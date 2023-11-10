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Оппозиция Польши договорилась о формировании правительства

Даниил Сотников
10 ноября 2023 г.

Три оппозиционные партии получили большинство в парламенте, но президент страны поручил формирование правительства нынешнему премьеру.

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Сторонники оппозиционного блока "Гражданская коалиция" в Польше
Сторонники оппозиционного блока "Гражданская коалиция" в ПольшеФото: Wojtek Radwanski/AFP

В Польше оппозиционный блок "Гражданская коалиция" (ГК), состоящий из трех оппозиционных партий - "Гражданской платформы", "Третьего пути" и "Новых Левых", подписали коалиционное соглашение и готовы приступить к формированию правительства, сообщает агентство AFP в пятницу, 10 ноября.

"Отныне мы готовы взять на себя ответственность за нашу страну на ближайшие годы", - заявил лидер оппозиции Дональд Туск, возглавляющий партию "Гражданская платформа". Туск является кандидатом на пост премьер-министра от оппозиции. Несмотря на то, что у оппозиционного блока есть большинство в парламенте, он пока не может приступить к формированию правительства.

Президент Польши поручил сформировать правительство Моравецкому

Президент Польши Анджей Дуда в начале недели поручил сформировать новое правительство действующему премьер-министру Матеушу Моравецкому. Его национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) находилась у власти в Польше в течение восьми лет, но в результате прошедших 15 октября парламентских выборов лишилась абсолютного большинства, хотя и победила на выборах, оставшись крупнейшей политической силой в стране.

В нынешней ситуации у Моравецкого практически нет шансов на создание правительственной коалиции, поскольку ПиС не имеет большинства в парламенте, заручившись по итогам выборов 194 из 460 мест. Оппозиционный блок имеет в парламенте 248 мест.

Оппозиция критикует решение президента

Дональд Туск раскритиковал решение Дуды поручить формирование правительства Моравецкому. По словам лидера оппозиции, консерваторы надеются таким образом затянуть время и "украсть еще несколько дней, две-три недели". Однако он считает это "непатриотичным и нецивилизованным". "В конце концов, на мой взгляд, они очень пожалеют, что затянули этот унизительный для всех момент", - подчеркнул Туск.

Согласно польской конституции, формирование нового кабинета министров после выборов может быть проведено в три этапа, поясняет Polskie Radio. На первом этапе президент поручает формирование правительства, которое должно получить одобрение нижней палаты парламента - польского Сейма - абсолютным большинством голосов. Если это не удается, то сами парламентарии получают возможность назначить новую кандидатуру для формирования кабинета. В этом случае также правительство должно получить поддержку Сейма. И только если этого не случится, президент повторно должен будет поручить кому-то собрать кабинет.

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