В Польше начаты консультации о формировании нового кабинета

Оппозиционная партия "Право и справедливость" одержала победу на парламентским выборах. В то же время она не получила абсолютного большинства и едва ли сможет сформировать большинство с союзниками.

После победы оппозиции на парламентских выборах в Польше президент этой страны Анджей Дуда во вторник, 24 октября, начал консультации о формировании нового правительства. Сначала он встречается с лидерами близкой ему правящей правонационалистической партии "Право и справедливость" (ПиС).

В результате выборов эта партия одержала победу, но получила лишь 194 из 460 мандатов. Эксперты считают крайне маловероятным, что ей удастся сформировать с партнерами парламентское большинство.

Шансы гражданской коалиции в фомировании правительства Польши

В течение дня Дуда также примет членов либерально-консервативной "Гражданской коалиции", которую возглавляет бывший премьер-министр Польши Дональд Туск. Эта коалиция вместе с обоими возможными коалиционными партнерами - центристским союзом "Третий путь" и левыми - способна собрать большинство в 248 мест.

Эксперты полагают, что сначала Дуда поручит формирование нового кабинета представителю партии "Право и справедливость". Если его усилия не увенчаются успехом, то парламент, по всей видимости, утвердит премьер-министром Туска, который уже занимал этот пост с 2007 по 2014 годы.

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