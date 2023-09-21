Почему ссорятся Украина и Польша и как им помириться

Киев и Варшава зашли в глубокое дипломатическое пике из-за конфликта вокруг импорта украинского зерна. И, похоже, выйти из него полностью без потерь для украино-польских отношений будет сложно, считают эксперты.

Споры Украины и Польши из-за импорта украинского зерна вышли за пределы коммерческих разногласий и оказались в центре международного внимания в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН. Украинский и польский президенты - Владимир Зеленский и Анджей Дуда - прибыли туда для участия в заседании и, как планировалось, должны были провести двустороннюю встречу. Однако встреча не состоялась, как сообщили, из-за накладок в графике выступлений. Зато Дуда и Зеленский обменялись эмоциональными заявлениями, которые спровоцировали новую волну дипломатического напряжения между двумя странами.

Хронология спора между Украиной и Польшей

Президент Польши, общаясь с журналистами, отстаивал решение Варшавы продлить эмбарго на импорт украинского зерна, которое Киев намерен обжаловать во Всемирной торговой организации. При этом Дуда сравнил Украину с утопленником, который затягивает ко дну своего спасителя. "Украина находится под российским нападением, без сомнения, в очень сложной ситуации, хватается за все, что может. Можно ли на нее обижаться? Конечно, можно возмущаться", - заявил Дуда.

Анджей Дуда сравнил Украину с утопленником, который затягивает ко дну своего спасителя. Фото: Mindaugas Kulbis/AP/picture alliance

В свою очередь президент Зеленский недвусмысленно намекнул с трибуны Генассамблеи, что "некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, превращая зерно в триллер" и тем самым "помогают подготовить сцену для московского актера". Намеки Зеленского в Варшаве поняли и вызвали в МИД посла Украины в Польше, чтобы передать ему "решительный протест" по поводу этих высказываний.

Градус напряжения повысили и слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который в среду, 20 сентября, заявил, что в настоящее время Варшава не передает оружие Киеву. "Мы сейчас не передаем оружия Украине, поскольку сами вооружаемся самым современным оружием", - сказал Моравецкий, отметив при этом, что Варшава не препятствует деятельности логистического центра под Жешувом.

И хотя из слов польского премьера не было понятно, почему и когда именно Польша прекратила поставки оружия, контекст последних событий, в котором они были сказаны, придал им достаточно тревожное для Украины звучание. Однако в четверг, 21 сентября, представитель польского правительства Петр Мюллер уточнил, что Польша выполняет предварительно согласованные поставки боеприпасов и вооружения, включая те, которые вытекают из договоров, подписанных с Украиной.

Что же происходит в отношениях Киева и Варшавы, которых еще недавно тесно объединяла борьба против российской агрессии? Как можно остановить поток взаимных обвинений и оскорблений, уже давно вышедших за пределы дипломатического протокола, и вернуться в рамки конструктивного партнерства? Способно ли это обострение подорвать военную и политическую поддержку Украины Польшей? В поисках ответа на эти вопросы DW пообщалась с украинскими и польскими экспертами.

Причина эскалации - выборы в Польше

Единственной причиной польско-украинского обострения является предвыборная динамика в Польше и борьба правящей национал-консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС) за голоса избирателей. Такое мнение в комментарии DW высказал Войцех Пшибыльский, главный редактор польского журнала Visegrad Insight, издающимся независимой аналитической группой Res Publica Foundation.

Ярослав Качиньский на предвыборной конференции ПиС Фото: Pawel Malecki/AGENCJA WYBORCZA/REUTERS

Он пояснил, что главный дискурс предвыборной борьбы в Польше состоит в том, какая партия лучше защищает национальные интересы. "Нарратив ПиС отвечает на этот вопрос с националистической изоляционистской точки зрения и таким образом ограничивает варианты решения проблем, требующих глобального сотрудничества с Западом", - сказал Пшибыльский.

С этим мнением согласен директор программы региональных инициатив и соседства Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук. По его словам, на Генассамблее ООН и польский, и украинский президенты, между которыми сложились очень хорошие личные отношения, на самом деле апеллировали к своим избирателям. Однако кризис в отношениях Киева и Варшавы вряд ли исчезнет 15 октября после парламентских выборов в Польше, считает эксперт.

Аграрный вопрос не исчезнет после выборов

"Позицию ПиС мы видим уже сейчас, и если эта партия победит, то продолжит защищать своих избирателей, а это прежде всего фермеры и крестьяне. Если они не наберут голосов для единоличного большинства, то им придется вступить в коалицию, и здесь первый претендент - "Конфедерация свободы и независимости" (правая евроскептическая коалиция. - Ред.), которая занимает резко антиукраинскую позицию", - объясняет Герасимчук, отмечая, что такая коалиция "не даст нам плюсов и не будет способствовать разрешению проблемы".

Лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск на предвыборном митинге в Сопоте Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

При третьем варианте, который Герасемчук называет маловероятным, когда на выборах победит главный оппонент ПиС - партия "Гражданская платформа", ситуация все равно будет оставаться непростой. Поскольку при условии победы на выборах ей придется объединиться с силами, где также оказывает влияние аграрное лобби. Так что даже если власть в Польше после выборов поменяется, нельзя утверждать, что конфликт вокруг аграрных вопросов между Киевом и Варшавой будет полностью разрешен, прогнозирует Герасимчук.

"Сохранять спокойствие и научиться иметь дело с популистами"

Из этой непростой ситуации выход может быть только один - снижение градуса напряжения в двусторонних отношениях. "Мой совет: сохраняйте спокойствие. Эскалация напряженности в предвыборный период в Польше, в конце концов завершится, но Украина должна научиться справляться с популистами, которых будет еще больше на предстоящих выборах 2024 года (выборы в Европарламент. - Ред.)", - говорит Войцех Пшибыльский. Он убежден, что "все зависит от холодных голов", потому что если эмоции возобладают, то ПиС "создаст националистическую повестку дня и консолидирует ее на выборах, это будет означать лишь больше проблем в будущем". По его мнению, смена правительства в Польше все-таки дает шанс на то, что в отношения с Украиной "вернется дипломатия".

Но быстрого возвращения к доверительному взаимовыгодному диалогу с Польшей в краткосрочной перспективе в любом случае не следует ожидать, поскольку "шлейф обид" будет ощущаться и после завершения польских выборов, считает киевский эксперт-международник Вадим Трюхан. "Главное сейчас - остановиться и не продолжать эскалацию, в том числе невыверенными вредными заявлениями ультимативного содержания", - подчеркнул он.

"Неконтролируемая эскалация" и "дипломатический мачизм"

Пока же, по мнению бывшего посла Украины при ЕС, а ныне главы общественной организации "Центр новых решений" Константина Елисеева, украинские власти избрали ложную стратегию в общении с Варшавой в условиях "зернового кризиса". Это, как отметил он в разговоре с DW, повлекло за собой неконтролируемую эскалацию на самом высоком уровне в стратегически важных украинско-польских отношениях. Елисеев выразил удивление, что для "выяснения отношений обеими сторонами была избрана главная политическая трибуна мира".

Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН Фото: Mike Segar/REUTERS

Бывший украинский дипломат указывает на то, что в выступлении на Генассамблее ООН Зеленский "нашел место, чтобы оскорбить польских партнеров и фактически обвинить их в работе на Кремль, но не нашел места осудить соучастие Ирана, Беларуси или Северной Кореи в агрессии России против нашего государства". "Это сродни какой-то диверсии", - констатирует эксперт, отмечая, что нынешняя сессия Генассамблеи ООН - "не место и не время, чтобы показывать миру свой дипломатический мачизм".

Спор вокруг запрета на импорт украинского зерна, убежден Елисеев, не стоит того, чтобы "потерять доверие и поддержку со стороны польских собратьев, которые с первых секунд и в 2014 году, и в 2022 году искренне встали на путь всесторонней самоотверженной помощи Украине в борьбе с агрессором".

Дипломатические промахи Киева в отношениях с Польшей объясняются тем, что за последние 2-3 года профессиональные дипломаты фактически были отстранены от ведения дел с ближайшими партнерами Украины, считает эксперт-международник Вадим Трюхан. "Состоялась монополизация генерирования решений в международной сфере на улице Банковой. Министерство иностранных дел стало беспрецедентно "слабым". Следовательно, нарастание проблем с нашими партнерами - это следствие непонимания руководства государства роли дипломатической службы в реализации внешней политики", - считает Трюхан.

Ситуативные проблемы не должны влиять на выгодное сотрудничество

Сергей Герасимчук, в свою очередь, советует правительствам двух стран научиться направлять по разным трекам различные вопросы сотрудничества, "а не сбрасывать все в одну корзину". "Речь идет об отделении всех вопросов помощи Украине, включая военную помощь и поддержку украинских беженцев в Польше. Аграрный же вопрос должен быть вынесен в отдельный трек и решаться в исключительно дипломатическом ключе", - говорит эксперт.

Кстати, именно с учетом такого подхода Герасимчук не считает, что заявление польского премьера Моравецкого о том, что Варшава пока не передает оружие Украине, следует воспринимать буквально. "Во-первых, иногда даже те государства, которые передают оружие, об этом не объявляют публично. Во-вторых, прежде всего соседние государства, включая Польшу, передали Украине значительные части своих запасов. И трудно поверить в то, что Польша будет блокировать поставки Украине оружия в будущем", - сказал Герасимчук. Он призвал Киев и Варшаву помнить, что обе страны только выиграют от сотрудничества друг с другом, и "проиграют от ситуативного агарного конфликта".

Между тем и в Варшаве, и в Киеве, похоже, пытаются несколько разрядить ситуацию. Как стало известно в четверг, 21 сентября, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский пообщался по телефону со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры договорились найти решение по импорту сельскохозяйственных товаров, которое учтет интересы обеих стран.

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