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Польша начала ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Олег Соколенко
37 мин. назад

В Польше открылся центр по ремонту и техобслуживанию танков Leopard, подбитых на фронте в Украине. Первые два танка уже прибыли на предприятие. Об открытии центра Польша долго не могла договориться с Германией.

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Танк Leopard 2A4
Танк Leopard 2A4Фото: Viktor Cheretzkij/DW

В городе Гливице на юге Польши открылся центр по ремонту и техобслуживанию танков Leopard, подбитых в боях в Украине. Об этом написал в Twitter польский министр обороны Мариуш Блащак. По его словам, первые два танка уже прибыли на предприятие Bumar.

Открытию сервисного центра предшествовали долгие переговоры между польской и немецкой сторонами. Cоглашение между Берлином и Варшавой было подписано еще в апреле 2023 года. Согласно ему, предприятие должно было открыться в Польше уже в конце мая. Построить его должны были вместе немецкие предприятия, на которых производятся танки, - Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) - а также польская оборонная госкомпания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ).

Однако реализация проекта затянулась - судя по всему, из-за финансовых разногласий. 2 июля немецкое издание Der Spiegel писало: "PGZ хочет взимать более 100 000 евро за так называемую "первичную диагностику" танков. В Германии за это обычно платят всего около 12 000 евро. Кроме того, PGZ не хочет брать на себя никаких гарантий за ремонт". 3 июля министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) после переговоров с Блащаком заявил, что рассчитывает достичь компромисса в течение 10 дней.

12 июля газета газета Handelsblatt сообщила со ссылкой на источники, что Берлин расторгает договоренность о проведении ремонта танков в Польше в связи с "чрезмерно завышенными" финансовыми запросами поляков. Позже в тот же день представитель Минобороны ФРГ рассказал на полях саммита в Вильнюсе, что подбитые в Украине танки Leopard 2A5 и Leopard 2A6 планируется ремонтировать в Германии и, возможно, также в Литве. Чиновник добавил, что переговоры о ремонте танков Leopard модификации 2A4 в Польше по-прежнему продолжаются.

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