Польша против. Куда пойдет осенью украинское зерно?

Польша готова способствовать транзиту украинского зерна, но не намерена пускать его на свой рынок. В Брюсселе считают, что такие ограничения подрывают целостность внутреннего рынка ЕС и усилия по поддержке Украины.

"Мы все еще видим по телевизору пустую болтовню", - говорит польский фермер Анджей Ващук, имея в виду выступления лидера партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского. Лидер правящей в Польше партии обещал, что закупочная цена на пшеницу составит 1300 злотых (приблизительно 280 евро. - Ред.) за тонну, что будут проводиться централизованные закупки, а импорт сельхозпродукции из Украины будет приостановлен. "Но дьявол кроется в деталях, а о деталях никто ничего не говорит. Мы не станем играть в такие игры. Пока на рынке не будет конкретных ощутимых и заметных признаков улучшения ситуации, мы будем протестовать", - говорит Ващук.

Польские фермеры, участвующие в акциях протестах, опасаются, что дешевое украинское зерно, предназначенное для Ближнего Востока и Африки, после снятия запрета на его импорт из Украины в сентябре может "просочиться" на внутренний рынок Польши и сбить закупочные цены.

Польские фермеры протестуют против "просачивания украинского зерна" на внутренний рынок Фото: Marcin Bielecki/PAP/picture alliance

Сколько украинского зерна на польском рынке

По информации Яна Беньяша, управляющего фермерского кооператива в деревне Лака, в 2022 году около 80 процентов зерна из Украины шло на экспорт через Польшу, и значительная его часть "просачивалась на местные рынки, снижая цены". Украинское зерно на границе было на 20 процентов дешевле польского, добавляет он. При этом в центристской Польской народной партии (PSL) утверждают, что в Польшу "просачивается" около трети украинского зерна, хотя доказательств этому нет.

Впрочем, есть и мнение, что все это - слухи, раздуваемые в рамках гибридной войны Россией, которая стремится вбить клин между поляками и украинцами.

Информационное агентство Wirtualna Polska провело расследование, в ходе которого выяснилось, какие польские компании покупали в 2022 году дешевое украинское зерно, а затем продавали его на польском рынке по более высокой цене. Результаты расследования показали, что некоторые из крупнейших покупателей предположительно связаны с высокопоставленными политиками PiS. Польское правительство обещало опубликовать собственный список компаний, купивших дешевое украинское зерно, но до сих пор не сделало этого.

Пять стран ЕС против возобновления импорта

В Польше, являющейся одним из самых близких и энергичных союзников Киева в борьбе против российской агрессии, растет недовольство издержками, связанными с активной поддержкой Варшавой Украины. Этим в условиях предстоящих осенью 2023 года парламентских выборов активно пользуется крайне правый альянс "Конфедерация", который, согласно опросам, поддерживает сейчас 12-13 процентов избирателей.

Польское правительство под руководством PiS оказалось перед дилеммой. В Варшаве заявили, что не будут возобновлять импорт зерна из Украины после 15 сентября, когда будет снят запрет на его поставки в Евросоюз. Эту же позицию занимают еще четыре страны ЕС - Румыния, Болгария, Словакия и Венгрия, что вызывает серьезное неудовольствие в Брюсселе. В то же время все пять стран утверждают, что открыты для продолжения транзита украинского зерна через их территории.

В ФРГ не одобряют позицию Польши

Украина хочет, чтобы ЕС сохранил открытыми так называемые "коридоры солидарности", позволяющие ей экспортировать зерно по суше через Польшу и другие восточноевропейские страны, в то время как экспорт через Черное море остается проблематичным. Франция, Германия и Испания поддерживают позицию Киева, заявляя, что торговые ограничения подрывают целостность внутреннего рынка ЕС и усилия европейцев по поддержке Украины.

Так, министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир (Cem Özdemir ) считает, что от таких действий Польши выигрывает только Россия, стремящаяся вытеснить Украину с мирового рынка зерна. Продление запрета может подорвать украинский экспорт и, напротив, увеличить экспорт российского зерна, особенно в то время, когда Москва предлагает его некоторым африканским странам бесплатно.

Украина вынуждена экспортировать зерно

По прогнозам, урожай зерна в Украине в этом году снизится лишь на 10 процентов по сравнению с прошлым годом и составит около 60 млн тонн. Однако выход России из Черноморской зерновой инициативы и последующие российские ракетные удары по зерновым складам привели к сокращению предложения и росту цен на мировом рынке.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба в Киеве, считает, что эти события не окажут существенного влияния на цены на зерно внутри Украины. Одной из причин является сокращение численности населения в результате массового выезда людей из страны, что снижает спрос на зерно на внутреннем рынке. По словам эксперта, при населении Украины в 40 млн человек для полного самообеспечения страны зерном необходимо около 18 млн тонн. К настоящему времени Украину покинули около 8 млн человек, что означает снижение внутреннего потребления зерна до 13-14 млн тонн, сказал Пендзин в интервью "Украинскому радио".

Разрушенное хранилище зерна в порту в Одеской области Фото: odeskaODA/Telegram/AFP

Считается, что излишки зерна в Украине составят около 45 млн тонн - это больше, чем годовое производство зерна в Польше. Это означает, что Украина должна экспортировать большую часть своего зерна. Вопрос в том, куда и как доставить зерно потребителям, если Черное море будет перекрыто, а страны Центральной и Восточной Европы запретят экспорт через свои территории.

Новые маршруты экспорта зерна

Во время недавнего саммита НАТО-Украина обсуждались новые маршруты экспорта украинского зерна. Ключевыми здесь могут стать балтийские порты, прежде всего - на побережье Польши. В августе польский министр сельского хозяйства Роберт Телус, по информации агентства Bloomberg, призвал ЕС выделить дополнительные средства на увеличение пропускной способности этих портов. По словам министра, власти Польши задумались даже о строительстве так называемые "агропортов" - отдельных портов, предназначенных исключительно для транспортировки зерна.

Комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что Евросоюз готов экспортировать практически всю сельскохозяйственную продукцию Украины по "коридорам солидарности", то есть автомобильным, железнодорожным и речным маршрутам, проходящим по территории стран ЕС.

Существует также вероятность того, что новый морской путь для украинского зерна будет пролегать через территориальные воды Румынии и Болгарии. По данным Bloomberg, Румыния увеличила пропускную способность порта Констанца для отгрузки украинского зерна через Черное море. Кроме того, достигнута договоренность между Киевом и Загребом об экспорте украинского зерна через хорватские порты.

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