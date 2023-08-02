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Варшава обвинила Беларусь в провокации против Польши и НАТО

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Польша назвала исключительно опасным заход вертолетов из Беларуси в ее воздушное пространство. Варшава пообещала соразмерный ответ на случай повторения провокаций в будущем.

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Белорусские боевые вертолеты (фото из архива)
Белорусские боевые вертолеты (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/N. Fedosenko

Министерство обороны Польши расценивает нарушение польского воздушного пространства вертолетами из Беларуси как целенаправленную провокацию против Польши и восточного фланга НАТО. "Это исключительно опасно. Если такие ситуации будут происходить и усиливать напряженность, то наша реакция на потенциальную угрозу будет соразмерной", - предупредил замминистра обороны Польши Войцех Скуркевич в интервью польскому радио в среду, 2 августа.

Военное ведомство в Варшаве вечером 1 августа после тщательной проверки подтвердило, что боевые вертолеты из соседней Беларуси утром того же дня пролетели через воздушное пространство Польши в районе Беловежи. Польша проинформировала НАТО об этом инциденте и приняла решение направить дополнительные войска на границу с Беларусью. По словам Скуркевича, на границе будут размещены и дополнительные вертолеты.

Министерство обороны Беларуси отвергло обвинения в нарушении воздушного пространства Польши.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси

В Польше усиливается обеспокоенность по поводу деятельности в Беларуси наемников российской частной военной компании "Вагнер". "Мы говорили, что ожидаем провокаций, и это стало кратковременной провокацией", - сказал замминистра внутренних дел Польши Мачей Васик, отметив, что провокации в территории Беларуси имели место и в прошедшие годы. 

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