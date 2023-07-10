Rheinmetall откроет танковый завод в Украине

По словам гендиректора Rheinmetall, немецкий концерн будет обучать украинцев обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе на западе Украины.

Немецкий концерн Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение ближайших 12 недель. Об этом заявил гендиректор компании Армин Паппергер (Armin Papperger) в интервью телеканалу CNN , опубликованном в понедельник, 10 июля.

Завод, по словам Паппергера, будет расположен в западной части страны. Помимо производства и ремонта танков, новое предприятие займется выпуском немецких бронетранспортеров Fuchs. На базе этого предприятия немецкие специалисты также будут обучать украинцев обслуживанию произведенной бронетехники.

"Украинцы должны помогать себе сами - если они будут постоянно ждать помощи от европейцев или американцев в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно", - сказал гендиректор Rheinmetall.

Rheinmetall будет управлять заводом вместе с "Укроборонпромом"

Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с украинским государственным оборонным концерном "Укроборонпром", которому также будет принадлежать предприятие. В мае компании объявили о заключении соглашения с целью укреплении "оборонного технологического потенциала" Украины.

В начале этого года представитель Rheinmetall сообщал газете Rheinische Post, что компания намерена открыть на территории Украины завод по производству боевых танков стоимостью 200 млн евро, способный выпускать около 400 танков в год.

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