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Rheinmetall получил заказ на производство снарядов в Украине

Ольга Лебедева
24 июля 2024 г.

Немецкий оборонный концерн построит в Украине завод по производству боеприпасов. Не позднее чем через 24 месяца планируется выпускать шестизначное число артиллерийских выстрелов в год.

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Производство боеприпасов Rheinmetall в Германии
Производство боеприпасов Rheinmetall в ГерманииФото: Sepp spiegl/IMAGO

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил от правительства Украины заказ на строительство в этой стране завода по производству боеприпасов. Об этом заявил крупнейший в Европе производитель боеприпасов в Дюссельдорфе в среду, 24 июля.

Шестизначное число снарядов в год

Необходимые для производства машины и станки будут поставлены в ближайшее время, отмечается в заявлении. Точная стоимость строительства завода не называется, но указывается, что объем заказа составляет несколько сотен миллионов евро. Производство планируется начать в течение 24 месяцев.

СП под названием "Украинский центр передового опыта по производству боеприпасов" ("Ukrainian Competence Center for Ammunition"), которое будет создано в ближайшее время, должно выпускать шестизначное число артиллерийских выстрелов, главным образом, калибра 155 мм в год.

Производственное предприятие, которое будет построено в Украине, партнеры планируют эксплуатировать совместно. При этом Rheinmetall будет владеть 51 процентом акций СП, а украинский партнер - 49 процентами.

О решении построить в Украине завод Rheinmetall объявили в феврале

"За нашими словами следуют дела, мы с нашим партнером создаем украинский центр компетенции по боеприпасам", - заявил глава Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger). Меморандум о взаимопонимании по созданию совместного предприятия между Rheinmetall и Украиной был подписан в середине февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

В октябре 2023 года Rheinmetall уже основал свое первое совместное предприятие с украинским государственным концерном "Укроборонпром", которое занимается обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

 

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