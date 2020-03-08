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Rheinmetall AG

PORTSMOUTH, ENGLAND - OCTOBER 08: The US warship USS Harry S. Truman is pictured anchored in The Solent on October 8, 2018 near Portsmouth, England. The nuclear powered aircraft carrier, named after the 33rd President of the United States with a crew of more than 5,000, has been at sea since late August and has been on operations in the North Atlantic, Mediterranean and Arabian Gulf. The Nimitz-class ship, launched in 1998 and carries more than 70 helicopters and fixed-wing aircraft, arrived in The Solent on Saturday for a five-day stay. (Photo by Matt Cardy/Getty Images)

Доклад SIPRI: Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире 08.03.2020

США укрепляют лидерство в мировой торговле оружием. Германия, по данным SIPRI, на четвертом месте среди крупнейших его экспортеров. В большинстве своем оружие продают в страны Ближнего Востока.
Ein Küstenschutzboot für Saudi-Arabien wird 28.12.2017 im Hafen von Mukran bei Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) auf ein Transportschiff verladen. Die Bremer Lürssen-Gruppe, zu der die Wolgaster Werft gehört, hatte den milliardenschweren Auftrag für den Bau einer Flotte neuer saudischer Patrouillenboote erhalten und 2015 mit dem Bau begonnen. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Эмбарго на оружие Эр-Рияду привело к спорам Берлина с партнерами 28.03.2019

В Берлине спорят, продлевать ли введенное после убийства Хашогги эмбарго на экспорт разрешенных немецких вооружений в Саудовскую Аравию. Лондон и Париж требуют возобновить поставки.
Die Zentrale der Rheinmetall AG in Düsseldorf. Rheinmetall ist ein Technologiekonzern ( Automobilzulieferer und Rüstungskonzern). Schlagworte Außenaufnahme, Gebäude, Schriftzug, Unternehmen, Wirtschaft, vm picture alliance / Horst Ossinger

Немецкий концерн Rheinmetall намерен сотрудничать с Азербайджаном 27.06.2018

В декларации о намерениях отчетливо закреплено, что немецкий оборонный концерн в сотрудничестве с Азербайджаном не будет нарушать эмбарго ОБСЕ на поставки оружия.
ARCHIV - Ein Schützenpanzer des Typs Puma (undatiertes, neueres Firmen-Handout). Die weltweit führenden Rüstungskonzerne haben ihre Geschäfte trotz der kriselnden Wirtschaft weiter ausgeweitet, aber weniger deutlich als zuletzt. Stärkstes deutsches Unternehmen ist Rheinmetall. Mit Rüstungsverkäufen im Wert von knapp 2,7 Milliarden Dollar belegte der Autozulieferer und Rüstungskonzern mit Sitz in Düsseldorf Platz 31. Foto: Rheinmetall dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Schlagworte Militär, Wirtschaft, Unternehmen, Industrie, Rüstung, Puma, Schützenpanzer, Gelände

Бундесвер получил на вооружение новый БМП Puma 24.06.2015

Военно-промышленный концерн Rheinmetall передал военным первый бронетранспортер. Эта техника заменит старые БМП Marder.
Die Zentrale der Rheinmetall AG in Düsseldorf. Rheinmetall ist ein Technologiekonzern ( Automobilzulieferer und Rüstungskonzern). Schlagworte Außenaufnahme, Gebäude, Schriftzug, Unternehmen, Wirtschaft, vm picture alliance / Horst Ossinger

Rheinmetall требует компенсацию за аннулирование контракта с Россией 13.03.2015

Немецкий военный концерн оценил в 120 миллионов евро убытки от срыва контракта на строительства центра боевой подготовки в Мулино. Rheinmetall добивается компенсации от правительства ФРГ.
ARCHIV - Ein Radpanzer Boxer, aufgenommen am 03.07.2012 im ISAF-Lager in Masar-i-Scharif. Saudi-Arabien ist nach «Spiegel»-Informationen an einem Kauf von mehreren hundert Radpanzern vom Typ «Boxer» aus Deutschland interessiert. Foto: Hannibal/dpa (zu dpa 0953 vom 02.12.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Берлин опровергает информацию об отказе продавать оружие Литве 23.02.2015

Правительство ФРГ отреагировало на сообщения в СМИ. В Вильнюсе заявили, что Литва не обращалась к Берлину с просьбой о поставках бронетранспортеров Boxer.
ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 28, 2012. The offices of the Russian Ministry of Defense at Znamenka Street in central Moscow. (Photo ITAR-TASS / Sergei Karpov)

Минобороны РФ грозит Германии санкциями за срыв строительства полигона 18.02.2015

