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Польша укрепляет границу с Беларусью

Дмитрий Вачедин
55 мин. назад

По данным польского Минобороны, два белорусских вертолета на сверхмалой высоте нарушили госграницу. В Минске отвергли эти обвинения.

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Перемещение польской армии в восточном направлении
Фото: 12 Brygada Zmechanizowana/Handout/REUTERS

Министр обороны Польши Мариуш Блащак отдал распоряжение увеличить военное присутствие польских войск на границе с Беларусью и дислоцировать там дополнительную технику - в частности, боевые вертолеты.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Польши, которое было опубликовано во вторник, 1 августа. Поводом для укрепления границы послужил инцидент с двумя белорусскими вертолетами, которые, по словам Блащака, во вторник вторглись в воздушное пространство Польши.

Учения белорусской армии

По данным польского Минобороны, белорусская армия проводила учения в Беловежском регионе возле границы, о чем проинформировала польскую сторону. Во время учений два вертолета на сверхмалой высоте, что не дало вовремя обнаружить их радиолокационными системами, нарушили польскую границу. Польская сторона проинформировала об инциденте НАТО.

Минобороны Беларуси официально опровергло обвинения в нарушении границы. Согласно сообщению ведомства, польская сторона - в стиле "одна бабка сказала" - выдвинула обвинения для "очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы", причем сделала это после того, как "посоветовалась со своими заокеанскими хозяевами".

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