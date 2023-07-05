Rheinmetall подключается к производству "невидимки" F-35

Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения со стелс-технологиями из США будет частично Made in Germany. Принято решение о строительстве завода на западе Германии.

Немецкая компания Rheinmetall подключается к производству "самого эффективного на сегодняшний день боевого самолета в мире". Так крупнейший в ФРГ производитель военной техники характеризует американский многофункциональный истребитель-бомбардировщик F-35A Lightning II, способный нести ядерное оружие. С 2025 года средняя часть его фюзеляжа будет изготавливаться в Германии на заводе, который построят в городе Веце на самом западе Германии у границы с Нидерландами. Об этом Rheinmetall объявила 4 июля.

Трансфер новейших авиационных технологий в Германию

"Мы гордимся тем, что наше многолетнее партнерство с Northrop Grumman и Lockheed Martin, а также существующие уже многие десятилетия очень тесные связи с бундесвером, приведут к подлинному трансферу ноу-хау в Германию", - подчеркнул председатель правления Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger), комментируя договоренности, достигнутые с двумя выпускающими F-35 американскими военно-промышленными корпорациями. В Веце они установят автоматизированную монтажную линию с новейшими американскими технологиями.

Новый завод построят рядом с небольшим международным аэропортом Weeze недалеко от Дюссельдорфа Фото: picture alliance / CHROMORANGE

Завод будет построен на площади почти в 60 тысяч квадратных метров в промзоне рядом с небольшим, но международным аэропортом Weeze. Его использует главным образом ирландская авиакомпания-дискаунтер Ryanair, которая называет его Düsseldorf (Weeze), поскольку он расположен относительно недалеко от Дюссельдорфа. Новое предприятие, которое будет иметь и научно-исследовательское подразделение, обеспечит создание примерно 400 рабочих мест.

"Это расширение производственных мощностей будет способствовать удовлетворению растущего по всему миру спроса и позволит обладателям F-35 быть на шаг впереди перед лицом будущих угроз 21-го века", - подчеркнул вице-президент программы F-35 корпорации Lockheed Martin Майк Шумейкер.

F-35 смогут нести ядерное оружие вместо самолетов Tornado

На заводе в Веце планируется выпустить как минимум 400 средних частей фюзеляжа боевого самолета F-35A Lightning II. Эта модель будет поставляться военно-воздушным силам Германии (люфтваффе) и "других дружественных стран", указывается в сообщении Rheinmetall. Информационное агентство AFP отмечает, что армии различных стран эксплуатируют в настоящее время около 890 единиц F-35 различной модификации. Их серийное производство началось в 2015 году.

Многоцелевой боевой самолет Tornado находится на вооружении люфтваффе с 1982 года Фото: Sean Gallup/Getty Images

Агентство Reuters напоминает, что правительство ФРГ в прошлом году приняло решение приобрести 35 таких истребителей-бомбардировщиков, широко использующих технологии малозаметности (стелс-технологии). Поэтому F-35 относят к самолетам-невидимкам. Они призваны заменить устаревшие Tornado, на которые в Германии в настоящее время возложено выполнение задач в рамках принятой в НАТО концепции совместного использования ядерного оружия.

Эта концепция предполагает, что в случае войны к доставке американского ядерного оружия к цели могут привлекаться боевые самолеты неядерных членов альянса, в том числе Германии. Первые восемь F-35A Lightning II бундесвер должен получить в 2026 году, указывает AFP. Можно исходить из того, что они будут частично изготовлены уже на немецком заводе Rheinmetall в Веце.

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