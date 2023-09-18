Киев будет судиться с соседними странами из-за импорта зерна

Украина намерена подать в рамках ВТО иск против Польши, Венгрии и Словакии в связи с сохранением этими странами в силе запрета на импорт украинской аграрной продукции и после 15 сентября - дня, начиная с которого соответствующее ограничение на уровне ЕС было снято. "Важно доказать, что эти действия юридически неправильны. И потому завтра мы начнем судебные процессы", - заявил замглавы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в интервью онлайн-изданию Politico , обнародованном в понедельник, 18 сентября.

"В наших глазах эти меры (решение продлить на национальном уровне действие запрета на импорт украинских сельскохозяйственных товаров. - Ред.) Венгрии и Польши" являются заявлением о полном недоверии к Еврокомиссии", - подчеркнул Качка.

Он добавил, что Украина рассматривает возможность принять ограничительные меры против Польши, если Варшава не откажется от запрета на ввоз украинского зерна. "Мы были бы вынуждены принять ответные меры по отношению к дополнительным продуктам и запретить ввоз овощей и фруктов из Польши", - указал замминистра.

Запрет на продажу украинского зерна в соседних странах

В мае ЕС разрешил Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии ввести запрет на продажу на внутреннем рынке украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. При этом транспортировка украинской сельскохозяйственной продукции через территорию этих стран была и остается разрешенной.

15 сентября ЕС не стал продлевать это ограничение после того, как Киев пообещал строго контролировать экспорт в соседние страны. Со своей стороны Польша, Венгрия и Словакия заявили, что будут действовать в интересах своих экономик и фермеров и оставят запрет в силе в одностороннем порядке.

В то время как Словакия после 15 сентября лишь продлила действие введенного ранее ЕС запрета на продажу четырех видов зерновых, Польша в выходные, 16 и 17 сентября, ввела дополнительные запреты - на продажу украинской муки и кормов. Венгрия же, как подчеркнул Качка, пошла еще дальше и запретила продажу еще 25 продуктов из Украины, которых ограничения раньше не касались, в том числе мяса.

18 сентября премьер-министр Румынии Йон-Марчел Чолаку заявил, что если запрос на импорт украинского зерна будет расти, он попросит министра сельского хозяйства продлить запрет на его продажу на национальном рынке на 30 дней.

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