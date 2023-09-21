Зерно из Украины: почему страны востока ЕС против его ввоза

Польша, Словакия и Венгрия отказываются выполнять решение ЕС об отмене ограничений на импорт украинского зерна. Мотивы у трех стран внутриполитические. Подробности - у DW.

Восточноевропейские страны-члены ЕС - за исключением Венгрии - до сих пор были самыми последовательными в Евросоюзе сторонниками Украины в ее борьбе с полномасштабным вторжением России. Но былой солидарности уже не заметно. Более того, между Украиной и некоторыми странами Центральной и Восточной Европы возникли серьезные разногласия. Причина - 15 сентября ЕС отменил временные ограничения на импорт украинского зерна и масличных культур.

Почему ЕС вводил временный запрет на импорт зерна из Украины

Против этого решения выступают Польша, Словакия и Венгрия. Они хотят сохранить ограничения в одностороннем порядке, хотя это будет нарушением законодательства ЕС. В связи с этим Киев хочет обратиться в ВТО с иском против трех стран.

Украина относится к крупнейшим в мире производителям зерновых и масличных культур. До сих пор большая часть их экспорта направлялась за пределы ЕС. Однако из-за блокады Россией Черного моря Киев лишился привычного маршрута и вынужден полагаться на другие пути, например сухопутные, через территорию своих соседей на западе - Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Против отмены запрета на ввоз в ЕС украинского зерна выступают Польша, Словакия и Венгрия Фото: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Проблемы с транзитом украинского зерна существовали и раньше, особенно в Польше: часть товара попадала на польский рынок, демпингуя цены или блокируя складские мощности, вместо того, чтобы быть вывезенным из страны. После протестов местных фермеров Польша и Венгрия в середине апреля нынешнего года запретили ввоз на свою территорию украинских зерновых, что вынудило Евросоюз ввести временный запрет на их импорт во всем ЕС.

Он действовал до 15 сентября, но теперь отменен. Этим Евросоюз хочет послать Украине недвусмысленный сигнал солидарности. Однако в восточной части ЕС данная тема уже давно приобрела иное значение, став объектом внутренней политики и противостояния с Брюсселем.

Польша: предвыборный ход правящей партии

В Польше правящая партия "Закон и справедливость" (ЗиС) озабочена сохранением власти. 15 октября в стране пройдут парламентские выборы - многие наблюдатели рассматривают их как судьбоносные. Фермеры сыграли важную роль на предыдущих выборах в 2015 и 2019 годах, которые были успешными для национал-консервативной ЗиС.

Польские фермеры в Щецине протестуют против импорта зерна из Украины, 3 апреля 2023 года Фото: Marcin Bielecki/PAP/picture alliance

Весной этого года партия Ярослава Качиньского испытала шок, когда разгневанные фермеры вышли на улицы по всей стране, протестуя против сельскохозяйственной политики правительства и транзита украинского зерна. Под давлением протестовавших премьер-министр Матеуш Моравецкий уволил министра сельского хозяйства и добился от Еврокомиссии введения вышеупомянутого эмбарго, срок действия которого истек на прошлой неделе.

В связи с предстоящими выборами в парламент Моравецкий не хочет рисковать возобновлением протестов и тем самым снижать шансы своей партии на победу. Отсюда и быстрое решение Варшавы, в одностороннем порядке продлившей запрет на импорт украинского зерна.

Позицию польской правящей партии сформулировал на прошлой неделе Качиньский: "Мы хотим поддержать Украину в войне и в восстановлении страны, но в то же время должны думать о наших гражданах, о нашем сельском хозяйстве, о наших деревнях. Наши украинские друзья должны это понимать". Впрочем, возможность компромисса сохрнаяется - польское эмбарго не распространяется на транзит зерна.

Словакия: вернутся ли к власти правые националисты?

В Словакии споры об импорте украинского зерна также ведутся на фоне выборов - досрочных парламентских, которые пройдут 30 сентября и определят дальнейшее направление развития страны. После трех с половиной лет правления прозападной коалиции, демонстрировавшей, по оценкам наблюдателей, преимущественно хаотичный стиль управления, к власти может вернуться бывший премьер-министр Роберт Фицо.

Роберт Фицо Фото: Mateusz Wlodarczyk/NurPhoto/picture alliance

Номинально он социал-демократ, а фактически многие считают его правым националистом, близким по взглядам к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Фицо неоднократно выделялся антиукраинскими и пророссийскими заявлениями и даже обещал полностью прекратить военную поддержку Киева со стороны Братиславы.

