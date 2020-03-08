Rheinmetall AG

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
США укрепляют лидерство в мировой торговле оружием. Германия, по данным SIPRI, на четвертом месте среди крупнейших его экспортеров. В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока.
В Берлине спорят, продлевать ли введенное после убийства Хашогги эмбарго на экспорт разрешенных немецких вооружений в Саудовскую Аравию. Лондон и Париж требуют возобновить поставки.
В декларации о намерениях отчетливо закреплено, что немецкий оборонный концерн в сотрудничестве с Азербайджаном не будет нарушать эмбарго ОБСЕ на поставки оружия.
Военно-промышленный концерн Rheinmetall передал военным первый бронетранспортер. Эта техника заменит старые БМП Marder.
Немецкий военный концерн оценил в 120 миллионов евро убытки от срыва контракта на строительства центра боевой подготовки в Мулино. Rheinmetall добивается компенсации от правительства ФРГ.
Правительство ФРГ отреагировало на сообщения в СМИ. В Вильнюсе заявили, что Литва не обращалась к Берлину с просьбой о поставках бронетранспортеров Boxer.
РФ заявила о выдвижении штрафных санкций в отношении ФРГ за срыв строительства учебного полигона в Мулино. Предполагалось, что на нем начнут тренировать сухопутные войска в июне 2014 г.
Суд не разрешил ведущему предприятию немецкого ВПК поставлять оборудование для Центра боевой подготовки в Мулино, отметив, что внешняя политика ФРГ важнее интересов концерна.
Одной из причин стали введенные правительством ограничения в сфере экспорта.
Правительство ФРГ стало неохотно выдавать разрешения на экспорт немецких вооружений. DW - о возможных последствиях для предприятий военно-промышленного комплекса Германии.
Правительство Мекленбурга-Передней Померании, несмотря на растущую критику, продолжает подготовку к проведению 1 октября в Ростоке "Дня России". Но не факт, что он состоится.
Немецкому военному концерну заплатят 70 миллионов евро за содержание учебного центра бундесвера.
Ряд компаний в ФРГ, среди которых Fraport и Rheinmetall, выражают озабоченность в связи с возможными потерями от введения Евросоюзом санкций в отношении России.
Концерн Rheinmetall, которому запретили достраивать полигон в нижегородском Мулино, - ведущее предприятие немецкого ВПК. DW выясняла, что этот комплекс из себя представляет.
Берлин запретил немецкому концерну Rheinmetall достраивать центр подготовки для российской армии. Это решение связано с украинским кризисом. В Германии сейчас в целом меняется отношение к военному экспорту.
Берлин запретил немецкому концерну Rheinmetall оборудовать центр боевой подготовки для российской армии в нижегородском Мулино. Германия не просто поддержала санкции ЕС против России, а даже вышла за их пределы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact