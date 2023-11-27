В Польше приведено к присяге правительство Моравецкого

У правительства Матеуша Моравецкого почти нет шансов получить вотум доверия в Сейме.

Президент Польши Анджей Дуда привел к присяге новое правительство, состав которого ему представил представитель партии "Право и справедливость" (ПиС) Матеуш Моравецкий. В ходе торжественной церемонии, которая состоялась в понедельник, 27 ноября, в президентском дворце в Варшаве, Дуда приветствовал большую долю женщин и молодых людей в кабинете министров.

Кроме самого Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака, в новом кабинете нет видных политиков ПиС, зато много ранее неизвестных лиц. После приведения правительства к присяге президентом состав нового кабинета должен получить вотум доверия в Сейме. По мнению наблюдателей, правительство Моравецкого практически не имеет на это шансов, поскольку большинство депутатов Сейма являются представителями оппозиционных партий.

Польская оппозиция уже создала коалицию

По итогам прошедших 15 октября парламентских выборов партия ПиС, которая находилась у власти в Польше в течение восьми лет, лишилась абсолютного большинства, получив 194 из 460 мест в парламенте. Оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), состоящий из трех оппозиционных партий - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Новых левых", теперь имеет в парламенте 248 мест и уже подписал коалиционное соглашение.

Несмотря на это, президент Анджей Дуда, близкий к ПиС, на прошлой неделе поручил Моравецкому сформировать правительство. Представители оппозиции обвиняют Дуду в том, что он хочет затянуть процесс формирования нового кабинета министров на несколько недель.

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