В таких обстоятельствах и было принято решение нынешнего правительства Словакии о сохранении запрета на импорт украинского зерна вопреки позиции Брюсселя. Хотя кабинет во главе с премьер-министром Людовитом Одором - технический, с ограниченным кругом полномочий, но прозападные политические силы в Словакии, очевидно, не хотят подтолкнуть еще больше избирателей в объятия Фицо, разрешив неограниченный ввоз зерна из Украины.

Венгрия: выход из изоляции в регионе

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан объявил о "серьезной борьбе" восточноевропейских членов Евросоюза с Брюсселем еще до того, как ЕС отменил ограничения на импорт украинского зерна. Орбан обвинил ЕС в том, что тот представляет не европейские, а "американские интересы, поскольку то, что мы называем украинским зерном, конечно же, не является украинским зерном, это коммерческий продукт, поступающий с территории, которая, предположительно, уже давно находится во владении США".

Такие высказывания Орбана обращены главным образом к его сторонникам внутри страны. Но за решением Будапешта сохранить запрет на импорт украинского зерна, вероятно, также стоит попытка вновь склонить своих бывших партнеров в регионе к альянсу против Брюсселя. Помимо Чехии и Словакии, пропутинская и антиукраинская позиция Орбана в последние полтора года рассорила его с Польшей, и венгерский премьер, указывают аналитики, оказался в значительной степени изолирован в регионе в плане внешней политики.

И да, и нет со стороны Румынии

В отличие от трех стран-соседей Украины в Центральной и Восточной Европе, Румыния в вопросе импорта украинского зерна заняла позицию, которую можно охарактеризовать как "и да, и нет". Бухарест хочет продлить запрет на импорт, но только на 30 дней.

Порт Констанцы стал хабом для экспортеров украинского зерна Фото: Jack Parrock/DW

18 сентября премьер-министр Йон-Марчел Чолаку заявил, что его правительство установило крайний срок для представления Киевом концепции, которая защитит румынских фермеров от неконтролируемого ввоза зерна из соседней страны. В зависимости от такой концепции правительство Румынии примет решение о соответствующих мерах по защите своих сельхозпроизводителей.

В Румынии парламентские и президентские выборы состоятся лишь в конце следующего года, поэтому тема Украины пока не так актуальна, как в Польше или Словакии. Однако в стране набирает популярность крайне правая националистическая партия Альянс за объединение румын (AUR), которая отстаивает пророссийские позиции и в программу которой входит объединение в одно государство всех румын, включая жителей Северной Буковины, принадлежащей Украине.

Болгария: испытание правительства на прочность

В Болгарии вопрос об импорте украинского зерна тоже может перерасти в серьезное внутриполитическое испытание. Болгария - единственная восточноевропейская страна ЕС, которая последовала решению Брюсселя и в конце прошлой недели отменила ограничения на ввоз зерновых. Теперь местные фермеры проводят демонстрации по всей стране, протестуя против решения проевропейского коалиционного правительства.

Фермеры в Болгарии протестуют против отмены эмбарго на импорт зерна из Украины, 18 сентября 2023 года Фото: Borislav Troshev/AA/picture alliance

Протесты, отмечают наблюдатели, подогреваются слухами и дезинформацией в соцсетях, согласно которым продукты питания из Украины якобы загрязнены и вредны для здоровья. В Болгарии недавно прошли пятые за два года парламентские выборы, и впервые за долгое время было сформирована стабильная правящая коалиция. Поставят ли протесты ее под угрозу, покажет время.

Между тем Еврокомиссия также пока занимает выжидательную позицию. Хотя за торговую политику и запреты на импорт отвечает именно она, а не отдельные государства-члены ЕС, в Брюсселе все же хотят сначала проверить, что Польша, Венгрия, Словакия и Румыния делают на практике, поясняет пресс-секретарь ЕК Мириам Гарсия Феррер.

"Еврокомиссия не видит необходимости в запрете на импорт (украинского зерна. - Ред.), поскольку никаких проблем на рынках (сельхозпродукции. - Ред.) нет", - отметила Гарсия Феррер. Но правовой механизм за нарушение законодательства ЕС против Польши, Словакии, Венгрии и, возможно, Румынии могут запустить не раньше, чем через месяц. Именно тогда Еврокомиссия намерена подвести промежуточные итоги о соблюдении решения по свободному импорту украинского зерна в Евросоюз.

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