Rheinmetall: оружие для Украины и тепловые насосы для Европы

В Германии немало фирм, хорошо знакомых широкой публике во всем мире. Rheinmetall к ним не относится. Однако в последнее время известность этой компании, которую по-русски традиционно называют "Рейнметалл" (по-немецки произносится "Райнметаль"), быстро растет.

Но не потому, что в марте 2023 года она вошла в главный немецкий биржевой индекс DAX, объединяющий 40 крупнейших открытых акционерных обществ ФРГ. Сейчас компания со штаб-квартирой в расположенном на Рейне Дюссельдорфе у многих на слуху потому, что именно она производит (самостоятельно или с партнерами) целый ряд тех видов оружия, которое Украина получает от Германии и других стран Запада для отражения российской агрессии.

Большие планы по перевооружению Украины

Боевой танк Leopard 2 Фото: Peter Steffen/dpa/picture alliance

Это, к примеру, боевые танки Leopard 2, боевые машины пехоты Marder, самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, автоматизированные системы разведки SurveilSPIRE, системы противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex, артиллерийские снаряды, военные грузовики. Летом немецкая компания начнет поставлять в Украину снаряды для зенитных самоходных установок Gepard, что станет возможным после сооружения нового завода по выпуску боеприпасов.

А в ближайшее время могут быть приняты решения как о строительстве в Украине танкового завода для производства новейшей модели Panther, так и о создании совместных предприятий по выпуску боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Об этом 9 мая на виртуальном годовом собрании акционеров сообщил председатель правления компании Армин Паппергер (Armin Papperger).

Артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Тем самым мы обеспечим Украине на среднесрочную и долгосрочную перспективу возможность защищать себя", - подчеркнул он и уточнил, что необходимые инвестиции предоставит украинское государство. В конце марта глава Rheinmetall посетил Киев и провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Так что название крупнейшей оборонной компании Германии теперь то и дело появляется в заголовках СМИ: развязанная Россией война вызвала всплеск спроса на ее продукцию. Причем не только со стороны Украины.

Активно пошли заказы от правительства ФРГ, которое еще в феврале прошлого года объявило о создании специального фонда в 100 млрд евро для широкомасштабного перевооружения и переоснащения бундесвера.

Рекордный портфель заказов и рекордная прибыль

К тому же Rheinmetall только в этом году заключила контракты на поставку различной военной техники армиям Норвегии, Венгрии, США, Финляндии, Австралии, Австрии, а также ряду других не названных из соображений секретности государств. У компании, согласно ее сайту, в 33 странах имеются производственные площадки, дочерние предприятия или представительства. "Можете исходить из того, что 2023 станет лучшим годом в истории фирмы с точки зрения новых заказов", - заверил Армин Паппергер акционеров на годовом собрании.

"Безопасность благодаря цифровизации" гласит лозунг на плакате перед входом в штаб-квартиру Rheinmetall в Дюссельдорфе Фото: Norbert Schmidt/picture alliance

И это после того, как по итогам 2022 года портфель заказов уже достиг рекордного объема в 26,6 млрд евро. Рекордной оказалась в прошлом году и операционная прибыль, увеличившаяся на 27% до 754 млн евро при росте выручки на 13% до 6,4 млрд евро. Когда прибыль растет быстрее выручки, это говорит об особой востребованности продукции и услуг компании. В этом году руководство Rheinmetall рассчитывает довести оборот до 7,4 млрд или даже до 7,6 млрд евро.

Однако этот дополнительный миллиард с лишним компания намерена заработать не только благодаря военным заказам. Rheinmetall позиционирует себя как "международный интегрированный технологический концерн", и делает это не только потому, что в Германии из-за широко распространенных пацифистских настроений отношение к оборонным предприятиям особо критическое, а нередко даже резко отрицательное. Свыше трети выручки и прибыли Rheinmetall зарабатывает как поставщик компонентов для такой ключевой отрасли немецкой экономики, как автомобилестроение.

Кассель, сентябрь 2022. Акция пацифистов под лозугами "Остановить экспорт оружия!" и "Разоружить Rheinmetall" Фото: Swen Pförtner/dpa/picture alliance

Впрочем, это подразделение получает заказы далеко не только из Германии. Так, в апреле Rheinmetall заключила контракты на поставку комплектующих для электромобилей и гибридных машин как с лидером автопрома КНР SAIC, так и с китайским автостроителем Geely. В марте неназванный производитель, с которым, как сказано в сообщении для прессы, заключен договор о технологическом сотрудничестве на 15 лет, впервые заказал у компании детали для "молодого сегмента электрических грузовиков".

Бум тепловых насосов после отключения газа из России

И вот теперь Rheinmetall начинает осваивать новое направление бизнеса, получившее, как и производство вооружений, мощный импульс из-за агрессивной политики России. Предпринятая Владимиром Путиным в 2021-2022 годах попытка шантажировать Германию и другие страны Евросоюза их высокой зависимостью от поставок российского газа привела к тому, что в ЕС и особенно в ФРГ резко вырос спрос на отопительные системы, не использующие природный газ, главным образом на тепловые насосы.

Тепловой насос компании Viessmann геотермального типа, отбирающий тепло грунта Фото: biky/IMAGO

Поэтому компания Rheinmetall решила срочно освоить их выпуск, точнее говоря, стать для традиционных производителей отопительного оборудования поставщиком ключевого элемента тепловых насосов - работающих на электричестве компрессоров. "От них зависит качество тепловых насосов, они играют ту же роль, что мотор в автомобиле", - поясняет экономическая газета Handelsblatt, раскрывшая 9 мая детали предстоящей экспансии немецкого оборонного концерна в сугубо гражданской сфере.

То, что получен самый крупный заказ в истории фирмы, не связанный с оружием и автомобилями, и что речь идет о 770 млн евро, Rheinmetall сообщила еще в конце декабря. Однако только теперь стало ясно, что компрессоры предназначены именно для тепловых насосов, пишет Handelsblatt. Газета утверждает, что заказчиком выступил немецкий специалист в области отопительных систем Viessmann, который только что объявил о продаже этого бизнеса за 12 млрд евро американской корпорации Carrier.

Владельцы семейного предприятия пошли на такой шаг, поскольку решили, что в условиях нарастающего в Германии и во всей Европе бума тепловых насосов им просто не хватит капитала, чтобы быстро обеспечить широкомасштабное расширение производства и противостоять таким азиатским гигантам, как Mitsubishi Electric и Panasonic.

Сборка составных частей тепловых насосов на заводе компании Viessmann в Аллендорфе (федеральная земля Гессен) Фото: Fabian Bimmer/Reuters

Это серьезные конкуренты, однако производителей соответствующих компрессоров на мировом и особенно европейском рынке не так-то много, а потому у Rheinmetall хорошие шансы на этом большом и привлекательном рынке, считает Handelsblatt. Тем более, что у компании богатый опыт в области кондиционеров для автомобилей, подчеркивает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Вот и получается, что технологический концерн Rheinmetall с его почти 28 тысячами сотрудников, большинство из которых работает на пяти заводах в Германии, "благодаря Путину" выигрывает дважды. Компания не только резко увеличивает доходы от производства вооружений и боеприпасов, но и получила возможность вкладывать зарабатываемые таким образом деньги в развитие нового для себя, очень перспективного и сугубо мирного направления. К тому же она будет способствовать тем самым как дальнейшему преодолению зависимости Европы от российского газа, так и переходу ЕС на экологически более чистые системы отопления.

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