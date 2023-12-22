Новый глава МИД Польши Сикорский заверил Украину в поддержке

"В этой жестокой борьбе Польша на вашей стороне", - заявил новый польский министр иностранных дел, обращаясь к своему украинскому коллеге. Сикорский заверил, что Украина найдет друга в лице нового премьера Польши Туска.

В ходе своей первой зарубежной поездки, которую он совершил в Украину, новый польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заверил Киев в поддержке в войне против России. "В этой титанической борьбе, господин министр, Польша на вашей стороне", - заявил он в пятницу, 22 декабря, на пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Сикорский назвал "совершенно неприемлемой" ситуацию, "когда страна нападает на своего соседа, бомбит города, уничтожает целые области и депортирует детей". "Я думаю, что это последняя колониальная война в Европе, и закончиться она должна так: Россия должна проиграть, а Украина должна выиграть", - добавил глава польского внешнеполитического ведомства.

По словам Радослава Сикорского , Украина найдет друга в лице нового польского премьера Дональда Туска, который, по мнению министра, "приложил руку" к открытию переговоров Киева с Евросоюзом о вступлении в ЕС_ пишет газета Rzeczpospolita.

Выступая на мероприятии по случаю Дня работников дипломатической службы Украины, Сикорский коснулся темы личности в истории и сравнил украинского президента Владимира Зеленского с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем. По его словам, если бы Зеленский уехал из Киева в начале войны, Украина бы потерпела поражение, приводятся слова министра в твите польского МИД.

В свою очередь Дмитрий Кулеба в беседе с Сикорским выразил надежду на прекращение "неприемлемой" блокады границы польскими транспортными компаниями. "Нам нужно найти решения, - заявил он. - Первое, что мы должны сделать, - это открыть границу". Кулеба назвал "неприемлемой и вредной" ситуацию, когда блокада границы бросает тень на дружеские отношения двух стран.

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