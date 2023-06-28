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Украина намерена производить поставляемые Западом вооружения

Павел Мыльников
9 мин. назад

Украина стремится освоить выпуск поставляемой союзниками военной техники и вооружений, чтобы покрыть потребности армии и флота, заявил президент Зеленский в парламенте в День Конституции страны.

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Противотанковый ракетный комплекс Javelin в Украине
Противотанковый ракетный комплекс Javelin (фото из архива)Фото: Kaniuka Ruslan/Avalon/Photoshot/picture alliance

Украина намерена организовать на своей территории выпуск вооружений и военной техники, получаемой от стран Запада для отражения атак российских сил. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе выступления в украинском парламенте в среду, 28 июня. "Системы необходимого оружия - ПВО, танки, пушки, бронетехника, поставляемые партнерами, - мы стремимся производить и локализовать в Украине. У наших воинов всегда будет оружие!" - подчеркнул глава государства. Он не назвал конкретных западных поставщиков и сроки, однако указал, что за 10 лет страна "должна пройти … такой путь, который другие народы проделывали десятилетиями".

Украина получит мощный оборонно-промышленный комплекс, способный обеспечить потребности ее армии, флота, а также организовать "воздушный щит" и обеспечить безопасность в киберпространстве, отметил Зеленский. По его словам, Украина научилась строить беспилотные морские аппараты и успешно применяет их. "Производство беспилотников разных видов - это отрасль, которая в Украине должна стать самой мощной в Европе", - добавил глава государства.

Rheinmetall и "Укроборонпром" создают совместное предприятие

В середине мая стало известно, что немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на выпуске военной техники и вооружений, создает совместное предприятие (СП) с украинским государственным концерном "Укроборонпром". СП должно начать работу с середины июля. Сначала предприятие займется ремонтом боевых машин, которые были предоставлены Украине Германией в рамках "кругового обмена" или напрямую. В дальнейшем сотрудничество будет сосредоточено на совместном выпуске  отдельных продуктов Rheinmetall в Украине.

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