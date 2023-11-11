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Женщины против. Закон об абортах повлиял на выборы в Польше

Моника Серадзка | Кара Берик
11 ноября 2023 г.

Ужесточение закона об абортах привело к потере голосов правящей партии "Право и справедливость" на выборах в парламент Польши. Польские женщины голосовали за леволиберальные силы, которые сформируют правительство.

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Женские протесты в Польше против ужесточения закона об абортах
Женские протесты в Польше против ужесточения закона об абортахФото: Kacper Pempel/REUTERS

В Польше три оппозиционные партии - "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Новые левые", входящие в оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), подписали коалиционное соглашение и готовы приступить к формированию правительства. Партия "Право и справедливость" (ПиС), которая находилась у власти в Польше в течение восьми лет, лишилась абсолютного большинства, хотя и осталась крупнейшей политической силой в стране. Одной из причин потери голосов ПиС на прошедших выборах в парламент Польши стало ужесточение закона об абортах. Многие польские избирательницы, выступающие против этого закона, отдали свои голоса за леволиберальные партии. 

Ужесточение закона об абортах привело к женским протестам

"Наконец-то появилась надежда на перемены", - радуется Ванда Качор из Варшавы. На парламентских выборах в Польше, которые прошли 15 октября 2023 года, она проголосовала за "Новых левых". Многие польские женщины, которые, как и 30-летняя культуролог Качор, голосовали против национально-консервативной партии Ярослава Качиньского ПИС надеются, что новое правительство будет активнее выступать за соблюдение прав женщин. Кроме того, они добиваются смягчения действующего закона об абортах.

Протесты в Польше против запрета абортов
Масштабные женские протесты против закона об абортах прошли по всей Польше.Фото: Kacper Pempel/REUTERS

После того, как три года назад ПиС ужесточила этот закон, женщинам в Польше можно прерывать беременность только в случае изнасилования и при угрозе жизни или здоровью. Принятие закона об абортах тогда привело к масштабным женским протестам.

"Я христианка, но, тем не менее, я выступаю за свободу выбора", - рассказала Качор DW. В своей среде она считается человеком с крайне левыми взглядами, в том числе потому, что принимала участие в женских демонстрациях против закона об абортах в 2020 году. Среди прочего она работает редактором в католическом журнале Magazyn Kontakt и на протяжении нескольких лет является активным членом прогрессивного Клуба католической интеллигенции (KIK). 

Хотя девушка и чувствует связь с церковью, она поддерживает право женщин на аборт до 12-й недели беременности. "Рестриктивный закон приносит гораздо больше вреда, чем легализация абортов", - уверена она.

Проблема абортов разделила женщин на два лагеря

Совершенно другого мнения придерживается Кинга Юрек, которая в течение многих лет состоит в юношеской организации ультраправой либертарианской партии "Конфедерация свободы и независимости". Эта партия могла бы стать единственным коалиционным партнером ПиС в новом правительстве, если бы ПиС формировала правящую коалицию. На выборах "Конфедерация" набрала 6,4% голосов.

Польский политик Дональд Туск
Дональд Туск возможно станет новым премьер-министром ПольшиФото: Attila Husejnow/SOPA/IMAGO

Юрек поддерживает ужесточение закона об абортах: "Конфедерация" делает акцент на правах каждого отдельного человека, поэтому нерожденный ребенок также должен быть под защитой", - приводит свой аргумент 20-летняя студентка юридического факультета. Также она уверена, что в принятии решения об аборте должна участвовать не только сама женщина: "Если она хочет сделать аборт, отец ребенка также должен иметь право высказать свое мнение по этому поводу".

Со своими взглядами девушка относится к меньшинству в польском обществе. Согласно опросу польского портала журналистских расследований OKO.Press, 75% поляков поддерживают право на аборт до 12-й недели беременности.

Уйдут ли женщины снова на второй план?

