  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПреступностьПольша

В Польше расследуют появление рекламы ЧВК "Вагнер"

Жан Рофе
1 ч. назад

По данным полиции, стикеры, которые были замечены в разных частях Кракова, содержат призыв присоединиться к "Группе Вагнера" и QR-код, ведущий на сайт ЧВК.

https://p.dw.com/p/4V6Ea
Логотип ЧВК "Вагнер" (фото из архива)
Логотип ЧВК "Вагнер" (фото из архива)Фото: Siegra Asmoel/imageBROKER/picture alliance

Польская полиция изъяла обнаруженные в Кракове наклейки с призывом вступать в ряды российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом пишет в субботу, 12 августа, агентство dpa со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, на стикерах формата А5, которые были замечены жителями Кракова в разных частях города, изображен логотип "Группы Вагнера" с надписью на английском языке: "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам". Ниже также напечатан QR-код, ведущий на сайт ЧВК.

"Мы не знаем, является ли акция с наклейками шуткой или за ней стоит что-то более серьезное", - сообщила пресс-секретарь краковской полиции. Она добавила, что прокуратура проинформирована об инциденте, полиция пытается установить и разыскать причастных лиц.

Полиция составила два протокола

Сотрудник Главного управления полиции в Кракове Бартломей Издебски накануне рассказал изданию Gazeta Krakowska, что полиция составила два протокола по факту распространения наклеек с рекламой ЧВК "Вагнер". "Мы собираем заявления, фотографируем стикеры и будем вести анализ. На данный момент трудно сказать что-то еще, потому что это только первый день", - объяснил он.

Фото одной из вербовочных наклеек 10 августа опубликовал на своей странице в Facebook член городского совета Кракова Лукаш Вантух. Он отметил, что подобные наклейки видели и в других городах Польши.

В Польше вербовка в иностранные армии и наемнические группы, а также служба в таких организациях запрещены законом, указывает dpa. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

Смотрите также:

Путин признал, что государство содержало ЧВК "Вагнер"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Евгений Пригожин

"Лукашенко хочет пугать им соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

"Лукашенко хочет пугать им соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

Эксперт Берлинского центра Карнеги Максим Саморуков рассказал в интервью DW о том, каков расчет Лукашенко в ситуации вокруг Пригожина, и о том, зачем Беларуси "вагнеровцы".
Конфликты7 июля 2023 г.
external

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко (28.06.2023)

Светлана Тихановская: ЧВК "Вагнер" в Беларуси - это еще одно предательство со стороны Лукашенко (28.06.2023)

В достижении договоренности об условиях прекращения мятежа особую роль, предположительно, сыграл Александр Лукашенко. Однако данная история на этом не закончилась. Представителей белорусской оппозиции крайне встревожило решение Лукашенко принять организовавших мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер". Светлана Тихановская резко критично оценивает последствия приема наемников для Беларуси.
Политика28 июня 2023 г.03:53 мин.
external

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Марат Гельман - о популизме и перспективах Пригожина

Гость берлинской студии DW галерист Марат Гельман, в прошлом политтехнолог, комментирует политическое будущее Евгения Пригожина и его схожесть с Дональдом Трампом.
Общество25 июня 2023 г.12:27 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Офис президента Украины в Киеве
Трансляция

Киев: Греция поддержала гарантии безопасности для Украины

Конфликты6 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Кевелар

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Богородица в Кевеларе: и для католиков, и для православных

Туризм11 ч. назад
Бойцы Ракетных войск Китая на параде

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Что стоит за сменой командования Ракетных войск КНР?

Политика16 ч. назад
Залы галереи "Guelman und Unbekannt"

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

ИИ в искусстве: уникальная выставка открылась в Берлине

Культура16 ч. назад
Немецкие ракеты Taurus

Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

Ракеты Taurus для Киева: Шольца критикуют, а он опять медлит

Политика11 августа 2023 г.
Карикатура - карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко прыгает по сцене, закрывая занавес и напевает: "Железный занавес закрывается-а-а-а"

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Граница Беларуси и ЕС: из-за кого падает "железный занавес"?

Политика11 августа 2023 г.
Ракеты Taurus, подвешенные к самолету Tornado

Taurus: на что способны крылатые ракеты и чем они опасны

Taurus: на что способны крылатые ракеты и чем они опасны

Конфликты11 августа 2023 г.
На главную страницу