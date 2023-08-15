В Варшаве прошел большой военный парад

В Варшаве по случаю Дня войска польского прошел большой военный парад, в смотре приняли участие 2 тыс. военнослужащих, было продемонстрировано не менее 200 единиц военной техники.

В Варшаве по случаю Дня войска польского прошел большой военный парад. Как сообщило во вторник, 15 августа, агентство dpa, в смотре приняли участие около 2 тыс. военнослужащих, было продемонстрировано не менее 200 единиц военной техники. Почти сто самолетов и вертолетов были задействованы в авиашоу.

Как передало агентство AP, парад проходил в условиях жары, температура воздуха в Варшаве достигала 35 градусов по Цельсию. Собравшиеся могли наблюдать американские танки Abrams, реактивные системы залпового огня на колесном шасси HIMARS и зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также южнокорейские истребители FA-50 и гаубицы K9.

Как напомнило AP, парад состоялся незадолго до парламентских выборов 15 октября.

Польша для модернизации ВС заключила сделки с США и Южной Кореей

По данным Минобороны Польши, в состав ВС входят 172 500 служащих, включая несколько десятков тысяч в составе добровольческих формирований нацбезопасности. По планам Варшавы, эта цифра должна возрасти до 300 тыс.

Для модернизации армии и ВВС Польша заключила масштабные сделки с США и Южной Кореей.

Варшава летом прошлого года запросила у Южной Кореи 48 истребителей FA-50 и 48 самоходных гаубиц K9, а также 180 основных боевых танков K2, 24 из которых уже поставлены. Кроме того, Варшава закупила 366 американских основных боевых танков Abrams, из которых 250 - в новейшей модификации и 116 ранее задействованных.

Ранее, 1 августа, министр обороны Польши Мариуш Блащак отдал распоряжение увеличить военное присутствие польских войск на границе с Беларусью и дислоцировать там дополнительную технику - в частности, боевые вертолеты.

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