РФ заявила о выдвижении штрафных санкций в отношении ФРГ за срыв строительства учебного полигона в Мулино. Предполагалось, что на нем начнут тренировать сухопутные войска в июне 2014 г.
Die Zentrale der Rheinmetall AG in Düsseldorf. Rheinmetall ist ein Technologiekonzern ( Automobilzulieferer und Rüstungskonzern). Schlagworte Außenaufnahme, Gebäude, Schriftzug, Unternehmen, Wirtschaft, vm picture alliance / Horst Ossinger

Концерн Rheinmetall не смог оспорить в суде право на поставки оборудования в Мулино 21.10.2014

Суд не разрешил ведущему предприятию немецкого ВПК поставлять оборудование для Центра боевой подготовки в Мулино, отметив, что внешняя политика ФРГ важнее интересов концерна.
ARCHIV - Der Kampfpanzer «Leopard 2 A6» ist am 02.10.2013 während der Bundeswehrübung Landoperationen in Bergen (Niedersachsen) im Einsatz. Foto: Peter Steffen/dpa (zu dpa Gabriel trifft Chefs der Rüstungskonzerne vom 05.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Оборонная промышленность ФРГ пригрозила перенести производство за границу 20.09.2014

Одной из причин стали введенные правительством ограничения в сфере экспорта.
Auf einem Gestell steht ein neuer Turm für den Kampfpanzer Leopard II A6, an dem Mitarbeiter der Firma Rheinmetall am 7.11.2002 in Unterlüß (Landkreis Celle) arbeiten. Das Rüstungs-Unternehmen ist mit fast 1200 Beschäftigten der größte Arbeitgeber der Region.

Грозит ли кризис немецкому ВПК? 19.08.2014

Правительство ФРГ стало неохотно выдавать разрешения на экспорт немецких вооружений. DW - о возможных последствиях для предприятий военно-промышленного комплекса Германии.
Auf der Werft von Nordic Yards in Rostock-Warnemünde (Mecklenburg-Vorpommern) wird am 05.02.2014 an der Offshore-Konverterplattform Sylwin Alpha gearbeitet. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Состоится ли "День России" в Ростоке? 15.08.2014

Правительство Мекленбурга-Передней Померании, несмотря на растущую критику, продолжает подготовку к проведению 1 октября в Ростоке "Дня России". Но не факт, что он состоится.
ARCHIV - Das Logo der Rheinmetall AG aufgenommen am Donnerstag (09.08.2012) in Düsseldorf. Der Rüstungs- und Autozulieferkonzern Rheinmetall stellt am MIttwoch in Düsseldorf seine Bilanz vor. Foto: Caroline Seidel dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Rheinmetall получит компенсацию за аннулирование контракта с РФ 08.08.2014

Немецкому военному концерну заплатят 70 миллионов евро за содержание учебного центра бундесвера.
ARCHIV - Das Logo der Rheinmetall AG, aufgenommen am 09.08.2012 in Düsseldorf. Foto: Caroline Seidel dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкие фирмы озабочены потерями от введения санкций против России 07.08.2014

Ряд компаний в ФРГ, среди которых Fraport и Rheinmetall, выражают озабоченность в связи с возможными потерями от введения Евросоюзом санкций в отношении России.
ARCHIV - Der Kampfpanzer «Leopard 2 A6» ist am 02.10.2013 während der Bundeswehrübung Landoperationen in Bergen (Niedersachsen) im Einsatz. Das Internationale Institut für Strategische Studien (IISS) legt am 05.02.2014 den Jahresbericht über das weltweite militärische Gleichgewicht vor. Die Studie nimmt die militärische Stärke und Rüstungsindustrie von 171 Ländern weltweit unter die Lupe. Foto: Peter Steffen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Производство вооружений - не главная сфера немецкого ВПК 05.08.2014

Концерн Rheinmetall, которому запретили достраивать полигон в нижегородском Мулино, - ведущее предприятие немецкого ВПК. DW выясняла, что этот комплекс из себя представляет.

Германия может уменьшить экспорт вооружений (04.08.2014) 05.08.2014

Берлин запретил немецкому концерну Rheinmetall достраивать центр подготовки для российской армии. Это решение связано с украинским кризисом. В Германии сейчас в целом меняется отношение к военному экспорту.

04.08.2014 Геофактор: Экспорт немецкого вооружения в Россию - важнее мораль или прибыль? 04.08.2014

Берлин запретил немецкому концерну Rheinmetall оборудовать центр боевой подготовки для российской армии в нижегородском Мулино. Германия не просто поддержала санкции ЕС против России, а даже вышла за их пределы.
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