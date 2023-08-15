Самый крупный за 30 лет парад. Польша предостерегает Россию?

На фоне вторжения РФ в Украину Польша вооружается. Крупнейший за 30 лет военный парад в Варшаве - это демонстрация силы с целью напугать Россию или попытка повлиять на результаты парламентских выборов?

15 августа для Польши - символическая дата. В этот день в 1920 году польские солдаты и добровольцы из последних сил остановили под Варшавой наступление Красной Армии, что стало поворотным моментом в советско-польской войне. Советские войска, которыми командовал Михаил Тухачевский, на протяжении месяцев удерживали инициативу на фронте и были близки к тому, чтобы занять столицу образованной после Первой мировой войны Польской республики.

Взятие Польши было лишь одной из целей - на самом деле Владимир Ленин и Лев Троцкий хотели "через труп Польши" дойти до Берлина, чтобы оттуда начать мировую революцию. Победа Польши, вошедшая в историю как "чудо на Висле", перечеркнула эти планы.

С момента падения коммунистического восточного блока 30 лет назад этот день празднуют как день победы в Варшавской битве. А в 1992 году польский парламент объявил 15 августа Днем вооруженных сил страны. С 2007 года по этому поводу ежегодно - с перерывом на пандемию - проводится военный парад. В этом году демонстрация военной мощи затмила все предыдущие парады.

Самый большой военный парад в Польше

Вдоль реки Вислы, мимо королевского замка в Варшаве, 15 августа промаршировали 2000 польских военнослужащих, проехали 200 боевых машин, среди них американские Abrams и южнокорейские танки K2. А в целях безопасности воздушного пространства в небо поднялись вертолеты Black Hawk и боевые истребители F-16. Военнослужащие вооруженных сил союзников, в частности, США, а также некоторых европейских стран также присутствовали на этом мероприятии. "Это самый большой военный парад с 1989 года", - заявило министерство обороны Польши в преддверии этого события.

Польские солдаты на первом военном параде в Варшаве в 2007 году Фото: picture-alliance/dpa

Парад должен был продемонстрировать результаты реформы польских вооруженных сил. После российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года польское правительство начало в спешном порядке модернизировать национальную армию. В 2023 году, согласно данным Минобороны, Варшава выделила на это почти 140 млрд злотых (примерно 31,5 млрд евро). В этом вопросе, кроме традиционного союзника США, правительство Польши делает ставку на сотрудничество с Южной Кореей.

Тесное взаимодействие с Германией, которая является важным партнером Польши с момента падения там социалистического строя, сейчас отсутствует, потому что глава правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский рассматривает Берлин, скорее, как опасность, нежели как союзника. Ситуация, при которой Польша попыталась отдать свои старые советские танки Украине, а взамен получить современные немецкие "Леопарды", завершилась в прошлом году ничем и существенно испортила отношения между двумя государствами.

Министр обороны Мариуш Блащак еще несколько лет назад заявил о том, что Польша должна иметь самую сильную армию в Европе. Не так давно стало известно, что Варшава имеет в распоряжении более 175 000 солдат. Из экспертного анализа следует, что 125 тысяч из них - кадровые военные, остальные относятся к территориальной обороне и другим добровольческим объединениям. Но, похоже, это вовсе не предел. "Польская армия должна увеличить свою численность до 300 000 солдат. Мы должны закупить очень большое количество оружия", - 14 августа заявил уже сам Качиньский. И добавил: "Хочешь мира - готовься к войне".

Как парад повлияет на предвыборную кампанию

Оборонная политика должна не только обеспечить безопасность Польши, но и поддержать правящую партию на предстоящих 15 октября парламентских выборах. "Военный парад должен мобилизовать патриотические чувства и тем самым помочь правящей партии в предвыборной борьбе", - заявил Анджей Жибертович, советник президента Анджея Дуды, в ходе телевизионной дискуссии 13 августа.

Военный объясняет, как правильно пользоваться ручной гранатой Фото: Doris Heimann/dpa/picture alliance

С 11 августа по всей Польше проходят так называемые "военные пикники". В 70 населенных пунктах солдаты встречаются с местными жителями и туристами и демонстрируют современное оружие. В пунктах вербовки рекрутов молодых людей пытаются убедить в привлекательности военной карьеры. Госканалы показывают кадры восторженных детей в униформе и с оружием в руках.

Само собой на таких пикниках присутствуют политики из правящей партии, которые демонстрируют близость к солдатам и офицерам, что без сомнения влияет на избирательную кампанию - хотя, согласно польской конституции, вооруженные силы должны сохранять нейтралитет в политике. О "поглощении армии партиями" заявил в интервью польскому частному каналу TVN Богуслав Пасек, генерал в отставке.

В целом правящая партия использует оборонную политику и политику безопасности для своей предвыборной кампании. Например, она обвиняет оппозицию в недофинансировании польской армии. В период с 2007 по 2015 годы, когда в Польше правила либеральная Гражданская платформа Дональда Туска, многие казармы были закрыты, а расходы на оборону существенно сокращены. Но при этом политики из правящей ныне партии умалчивают о том, что тогда польские солдаты были в Ираке и Афганистане и что многие проекты по вооружению, среди них и покупка ЗРК Patriot, были начаты и осуществлялись именно тогда.

Ситуация с мигрантами - еще одна предвыборная тема в Польше

Тесно связана с вопросом безопасности и ситуация на польско-белорусской границе - и она тоже является темой нынешней предвыборной кампании. После перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь Польша заявила, что отправит в пограничный регион 10 000 солдат. Вдоль границы с РБ поляками уже построено заграждение - но несмотря на колючую проволоку каждый день в Польшу нелегально попадают мигранты.

Солдат патрулирует польско-белорусскую границу, 12 августа 2023 года Фото: Michal Dyjuk/AP/picture alliance

Партия Качиньского упрекает лидера оппозиции Туска в том, что он открыл границу Польши для нелегальных мигрантов. "Туск представляет самую большую проблему для нашей безопасности", - говорит премьер Польши Матеуш Моравецкий. Он является "самым большим врагом нашей нации", заявлял ранее Качиньский, обвиняя Туска в том, что тот якобы хочет развязать в Польше гражданскую войну.

Чтобы улучшить свои шансы на победу в выборах, партия Качиньского заявила о проведении референдума в день голосования. "Хотите ли вы убрать блокаду границы?", - так звучит один из вопросов, выносимых на референдум. "Поддерживаете ли вы нелегальную миграцию в Польшу тысяч людей из Африки и Ближнего Востока?" - таков другой вопрос. Оппозиция называет это "предвыборной манипуляцией" и призывает к бойкоту референдума.

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