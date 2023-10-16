СМИ ФРГ о выборах в Польше: "Поражение правых популистов"

"Либеральная Польша возвращается". У проевропейских сил есть реальный шанс взять власть. Это хорошая новость для ЕС, Германии, Украины. Но пока грозит нестабильность.

Средства массовой информации Германии активно анализируют и комментируют итоги состоявшихся 15 октября парламентских выборов в Польше. На них, согласно прогнозам, правившая с 2015 года национально-консервативная партия "Право и справедливость" (ПиС) заняла первое место, но не добилась парламентского большинства. Это открывает перед оппозиционным блоком "Гражданская коалиция" (ГК), возглавляемым партией "Гражданская платформа" (ГП) экс-премьера Польши и бывшего председателя Европейского совета ("президента ЕС") Дональда Туска, перспективу сформировать правительство. Но пока смена власти в Варшаве еще не факт. Тем не менее определенные выводы можно делать уже сейчас, считают немецкие обозреватели.

"Польша все же не Венгрия": средний класс за ЕС

По мнению комментатора информационного агентства Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), важнейшая новость после состоявшегося голосования состоит в том, что "польки и поляки сами вернули себе демократию. Годами многие из них выходили на улицы, отстаивая права женщин и выступая против урезания независимости правосудия. Но ПиС вновь и вновь побеждала. Однако Польша все же не Венгрия, это многоликая современная страна в центре Европы".

Варшава, вечер 15 октября 2023. Дональд Туск уверен, что польская оппозиция одержала победу и сможет сформировать новое правительство Фото: REUTERS

Результат парламентских выборов - "хорошая новость для Польши, но она еще более хорошая для отношений между Польшей и Германией и не в последнюю очередь - для Европейского Союза", считает комментатор RND. Он поясняет: "Главным образом молодым полькам и полякам надоели старые анти-немецкие и анти-европейские предрассудки. Все это уже не имеет никакого отношения к реалиям их жизни. Польша добилась за последние 20 лет экономического чуда. Представители нового среднего класса считают себя, конечно же, европейцами, и они хотят положить конец прежним расколам во внутренней политике".

"Одиннадцать миллионов избирателей проголосовали за проевропейскую Польшу, восемь миллионов против. И те, и другие были убеждены: "Это судьбоносные выборы", - отмечает газета taz. Она особо указывает на то, что "единственный возможный коалиционный партнер ПиС - антисемитская, антиукраинская и право-экстремистская "Конфедерация свободы и независимости" - потеряла примерно половину своих потенциальных голосов".

Поляки изменились, а партия ПиС это недооценила

Нынешние выборы в Польше были для Германии важнее всех прежних голосований в соседней стране, констатирует онлайн-портал еженедельника Die Zeit и называет причины: "Как экономический партнер Польша уже почти столь же важна, как Франция. Поддержка Украины без сотрудничества с Варшавой просто немыслима. К тому же правящие национал-консерваторы из ПиС своей германофобской пропагандой превратили эти выборы в своего рода референдум о Германии. Дональда Туска ежедневно и все более резко очерняли, изображая агентом немецкого влияния".

Вполне возможно, что своей оголтелой пропагандистской кампанией против лидера оппозиции Дональда Туска партия ПиС добилась обратного эффекта, считает автор аналитической статьи под заголовком "Либеральная Польша возвращается" на портале политического еженедельника Der Spiegel. Он задается риторическими вопросами: "Может быть, многие избиратели были потрясены тем, как правящая партия обходится с лидером оппозиции? Не свидетельствует ли результат голосования о том, что они хотели наказать эту команду?".

Предвыборная демонстрация сторонников проевропейской оппозиции в Варшаве 1 октября 2023 Фото: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

ПиС просчиталась, указывает автор и объясняет это тем, что за годы ее правления "Польша изменилась, стала более сытой, зажиточной и спокойной. Только что эта страна приняла миллионы украинских беженцев, и к гибели нации это не привело. Солидарность с женщинами и детьми из подвергшейся нападению страны непоколебимо высока. Даже анти-немецкому нарративу поляки перестали верить".

Автор высказывает предположение: "Вполне возможно, что пал крупнейший бастион европейского правого популизма". Он напоминает: "Во время этой избирательной кампании Туск дважды выводил на улицы сотни тысяч демонстрантов, причем не только сторонников своего партийного объединения "Гражданская коалиция". У них общий знаменатель: "Нам надоело это правительство, а главное - ее презирающий демократические правила политический стиль".

"ПиС без боя власть не отдаст"

По мнению Der Spiegel, польским оппозиционным партиям будет нетрудно создать правящую коалицию под руководством Дональда Туска, проблемы начнутся потом, поскольку новому правительству будут мешать сторонники ПиС в лице президента страны, судей конституционного суда, журналистов на государственных телерадиоканалах.

Варшава, вечер 15 октября 2023. Лидеры партии "Право и справедливость" (ПиС) во главе с вице-премьером Ярославом Качиньским еще рассчитывают удержать власть Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS

Redaktionsnetzwerk Deutschland, наоборот, полагает, что этому "пестрому объединению левых, либеральных и консервативных сил" будет нелегко создать стабильную коалицию, поскольку "по таким спорным вопросам, как аборты и ядерная энергетика, возможные члены коалиции чрезвычайно далеки друг от друга". А Die Zeit сообщает из Польши: "Далеко не все уверены, что ПиС мирно отдаст власть. Так что период нервозности еще не закончился".

Так считает и газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В комментарии под заголовком "Европе еще рано вздыхать с облегчением" она предупреждает: "Крупнейший член ЕС в Центральной и Восточной Европе, чью роль в деле поддержки Украины трудно переоценить, может вступить сейчас в опасную фазу политической нестабильности". По мнению автора, "ПиС без боя власть не отдаст".

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