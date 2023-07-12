Минобороны ФРГ меняет планы ремонта танков для Украины

Ремонт танков Leopard 2A5 и Leopard 2A6 будет проходить в Германии и, по предварительной информации, в Литве. Где будут чинить танки Leopard 2A4, пока неизвестно.

Министерство обороны ФРГ намерено проводить ремонт пострадавших во время боев в Украине танков типа Leopard 2A5 и Leopard 2A6 в Германии и, по предварительной информации, в Литве. Об этом сообщил официальный представитель министерства на полях саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля.

"Как только украинские вооруженные силы сообщат о потребности в ремонте, работы на танках Leopard 2A5 и Leopard 2A6 можно будет начать", - цитирует заявление представителя Минобороны ФРГ агентство dpa. Указывается, что переговоры на тему того, как будет осуществляться ремонт танков Leopard 2A4, продолжаются.

Боевые машины именно такого типа предоставила Украине Польша. "Польша и Германия все еще рассматривают идею ремонта танков Leopard2. Его мы хотим координировать совместно", - отметили в Минобороны ФРГ.

Сообщения о срыве договоренности по ремонту танков в Польше

Ранее в тот же день немецкая деловая газета Handelsblatt написала со ссылкой на источники, что Берлин расторгает договоренность о проведении ремонта танков в Польше в связи с "чрезмерно завышенными представлениями" поляков о цене.

В марте правительство Германии передало Украине 18 современных танков Leopard 2 типа A6. К поставкам боевых машин подключились и другие страны, в том числе Польша. Однако из 14 танков, переданных Киеву Варшавой, 8 уже имели повреждения, пишет Handelsblatt.

В апреле Германия, Польша и Украина подписали заявление о намерении создать центр по ремонту танков Leopard 2 в Польше, вблизи украинской границы. Тогда министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) высказал предположение, что этот центр может открыться уже в мае.

3 июля, во время визита в Польшу, Писториус сообщил, что на тему создания ремонтного центра ведутся "интенсивные" и "сложные" переговоры. "Время не терпит. Поэтому мы считаем, что эти переговоры нужно завершить в течение ближайших 10 дней", - подчеркнул он тогда.

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