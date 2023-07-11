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Где будут ремонтировать подбитые в Украине танки Leopard

Кристоф Хассельбах | Наталья Позднякова
34 мин. назад

По договоренности между Берлином и Варшавой, подбитые на фронте в Украине танки немецкого производства должны ремонтироваться в Польше. Но та пока не торопится это делать. Почему?

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Боевой танк Leopard 2 A6 на военных учениях в Германии
Боевой танк Leopard 2 A6 на военных учениях в ГерманииФото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

По соглашению между Берлином и Варшавой немецкие танки Leopard, которые были подбиты на фронте в Украине, должны ремонтировать в Польше. Но мощностей для этого в стране до сих пор не создано. С чем это связано?

Почему Польша не торопится?       

Первые нуждающиеся в ремонте боевые танки Leopard ВСУ с фронта в Украине уже прибыли в Польшу. Но к их ремонту там пока не приступили, хотя соответствующее соглашение между Берлином и Варшавой было подписано еще в апреле нынешнего года. Согласно ему, до конца мая в Польше должен был быть создан совместный сервисный центр по ремонту и техническому обслуживанию военной техники.

Производство танков Leopard 2 A4 на заводе концерна Rheinmetall
Производство танков Leopard 2 A4 на заводе концерна RheinmetallФото: Philipp Schulze/dpa/picture

Из заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса (Boris Pistorius) в апреле все казалось предельно ясным: два немецких предприятия, на которых производят танки, - Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) - будут сотрудничать с польской госкомпанией Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) и построят совместный сервисный центр в Гливице. Но до сих пор нет даже договора, в котором были бы прописаны основы совместной работы этого консорциума.

Кто будет поставлять какие запчасти?

Переговоры будут долгими, говорит в интервью DW Дамиан Ратка (Damian Ratka), эксперт по вооружениям портала Defence24.pl: "Нужно договариваться о том, как будет распределяться прибыль, кто будет оказывать какие технические услуги и какой будет цена за них". Особенно сложный - вопрос поставки запчастей, считает Ратка. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее заявлял, что существует дефицит запчастей для боевых танков, а без них  сложно говорить о ремонте.

Матеуш Моравецкий (слева) и Мариуш Блащак
Матеуш Моравецкий (слева) и Мариуш БлащакФото: Lukasz Gagulski/PAP/dpa/picture alliance

Полное техническое облуживание танков Leopard требует от сторон четкого согласования, кто в будущем несет ответственность за поставку каких именно деталей. Польские предприятия, такие, например, как PCO (Przemyslowe Centrum Optyki) и Grupa WB, имеют очень хорошие возможности поставлять запчасти. Таким образом в этой сфере может возникнуть конкуренция с немецкими фирмами.

Польша надеется на выгодные контракты

Конкуренция между немецкими и польским производителями оружия возникает и в выборе места расположения сервисного центра по обслуживанию и ремонту танков. С точки зрения Варшавы, существует опасность, что развитие международных проектов оборонной промышленности в Польше будет существенно ограничено из-за польско-немецких проектов, связанных с войной в Украине.

Так, техническое обслуживание немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 для Украины планируется осуществлять в Польше - в месте, которое изначально предназначалось для конкурентов немцев, которые производят польские самоходные гаубицы Krab. Для Польши важно, чтобы Познань, где будут производить и обслуживать южнокорейские и польские танки K2 и американские танки Abrams, не была каким-то образом ущемлена из-за немецко-польского сотрудничества.

Южнокорейский танк K2
Южнокорейский танк K2 Фото: Kim Hee-Chul/epa/dpa/picture alliance

Польша для модернизации своей армии заказала 366 американских танков Abrams и 1000 корейских танков K2, большая часть из которых должна производиться как в Корее, так и в Польше. Другие страны региона, как, например, Румыния, также хотели бы производить южнокорейские танки. "Польша в случае Познани возьмет на себя техоблуживание K2, и польская оборонная промышленность получит от этого большую выгоду", - поясняет Дамиан Ратка.

Проблемы существуют и в вопросе размещения комплексов ПВО Patriot бундесвера на польско-украинской границе. Вообще-то они должны были оставаться в Польше лишь до конца июня. Но польский министр обороны Мариуш Блащак заявил в ходе встречи со своим немецким коллегой Борисом Писториусом: "Мы заинтересованы в том, чтобы системы Patriot как минимум до конца года оставались на польской территории".

Борис Писториус и Мариуш Блащак
Борис Писториус и Мариуш БлащакФото: Kacper Pempel/REUTERS

Есть вероятность, что вопрос дальнейшего размещения Patriot и немецко-польского сервисного центра по обслуживанию танков будет обсуждаться в увязке. При этом Германия ожидает, что Польша пойдет на встречу в вопросе технического обслуживания танков, а ФРГ в ответ - в размещении систем ПВО.

Писториус во время своего визита в Польшу сказал, что время поджимает: "Необходимо четко понимать - ремонт военной техники является жизненно необходимой поддержкой Украины". Министр напомнил о том, что Германия и Польша являются ведущими странами в поставках танков Leopard Украине и заявил об "интенсивных, комплексных переговорах" - это сглаженная дипломатическая формулировка, обычно используемая в ситуации наличия противоречий. В целом же в Польше приветствуют сотрудничество с высокотехнологичными немецкими предприятиями, расценивая это как шанс.

Фактор избирательной кампании в Польше 

Переговоры проходят в то время, когда отношения между властями ФРГ и Польши и без того весьма напряженные. Немецкое правительство, сформированное социал-демократами, "зелеными" и либералами, имеет в качестве партнера национально-консервативное правительство в Варшаве, которое на многие вопросы - миграция, энергоснабжение или военная поддержка Украины - смотрит иначе, чем Берлин.

Польша все время обвиняет ФРГ в том, что немцы действуют слишком медленно и делают слишком мало. Кроме того, сейчас в Польше идет кампания по выборам в Сейм, которые состоятся осенью. Поэтому, по оценкам наблюдателей, правительство в Варшаве жестко ведет переговоры с Берлином, чтобы набрать политические очки у польских избирателей.

По-другому, чем в вопросе боевых танков Leopard, обстоят дела с БТР Fuchs. Крупнейший производитель оружия в Германии концерн Rheinmetall, по словам его гендиректора Армина Паппергера (Armin Papperger), уже через 12 недель откроет фабрику в Западной Украине. Там, как сообщил Паппергер в интервью CNN, государственный оборонный концерн "Укроборонпром" будет производить Fuchs и сам их ремонтировать.

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