Первый зарубежный визит нового главы МИД Польши - в Украину

Визит Радослава Сикорского в Киев считают сигналом нового правительства Польши о продолжении поддержки Украины. Сикорский назвал ее приоритетом для нового кабинета в Варшаве.

Новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в пятницу, 22 декабря, прибыл в Украину. Это первая зарубежная поездка Сикорского в нынешней должности главы польского МИДа. "Первый визит за границу. Уже на месте", - написал он в социальной сети Х, опубликовав свою фотографию в центре Киева.

По данным польской радиостанции RMF24, Сикорский выступит в Верховной раде. Подробности программы его визита не разглашаются из соображений безопасности.

Политобозреватели считают этот визит сигналом нового польского правительства о том, что оно продолжит поддерживать Украину, причем Сикорский уже назвал эту поддержку приоритетом для нового кабинета.

Накануне, 21 декабря, вице-премьер Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков встретился в Варшаве с новым министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и выразил надежду, что на этой неделе в Киеве удастся прийти к общей позиции для прекращения блокады границы польскими перевозчиками, из-за которой украинским водителям приходится стоять в очередях до трех недель. К настоящему времени зафиксированы три случая смерти дальнобойщиков на границе.

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