  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Киев будет судиться с соседними странами из-за импорта зерна

Александра Иванова
18 сентября 2023 г.

Решение Польши, Венгрии и Словакии продлить запрет на продажу украинской аграрной продукции является юридически неправильным шагом, заявил замминистра торговли Украины Тарас Качка.

https://p.dw.com/p/4WT0R
Ложка, полная пшеницы
Фото: Petr Svancara/CTK/dpa/picture alliance

Украина намерена подать в рамках ВТО иск против Польши, Венгрии и Словакии в связи с сохранением этими странами в силе запрета на импорт украинской аграрной продукции и после 15 сентября - дня, начиная с которого соответствующее ограничение на уровне ЕС было снято. "Важно доказать, что эти действия юридически неправильны. И потому завтра мы начнем судебные процессы", - заявил замглавы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка в интервью онлайн-изданию Politico, обнародованном в понедельник, 18 сентября.

"В наших глазах эти меры (решение продлить на национальном уровне действие запрета на импорт украинских сельскохозяйственных товаров. - Ред.) Венгрии и Польши" являются заявлением о полном недоверии к Еврокомиссии", - подчеркнул Качка.

Он добавил, что Украина рассматривает возможность принять ограничительные меры против Польши, если Варшава не откажется от запрета на ввоз украинского зерна. "Мы были бы вынуждены принять ответные меры по отношению к дополнительным продуктам и запретить ввоз овощей и фруктов из Польши", - указал замминистра.

Запрет на продажу украинского зерна в соседних странах

В мае ЕС разрешил Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии ввести запрет на продажу на внутреннем рынке украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. При этом транспортировка украинской сельскохозяйственной продукции через территорию этих стран была и остается разрешенной.

15 сентября ЕС не стал продлевать это ограничение после того, как Киев пообещал строго контролировать экспорт в соседние страны. Со своей стороны Польша, Венгрия и Словакия заявили, что будут действовать в интересах своих экономик и фермеров и оставят запрет в силе в одностороннем порядке.

В то время как Словакия после 15 сентября лишь продлила действие введенного ранее ЕС запрета на продажу четырех видов зерновых, Польша в выходные, 16 и 17 сентября, ввела дополнительные запреты - на продажу украинской муки и кормов. Венгрия же, как подчеркнул Качка, пошла еще дальше и запретила продажу еще 25 продуктов из Украины, которых ограничения раньше не касались, в том числе мяса.

18 сентября премьер-министр Румынии Йон-Марчел Чолаку заявил, что если запрос на импорт украинского зерна будет расти, он попросит министра сельского хозяйства продлить запрет на его продажу на национальном рынке на 30 дней.

Смотрите также:

Почему Путин обещает Африке бесплатное зерно

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кении грозит голод из-за роста цен после выхода России из зерновой сделки (31.07.2023)

Кении грозит голод из-за роста цен после выхода России из зерновой сделки (31.07.2023)

Резкий рост цен на зерно, вызванный выходом России из зерновой сделки, сильно ударил по Кении. Весь регион переживает самую сильную засуху за последние четыре десятилетия. Сотни тысяч людей зависят от продовольственной помощи. Беднейшие слои населения едва могут позволить себе покупить еду раз в день.
Продовольственная безопасность31 июля 2023 г.03:01 мин.
external

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Как Путин разорвал зерновую сделку и что теперь будет. DW Новости (18.07.2023)

Кремль решил не продлевать зерновую сделку с Киевом. Это вызвало крайне негативную реакцию в мире. Многие боятся обострения глобального продовольственного кризиса. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, критикуя решение Путина, заявила, что он наносит удар по самым уязвимым людям. Россия использует голод как оружие, уверен глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
18 июля 2023 г.30:34 мин.

Интервью замминистра орговли Украины Тараса Качки онлайн-изданию Politico

Ukraine will sue Poland, Hungary and Slovakia over agricultural bans
www.politico.eu
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Уходящая с должности замминистра обороны Украины Анна Маляр (фото из архива)
Трансляция

Кабмин Украины уволил почти всех замминистра обороны

Конфликты18 сентября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Александа Архипова о пропаганде и новоязе войны

Александа Архипова о пропаганде и новоязе войны

Политика17 сентября 2023 г.09:12 мин.
Символ ООН

50 лет в ООН. Станет ли ФРГ постоянным членом Совбеза?

50 лет в ООН. Станет ли ФРГ постоянным членом Совбеза?

Политика18 сентября 2023 г.
Старая синагога в Эрфурте

История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО

История еврейских памятников Эрфурта - нового объекта ЮНЕСКО

Туризм17 сентября 2023 г.
Боеприпасы с обедненным ураном армии США (фото из архива)

Боеприпасы с обедненным ураном: почему о них столько спорят

Боеприпасы с обедненным ураном: почему о них столько спорят

Конфликты17 сентября 2023 г.
Вид на центр Харькова

Обстрелы Харьковской области и все события 570-го дня войны

Обстрелы Харьковской области и все события 570-го дня войны

Конфликты16 сентября 2023 г.
Генсек Комиссии ЮНЕСКО в Германии Роман Лукшайтер

Что будет, если Россия выйдет из ЮНЕСКО

Что будет, если Россия выйдет из ЮНЕСКО

Культура16 сентября 2023 г.
На главную страницу