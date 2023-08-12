В Польше расследуют появление рекламы ЧВК "Вагнер"

По данным полиции, стикеры, которые были замечены в разных частях Кракова, содержат призыв присоединиться к "Группе Вагнера" и QR-код, ведущий на сайт ЧВК.

Польская полиция изъяла обнаруженные в Кракове наклейки с призывом вступать в ряды российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Об этом пишет в субботу, 12 августа, агентство dpa со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным полиции, на стикерах формата А5, которые были замечены жителями Кракова в разных частях города, изображен логотип "Группы Вагнера" с надписью на английском языке: "Мы здесь. Присоединяйтесь к нам". Ниже также напечатан QR-код, ведущий на сайт ЧВК.

"Мы не знаем, является ли акция с наклейками шуткой или за ней стоит что-то более серьезное", - сообщила пресс-секретарь краковской полиции. Она добавила, что прокуратура проинформирована об инциденте, полиция пытается установить и разыскать причастных лиц.

Полиция составила два протокола

Сотрудник Главного управления полиции в Кракове Бартломей Издебски накануне рассказал изданию Gazeta Krakowska, что полиция составила два протокола по факту распространения наклеек с рекламой ЧВК "Вагнер". "Мы собираем заявления, фотографируем стикеры и будем вести анализ. На данный момент трудно сказать что-то еще, потому что это только первый день", - объяснил он.

Фото одной из вербовочных наклеек 10 августа опубликовал на своей странице в Facebook член городского совета Кракова Лукаш Вантух. Он отметил, что подобные наклейки видели и в других городах Польши.

В Польше вербовка в иностранные армии и наемнические группы, а также служба в таких организациях запрещены законом, указывает dpa. Нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.

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