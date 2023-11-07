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Президент Польши поручил Моравецкому сформировать кабмин

Александр Дельфинов
7 ноября 2023 г.

Действующий премьер должен предложить состав нового правительства, но его партия "Право и справедливость" лишена абсолютного большинства в парламенте. Оппозиция критикует решение президента.

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Президент Польши Анджей Дуда и действующий премьер Матеуш Моравецкий
Президент Польши (слева) и действующий премьерФото: JANEK SKARZYNSKI/AFP

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник, 6 ноября, поручил сформировать новое правительство действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Он - член национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), которая находилась у власти в Польше в течение восьми лет, но в результате прошедших 15 октября парламентских выборов лишилась абсолютного большинства, хотя и осталась крупнейшей политической силой в стране.

При этом о своей готовности составить правящую коалицию заявили оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемый партией "Гражданская платформа" (ГП) Дональда Туска, экс-премьера Польши и бывшего председателя Европейского совета, центристское объединение "Третий путь" и социал-демократическое - "Левые". Туск является кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции.

Ранее Дуда провел консультационные встречи с представителями всех партий, при этом сам президент также является выходцем из политического лагеря ПиС. Он фактически проигнорировал заявление трех оппозиционных партий, в совокупности контролирующих большинство мест в парламенте. В нынешней ситуации у Моравецкого практически нет шансов на создание правительственной коалиции.

Оппозиция критикует решение президента

Лидер польской оппозиции Дональд Туск
Лидер польской оппозиции Дональд ТускФото: Petr David Josek/AP/picture alliance

Лидер польской оппозиции Дональд Туск раскритиковал решение Дуды. По его словам, цитируемым новостным порталом TVN24, нынешние власть имущие надеются таким образом затянуть время - "украсть еще несколько дней, две-три недели". Однако он считает это "непатриотичным и нецивилизованным". "В конце концов, на мой взгляд, они очень пожалеют, что затянули этот унизительный для всех момент", - подчеркнул Туск.

Согласно польской конституции, формирование нового кабинета министров после выборов может быть проведено в три этапа, поясняет Polskie Radio. На первом этапе президент поручает формирование правительства, которое должно получить одобрение нижней палаты парламента - польского Сейма - абсолютным большинством голосов. Если это не удается, то сами парламентарии получают возможность назначить новую кандидатуру для формирования кабинета. В этом случае также правительство должно получить поддержку Сейма. И только если этого не случится, президент повторно должен будет поручить кому-то собрать кабинет - причем при третьем голосовании по доверию правительству потребуется не абсолютное, а простое большинство голосов.

Ранее Анджей Дуда назначил дату учредительного заседания нового парламента на 13 ноября, а старшим спикером на нем должен быть Марек Савицкий - польский политик, который в 2014-2015 годах был министром сельского хозяйства в правительстве Дональда Туска и его преемницы Эвы Копач.

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