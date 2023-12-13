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В Польше приведено к присяге правительство Дональда Туска

Сергей Гуща
13 декабря 2023 г.

Новое, проевропейское правительство Польши приведено к присяге через два месяца после парламентских выборов. Ранее оппозиция обвинила президента Анджея Дуду в попытке затянуть процесс формирования нового кабмина.

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Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск
Президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд ТускФото: Czarek Sokolowski/AP/dpa/picture alliance

В Польше спустя два месяца после парламентских выборов приведено к присяге новое, проевропейское правительство во главе с Дональдом Туском."Это важный момент для Польши. Поздравляю вас с победой в политическом процессе", - заявил на церемонии в президентском дворце в Варшаве в среду, 13 декабря, глава государства Анджей Дуда.

Двумя днями ранее парламент большинством голосов избрал Туска следующим премьер-министром страны, ему поручили сформировать новое правительство республики. Туск возглавляет коалицию трех партий - "Гражданской платформы", а также "Третьего пути" и "Новых левых".

В конце ноября Анджей Дуда привел к присяге правительство меньшинства, тогда состав кабинета министров представил действующий премьер Матеуш Моравецкий из проигравшей на выборах консервативной партии "Право и справедливость" (PiS), к которой принадлежит и сам Дуда. Однако это правительство не получило вотум доверия Сейма. Оппозиция обвинила Дуду в намерении затянуть процесс формирования нового кабмина на несколько недель.

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