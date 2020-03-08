Rheinmetall AG

Минобороны РФ грозит Германии санкциями за срыв строительства полигона

РФ заявила о выдвижении штрафных санкций в отношении ФРГ за срыв строительства учебного полигона в Мулино. Предполагалось, что на нем начнут тренировать сухопутные войска в июне 2014 г.