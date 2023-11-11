Женщины против. Закон об абортах повлиял на выборы в Польше

Ужесточение закона об абортах привело к потере голосов правящей партии "Право и справедливость" на выборах в парламент Польши. Польские женщины голосовали за леволиберальные силы, которые сформируют правительство.

В Польше три оппозиционные партии - "Гражданская платформа", "Третий путь" и "Новые левые", входящие в оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), подписали коалиционное соглашение и готовы приступить к формированию правительства. Партия "Право и справедливость" (ПиС), которая находилась у власти в Польше в течение восьми лет, лишилась абсолютного большинства, хотя и осталась крупнейшей политической силой в стране. Одной из причин потери голосов ПиС на прошедших выборах в парламент Польши стало ужесточение закона об абортах. Многие польские избирательницы, выступающие против этого закона, отдали свои голоса за леволиберальные партии.

Ужесточение закона об абортах привело к женским протестам

"Наконец-то появилась надежда на перемены", - радуется Ванда Качор из Варшавы. На парламентских выборах в Польше, которые прошли 15 октября 2023 года, она проголосовала за "Новых левых". Многие польские женщины, которые, как и 30-летняя культуролог Качор, голосовали против национально-консервативной партии Ярослава Качиньского ПИС надеются, что новое правительство будет активнее выступать за соблюдение прав женщин. Кроме того, они добиваются смягчения действующего закона об абортах.

Масштабные женские протесты против закона об абортах прошли по всей Польше. Фото: Kacper Pempel/REUTERS

После того, как три года назад ПиС ужесточила этот закон, женщинам в Польше можно прерывать беременность только в случае изнасилования и при угрозе жизни или здоровью. Принятие закона об абортах тогда привело к масштабным женским протестам.

"Я христианка, но, тем не менее, я выступаю за свободу выбора", - рассказала Качор DW. В своей среде она считается человеком с крайне левыми взглядами, в том числе потому, что принимала участие в женских демонстрациях против закона об абортах в 2020 году. Среди прочего она работает редактором в католическом журнале Magazyn Kontakt и на протяжении нескольких лет является активным членом прогрессивного Клуба католической интеллигенции (KIK).

Хотя девушка и чувствует связь с церковью, она поддерживает право женщин на аборт до 12-й недели беременности. "Рестриктивный закон приносит гораздо больше вреда, чем легализация абортов", - уверена она.

Проблема абортов разделила женщин на два лагеря

Совершенно другого мнения придерживается Кинга Юрек, которая в течение многих лет состоит в юношеской организации ультраправой либертарианской партии "Конфедерация свободы и независимости". Эта партия могла бы стать единственным коалиционным партнером ПиС в новом правительстве, если бы ПиС формировала правящую коалицию. На выборах "Конфедерация" набрала 6,4% голосов.

Дональд Туск возможно станет новым премьер-министром Польши Фото: Attila Husejnow/SOPA/IMAGO

Юрек поддерживает ужесточение закона об абортах: "Конфедерация" делает акцент на правах каждого отдельного человека, поэтому нерожденный ребенок также должен быть под защитой", - приводит свой аргумент 20-летняя студентка юридического факультета. Также она уверена, что в принятии решения об аборте должна участвовать не только сама женщина: "Если она хочет сделать аборт, отец ребенка также должен иметь право высказать свое мнение по этому поводу".

Со своими взглядами девушка относится к меньшинству в польском обществе. Согласно опросу польского портала журналистских расследований OKO.Press, 75% поляков поддерживают право на аборт до 12-й недели беременности.

Уйдут ли женщины снова на второй план?

"Из-за ужесточение закона об абортах поддержка партии ПиС упала с 43,6% на выборах в 2019 году до 35,4% на нынешних выборах", - рассказал DW польский политолог Бартоломей Бискуп. Преимущество же получили "Новые левые", за которых голосовали в основном женщины, и "Гражданская коалиция", которая в последние годы также стала более левой, говорит политолог.

Явка избирателей на выборах в польский парламент в 2023 году оказалась рекордной Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS

"Либеральная "Гражданская коалиция" Дональда Туска теперь должна наконец предпринять хоть какие-то шаги ради своих избирательниц, - подчеркивает Бискуп. - За время своего срока правления с 2007 по 2015 год правительство Туска ничего не сделало по вопросу абортов".

Несмотря на то, что "Гражданская коалиция" обещает разрешить аборты до 12-й недели беременности, эксперт считает, что эту идею в новом Сейме навряд ли поддержит большинство. Один из членов оппозиционного альянса - христианско-консервативная партия "Третий путь" - скорее всего выступит против либерализации закона об абортах.

Рекордная явка на выборах

Согласно опросам, всего за несколько недель до выборов чуть менее 50% польских избирательниц вообще собиралось идти голосовать. Предвыборные программы политиков практически не учитывали права женщин, а протесты против закона об абортах не привели ни к каким результатам. Кроме того, мужчины по-прежнему занимают доминирующее положение в политике страны. В результате, польские женщины попросту стали терять интерес к политической жизни.

Однако ситуация переломилась практически в последнюю минуту благодаря выступлениям активисток и видных деятелей, которые призывали женщин прийти на выборы и изменить ситуацию в стране.

Многие польские женщины голосовали за "Левых" Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Это привело к рекордной явке. На избирательные участки пришли 74,7% женского населения Польши и 73,1% - мужского.

Общая явка на этих выборах составила 74,4% - это самый высокий показатель за все годы демократического развития Польши.

Польские женщины охотнее голосуют за "левых"

Партия ПиС получила на прошедших парламентских выборах 36,1% голосов избирателей. При этом 35,9% избирателей, проголосовавших за нее - женщины. Однако большинство из них относятся к старшему поколению. Так, например, 52,8% голосовавших за ПиС женщин, - старше 60 лет. Представители возрастной группы в 18-19 лет занимают небольшую долю избирательниц партии - 14,4%. За ПиС следует "Гражданская коалиция", за которую проголосовали 32,5% женщин.

Но решающими для итогов выборов стали голоса избирателей мелких партий. Молодые польские женщины в большинстве своем проголосовали за "Новых левых" и партию "Третий путь". Ультраправая "Конфедерация" наоборот не получила достаточной поддержки избирательниц.

Во время предстоящего легислатурного периода в Сейме будут заседать 136 женщин - это рекордное число. Однако, они составляют менее 30% от общего числа парламентариев - 460.

Несмотря на то, что польские избирательницы в целом укрепили леволиберальный лагерь и их голоса сыграли решающую роль в поражении ПиС, их требования и на этот раз могут не услышать.

Новый Сейм навряд ли решит проблему с абортами Фото: Wojtek RADWANSKI/AFP

По словам политолога Бискупа, ни права женщин, ни социальные программы не входят в число приоритетов леволиберально-христианского правительства Польши.

Вполне вероятно, что новый кабинет сосредоточится на решении менее дискуссионных вопросов. Например, на поддержке родителей детей-инвалидов и матерей, вернувшихся на рынок труда, которую обещал Туск в ходе своей избирательной кампании.

Но пока политики в Польше все еще остаются в предвыборном модусе. К решению более сложных вопросов они приступят только после региональных выборов и выборов в Европарламент грядущей весной. До этого времени партии будут пытаться выступать единым фронтом, но со временем различия между ними будут становиться все более очевидными, прогнозирует Бискуп. Вопрос об абортах - лишь один из примеров.

Смотрите также: