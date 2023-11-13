В Польше избраны спикеры Сената и Сейма

Новым спикером польского Сейма в первый день работы обновленной нижней палаты парламента, в понедельник, 13 ноября, был выбран представитель оппозиции Шимон Холовня из центристского объединения "Третий путь". Холовня, представляющий партию "Польша 2050" одержал победу над Эльжбетой Витек, которую выдвинула правящая партия "Право и справедливость" (ПиС), уточняет агентство AFP.

За Холовню отдали голоса 265 депутатов, за Витек - 193. "После этого голосования больше не может быть никаких сомнений в том, что в этом парламенте есть большинство, готовое прийти к власти", - заявил Холовня после своего избрания.

Должность председателя Сейма считается в Польше второй по значимости в государстве после президента, отмечает AFP. В верхней палате, Сенате, спикером была также избрана проевропейская кандидатка Малгожата Кидава-Блонска.

Премьер Польши подал в отставку вместе с кабинетом министров

На первом заседании нового Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подал в отставку вместе со всем кабинетом министров, как этого требует конституция страны. В своей речи он призвал к формированию в парламенте "коалиции польских дел" для защиты суверенитета страны.

По итогам парламентских выборов 15 октября правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) не смогла завоевать большинство в парламенте, получив 194 из 460 мест. Оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), состоящий из трех оппозиционных партий - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Новых Левых", теперь имеет в парламенте 248 мест и уже подписал коалиционное соглашение.

Президент вновь поручил Моравецкому формировать правительство

Тем не менее, президент Анджей Дуда, близкий к ПиС, на прошлой неделе поручил предыдущему премьер-министру Матеушу Моравецкому сформировать правительство. На это у него есть 14 дней, однако аналитики считают, что партия экс-премьера "тянет время", чтобы добиться лучших условий после перехода в оппозицию, отмечает AFP.

Если Моравецкому не удастся сформировать правительство, кабинет министров, скорее всего, возглавит лидер оппозиции Дональд Туск. Он уже занимал эту должность с 2007 по 2014 год. Наблюдатели ожидают, что нынешняя оппозиция не придет к власти до середины декабря, пишет AFP.

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