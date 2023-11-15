В Сейме споры и новые лица: кто станет премьером Польши?

Избранный председателем Сейма представитель польской демкоалиции объявил об ином стиле руководства и оздоровлении государства. Консерваторы из ПиС не могут смириться с потерей власти.

Избрав своего представителя Шимона Холовню председателем Сейма, проевропейская левоцентристская коалиция во главе с Дональдом Туском подтвердила, что имеет твердое большинство в нижней палате польского парламенте и претендует на немедленный приход к власти. На учредительном заседании Сейма нового созыва в понедельник, 13 ноября, Холовня получил 265 голосов депутатов, что больше, чем ожидалось. Его оппонента Эльжбету Витек из национально-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) поддержали 193 парламентария.

Мандат для Моравецкого

"Господин президент, после этого голосования никто не должен сомневаться в том, что в этом парламенте есть большинство, готовое взять на себя ответственность за страну", - заявил Холовня после своего избрания. Эти слова он адресовал президенту Польши Анджею Дуде. Тот неделю назад сообщил, что поручит формирование правительства действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому, хотя у ПиС нет необходимого для этого большинства голосов в Сейме.

Президент Анджей Дуда (справа) вручил мандат на формирование правительства Польши Матеушу Моравецкому Фото: Leszek Szymanski/PAP/dpa/picture alliance

Слова Холовни не впечатлили Дуду, который вновь дал экс-банкиру Моравецкому мандат на формирование правительства Польши. "Я верю, что премьер-министр сможет сформировать новое правительство. Он заверил меня, что найдет в парламенте большинство, которое поддержит его новый кабинет", - пояснил Дуда, который, как и Моравецкий, принадлежит к национально-консервативному лагерю.

Теперь у Моравецкого есть две недели дней на то, чтобы представить Сейму программу действий и состав нового правительства, а также получить вотум доверия.

Новый дух в парламенте

В своей инаугурационной речи Холовня высказался за новый стиль руководства парламентом. По его выражению, нынешний состав Сейма не будет ни "организацией, обслуживающей правительство", ни "машиной для голосования". "Деградация государства началась с деградации парламента", - заявил 47-летний журналист и лидер христианско-демократической партии "Польша 2050", добавив, что "оздоровление государства начинается с оздоровления парламента".

Председатель Сейма Шимон Холовня: "В парламенте есть большинство, готовое взять на себя ответственность за страну" Фото: Czarek Sokolowski/AP/picture alliance

"Польша 2050" вместе с Польской народной партией (ПНП) участвовала в парламентских выборах в составе альянса "Третий путь" (ТП). По их итогам партии демократической оппозиции - "Гражданская платформа" (ГП) Дональда Туска, "Третий путь" и "Новые левые" - подписали 10 ноября коалиционное соглашение. В нем они в частности договорились об избрании Холовни председателем (маршалом) Сейма. Замещение этой и других парламентских должностей будет происходить на основе ротации. Через два года Сейм должен возглавить представитель левых.

Левоцентристская коалиция имеет 248 из 460 мест в парламенте, что дает ей абсолютное большинство, необходимое для формирования правительства. У ПиС в Сейме 196 мест. В верхней палате парламента, Сенате, перевес коалиции еще более очевиден: 66 против 34.

Противоречивые сигналы от Дуды

По традиции президент Анджей Дуда принял участие в первом заседании Сейма нового созыва. Его выступление перед парламентариями содержало противоречивые сигналы. Дуда то предупреждал депутатов, что они должны уважать друг друга, то заверял, что хочет работать с новым парламентом. "Двери президентского дворца всегда открыты", - заверил президент и после своего выступления пожал руки всем депутатам, сидевшим в первом ряду.

В то же время глава государства предупредил, что не примет никаких попыток поставить под сомнение или игнорировать его конституционные полномочия. "Я не собираюсь мириться с тем, что закон будет нарушен. Если я пойму, что то или иное решение сомнительно с юридической точки зрения, я использую свое право вето", - пообещал Дуда.

Моравецкий продвигает "Польский декалог"

Матеуш Моравецкий, выступая в Сейме, дал положительную оценку шести годам своего правления и назвал пандемию, войну в Украине, миграционный и энергетический кризисы причинами того, что "не все обещания удалось реализовать".

Матеуш Моравецкий Фото: Wojtek Radwanski/AFP

В то же время он призвал разработать "польский декалог", или "десять заповедей", которые могли бы стать основой для возглавляемой им "Коалиции польских дел". Борьба с нелегальной миграцией и защита суверенитета являются "надпартийными целями", подчеркнул Моравецкий.

После проведения 15 октября 2023 года парламентских выборов, когда стало ясно, что ПиС больше не может управлять страной в одиночку, премьер, отмечают наблюдатели, пытается расколоть левоцентристскую коалицию и привлечь на свою сторону отдельных новоизбранных депутатов (особенно от ПНП), но пока безуспешно.

Результаты голосования при выборах зампредседателей палат парламента, вероятно, еще больше поколебали веру Моравецкого в успех своей миссии. Кандидаты от ПиС потерпели неудачу и в Сейме, и в Сенате. Это было обидное поражение для консерваторов, поскольку даже ультраправая "Конфедерация свободы и независимости" смогла провести своего представителя на пост заммаршала Сейма.

Качиньский ударился в антигерманскую риторику

Председатель ПиС Ярослав Качиньский, ведущая фигура национал-консервативного лагеря, похоже, явно не может смириться с возможной потерей власти. В своих публичных заявлениях он усилил словесные выпады против Германии и Евросоюза. Туск - "человек Германии", заявил Качиньский в Сейме и обвинил "Гражданскую платформу" в "немецком хамстве".

Выступая 11 ноября в День независимости Польши, лидер ПиС обрушился с критикой на планы реформ в Евросоюзе, в частности на возможное расширение круга вопросов, по которым принятие решений будет происходить не консенсусом всех стран-членов ЕС, а большинством. Он предупредил, что существует угроза "разрушения польского государства".

Ярослав Качиньский делает ставку на антигерманскую риторику Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

"Польша может превратиться в территорию, населенную поляками и управляемую извне. Наш регион перейдет к немцам", - такой пугающий сценарий нарисовал в своей речи 74-летний Качиньский. Партия Туска - это "немецкая, а не польская партия", добавил он. "Мы должны вступить в борьбу с убежденностью, что победим", - отметил лидер ПиС.

И объявил о проведении конференции "всех патриотических сил", которая должна стать началом "большой социальной акции". "Страдать, даже умирать за родину - это прекрасно", - пояснил Ярослав Качиньский. "Цель ПиС - спасти единство партии путем самоизоляции и радикализации", - комментирует сложившуюся ситуацию политолог Рафал Чведорук.

Новые начинания в парламенте и перед ним

Несмотря на то, что прихода к власти левоцентристской коалиции, скорее всего, придется ждать до декабря, она уже наступает. Представители парламентской фракции "Новых левых" внесли в парламент два законопроекта.

Активисты оппозиции убирают заграждения перед зданием Сейма, 13 ноября 2023 года Фото: Marek Antoni Iwanczuk/IMAGO

Они предусматривают разрешение абортов до 12-й недели беременности и отсуствие преследования за помощь при прерывании беременности. "Мы начинаем с работы по убеждению и ищем сторонников", - указала Магдалена Беят, сенатор от "Новых левых".

Перемены заметны не только в парламенте, но и перед ним: в период правления ПиС здание Сейма было превращено в крепость. Металлические решетки перекрывали доступ в нему, здание охранялось усиленными нарядами полиции. В день первого заседания Сейма нового созыва решетки неожиданно исчезли.

Смотрите также: