фото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

Антигерманская риторика лидера национал-консервативного лагеря Польши, председателя PiS Ярослава Качиньского едва не заблокировала отношения двух стран. Тем большей была радость в Берлине, когда 13 декабря 2023 года польским премьером стал глава либеральной "Гражданской платформы" Дональд Туск.

Атмосфера в отношениях Польши и ФРГ быстро изменилась коренным образом. Вместо разжигания антигерманских настроений в каждой спорной ситуации, новые польские власти пытаются прагматично решать проблемы, существующие между государствами-соседями.

Берлин и Варшава вновь начали говорить друг с другом

"Правительства двух стран вновь обрели способность разговаривать", - отмечает Кай-Олаф Ланг (Kai-Olaf Lang), эксперт по Восточной Европе из берлинского фонда "Наука и политика" (Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP). И указывает на "возрождении контактов". Межправительственные консультации должны стать "кульминационным моментом, имеющим большую символическую силу", считает Ланг.

С ним согласен и Марек Кржакала, депутат польского Сейма от правящей "Гражданской коалиции". "PiS разрушила отношения с Германией. Но мы вернулись к регулярному диалогу с Берлином", - сообщил в интервью DW Кржакала, возглавляющий польско-немецкую парламентскую группу.

"Хорошее управление конфликтами"

Самый свежий пример изменившегося характера взаимодействия: около двух недель назад немецкая федеральная полиция без согласования с польской стороной перевезла через границу семью просителей убежища из Афганистана и оставила их на территории Польши. Местные пограничники выразили решительный протест, а польские СМИ забили тревогу. Однако вместо того, чтобы превратить этот инцидент в политический скандал, как было принято в период правления PiS, профильные министры из двух стран быстро урегулировали проблему. "Хорошее управление конфликтами", - констатирует Ланг.

Кай-Олаф Ланг Фото: Aureliusz M. Pędziwol/DW

Некоторые проблемные ситуации, годами осложнявшие отношения Берлина и Варшавы, были быстро разрешены в последние месяцы. С сентября 2024 года уроки немецкого языка для немецкого меньшинства в Польше снова будут проводиться в полном объеме. Четвертый том немецко-польского учебника истории, издание которого долгие годы было заблокировано по политическим мотивам, скоро получит зеленый свет. Германо-польская молодежная организация, цель которой - поддерживать развитие контактов между молодыми людьми из двух стран, получит больше денег из бюджета Польши.

Проект строительства Германо-польского дома в Берлине - мемориала и места встречи польских жертв Второй мировой войны - был одобрен правительством ФРГ в среду, 26 июня 2024 года, как раз вовремя. Ведь до сих пор не хватало впечатляющих крупномасштабных проектов.

Туск не хочет прослыть германофилом

Агнешка Лада-Конефал, замдиректора Германского института Польши в Дармштадте, сетует на отсутствие инициативы со стороны Варшавы. "Из-за внутриполитических проблем, которые правительство Польши вынуждено решать в условиях дефицита времени, отношения с Германией не считаются приоритетными", - признает Лада-Конефал.

Агнешка Лада-Конефал Фото: Grzegorz Litynski

И описывает особую проблему премьера Туска: "Из-за того, что оппозиция причисляет его к "немецким агентам", Туск не настолько вовлечен в немецкие вопросы, как следовало бы. Он ни в коем случае не хочет, чтобы его сочли германофилом".

План действий, который оба правительства готовили в течение нескольких месяцев, призван исправить положение и создать новые перспективы для сотрудничества. Он должен стать "всеобъемлющим пакетом", возможно, даже "грандиозным проектом", обещают польские и немецкие дипломаты, не вдаваясь в подробности. Ясно одно: безопасность и поддержка Украины займут в документе центральное место.

Безопасность и Украина - на первом плане

"Укрепление восточного фланга НАТО имеет ключевое значение. Мы должны очень тесно сотрудничать с немцами в этой области", - уверен депутат Сейма Кржкала. По его словам, Ярослав Качиньский был неправ, когда заявлял, что "должно смениться семь поколений, прежде чем немецким солдатам будет позволено ступить на польскую землю". Лада-Конефал также упоминает безопасность и оборону в качестве области, в которой можно быстро упрочить сотрудничество.

Туск идет на переговоры с Германией без какого-либо комплекса неполноценности, полагают аналитики. По их оценке, как приграничное государство, которое с самого начала оружием и гуманитарной помощью поддерживало Украину, подвергшуюся вторжению России, Польша приобрела вес в мире. Кроме того, Дональд Туск сейчас многими воспринимается как либеральный маяк надежды, который оттеснил правых популистов от власти, мобилизовав новые группы польских избирателей. Германия же, как и Франция, напротив, ослаблена успехом популистов-евроскептиков.

Новая уверенность Польши в себе

Именно поэтому правительство Туска, по выражению Кая-Олафа Ланга, гордо движется вперед в Европе и чувствует себя на подъеме. Польский премьер, добавляет Ланг, проводит "разновекторную внешнюю и европейскую политику", чтобы избежать впечатления, что он зациклен на Германии. Туск играет на разных полях, подчеркивает эксперт SWP, называя в качестве равноправных партнеров Варшавы США, Северную Европу и страны Балтии.

Радослав Сикорский Фото: Marek Antoni Iwanczuk/picture alliance

Однако тот в ФРГ, кто считает, что все проблемы в ее отношениях с Польшей исчезнут после смены власти в Варшаве, рискует вскоре оказаться неправым. "Немцы быстро поняли, что Туск - не слабак", - уточняет Ланг. Такое же мнение и у Лады-Конефал: "Будет очень трудно найти компромиссы по таким общеевропейским вопросам, как миграция или изменение нынешнего механизма принятия решений в ЕС. Нам придется искать общий знаменатель".

Новое правительство Польши отозвало выдвинутые прежними властями требования Германии о репарациях за Вторую мировую войну, но вопрос о компенсациях не снят с повестки дня. В январе 2024 года глава польского МИДа Сикорский обратился к властям ФРГ с призывом "проявить изобретательность" при поисках решения этого вопроса. Визит Шольца в Варшаву покажет, готов ли к этому Берлин.