"Из-за ужесточение закона об абортах поддержка партии ПиС упала с 43,6% на выборах в 2019 году до 35,4% на нынешних выборах", - рассказал DW польский политолог Бартоломей Бискуп. Преимущество же получили "Новые левые", за которых голосовали в основном женщины, и "Гражданская коалиция", которая в последние годы также стала более левой, говорит политолог.  

Избирательный участок на выборах в польский парламент
Явка избирателей на выборах в польский парламент в 2023 году оказалась рекорднойФото: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

"Либеральная "Гражданская коалиция" Дональда Туска теперь должна наконец предпринять хоть какие-то шаги ради своих избирательниц, - подчеркивает Бискуп. - За время своего срока правления с 2007 по 2015 год правительство Туска ничего не сделало по вопросу абортов".

Несмотря на то, что "Гражданская коалиция" обещает разрешить аборты до 12-й недели беременности, эксперт считает, что эту идею в новом Сейме навряд ли поддержит большинство. Один из членов оппозиционного альянса - христианско-консервативная партия "Третий путь" - скорее всего выступит против либерализации закона об абортах.

Рекордная явка на выборах

Согласно опросам, всего за несколько недель до выборов чуть менее 50% польских избирательниц вообще собиралось идти голосовать. Предвыборные программы политиков практически не учитывали права женщин, а протесты против закона об абортах не привели ни к каким результатам. Кроме того, мужчины по-прежнему занимают доминирующее положение в политике страны. В результате, польские женщины попросту стали терять интерес к политической жизни. 

Однако ситуация переломилась практически в последнюю минуту благодаря выступлениям активисток и видных деятелей, которые призывали женщин прийти на выборы и изменить ситуацию в стране. 

Польская женщина голосует на предвыборном участке
Многие польские женщины голосовали за "Левых"Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Это привело к рекордной явке. На избирательные участки пришли 74,7% женского населения Польши и 73,1% - мужского. 

Общая явка на этих выборах составила 74,4% - это самый высокий показатель за все годы демократического развития Польши. 

Польские женщины охотнее голосуют за "левых"

Партия ПиС получила на прошедших парламентских выборах 36,1% голосов избирателей. При этом 35,9% избирателей, проголосовавших за нее - женщины. Однако большинство из них относятся к старшему поколению. Так, например, 52,8% голосовавших за ПиС женщин, - старше 60 лет. Представители возрастной группы в 18-19 лет занимают небольшую долю избирательниц партии - 14,4%. За ПиС следует "Гражданская коалиция", за которую проголосовали 32,5% женщин.

Но решающими для итогов выборов стали голоса избирателей мелких партий. Молодые польские женщины в большинстве своем проголосовали за "Новых левых" и партию "Третий путь". Ультраправая "Конфедерация" наоборот не получила достаточной поддержки избирательниц. 

Во время предстоящего легислатурного периода в Сейме будут заседать 136 женщин - это рекордное число. Однако, они составляют менее 30% от общего числа парламентариев - 460. 

Несмотря на то, что польские избирательницы в целом укрепили леволиберальный лагерь и их голоса сыграли решающую роль в поражении ПиС, их требования и на этот раз могут не услышать.

Предвыборные плакаты на выборах в польский парламент
Новый Сейм навряд ли решит проблему с абортамиФото: Wojtek RADWANSKI/AFP

По словам политолога Бискупа, ни права женщин, ни социальные программы не входят в число приоритетов  леволиберально-христианского правительства Польши. 

Вполне вероятно, что новый кабинет сосредоточится на решении менее дискуссионных вопросов. Например, на поддержке родителей детей-инвалидов и матерей, вернувшихся на рынок труда, которую обещал Туск в ходе своей избирательной кампании.

Но пока политики в Польше все еще остаются в предвыборном модусе. К решению более сложных вопросов они приступят только после региональных выборов и выборов в Европарламент грядущей весной. До этого времени партии будут пытаться выступать единым фронтом, но со временем различия между ними будут становиться все более очевидными, прогнозирует Бискуп. Вопрос об абортах - лишь один из примеров.

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Протесты против закона об абортах в Польше

 

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