В ВПК бум, а снарядов Украине все равно не хватает. Почему?

Запад не смог сдержать своего слова и обеспечить Украину необходимым количеством боеприпасов. DW - о причинах и перспективах наращивания их производства.

Цель была амбициозной. К началу марта нынешнего года Европа обещала поставить Киеву миллион артиллерийских снарядов с тем, чтобы компенсировать превосходство России по боеприпасам в войне против Украины. Свое слово европейцам не удастся сдержать, признали эксперты на только что завершившейся Мюнхенской конференции по безопасности. Одна из проблем - структура европейского ВПК. Но есть проблеск надежды. Военные заводы вносят коррективы в свои производственные планы и наращивают мощности. Украине могут помочь и новые формы сотрудничества.

Неповоротливый ВПК

Глава крупнейшего в Германии военно-промышленного концерна Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) чуть опоздал на одну из непубличных панельных дискуссий в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Дискуссия проходила под названием "Устранить дефицит военного производства в Европе".

За время, прошедшее с начала полномасштабного вторжения России в Украину, цена акций Rheinmetall выросла в четыре раза. Концерн производит, среди прочего, танки для бундесвера, а также боеприпасы для зенитных самоходных установок Gepard, которые поставляются Украине.

Канцлер Олаф Шольц на одном из заводов Rheinmetall Фото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

24 февраля - уже вторая годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. На некоторых заводах Rheinmetall теперь работают в три смены, в планах - строительство новых производственных мощностей. А немецкие политики, в первую очередь министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius), требуют от бундесвера и всей страны стать "способной воевать", чтобы сдержать Россию, не допустить в будущем ее нападения на одну из стран НАТО.

Но все это занимает гораздо больше времени, чем можно было ожидать от Германии, которая в докладах Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) всегда входит в пятерку крупнейших в мире экспортеров вооружений.

Средние оборонные предприятия опасаются инвестировать

Если такой крупный концерн, как Rheinmetall, способен сравнительно быстро изыскать из своих резервов средства на новые инвестиции, то исходное положение многих более мелких компаний куда сложнее, поясняет в интервью DW генеральный директор Федерального объединения предприятий оборонной промышленности и фирм, производящих оборудование для обеспечения безопасности (BDSV) Ханс Кристоф Ацподин (Hans Christoph Atzpodien).

Ацподин представляет интересы 200 компаний немецкого ВПК. 80% из них - классические средние предприятия с числом занятых в пределах 300 человек. "У многих из них очень узкая специализация", - говорит собеседник DW, то есть, поясняет он, они выпускают комплектующие для других фирм.

2% ВВП на оборону в 2024 году. А дальше?

Правительство Германии недавно объявило, что в этом году страна впервые за многие десятилетия выполнит требование НАТО о военных расходах в размере, как минимум, двух процентов ВВП.

Германия закупит в США боевые самолеты F-35 Фото: Boris Roessler/dpa/picture alliance

Но достигнута эта цель будет только потому, что в сумму военных расходов ФРГ включены деньги из специального фонда в 100 миллиардов евро, о создании которого канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил после начала полномасштабной войны России против Украины. За счет этого фонда будут, в частности, закуплены для немецких ВВС американские боевые самолеты F-35.

Плановый же бюджет Минобороны Германии остается примерно на прежнем уровне. И именно на этот бюджет будут ориентироваться небольшие военные фирмы, объяснил в интервью DW главный редактор специализированного журнала European Security & Technology Юрген Фишер (Jürgen Fischer).

"Нам срочно нужны заказы", - сказал представитель одной из таких фирм в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, когда речь на ней шла о дефицитах в производстве вооружений.

Совместные предприятия в оборонной сфере

В переговорах на эту тему принимал участие министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин. "Процесс пошел", - удовлетворенно сказал он потом в интервью DW.

На полях конференции Камышин встречался с менеджерами немецких военно-промышленных компаний, чтобы обсудить с ними перспективы создания совместных предприятий. Планы создания в Украине СП с фирмами из стран ЕС анонсировал еще в январе президент Владимир Зеленский в ходе своей поездки по трем странам Балтии и Польше. Киев старается нарастить производство в самой Украине вооружений и боеприпасов - впредь и с помощью западных технологий.

Дмитрий Кулеба (второй справа) и Роберт Хабек (первый слева) на Мюнхенской конференции по безопасности Фото: Kuhlmann/MSC

На проблемы в производстве вооружений в странах ЕС накладываются те, с которыми сталкивается Украина. На одну из них указал в Мюнхене министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, европейские 155-миллиметровые снаряды часто могут использоваться только для очень специфических артиллерийских систем.

"На местах это огромная проблема, - говорит Кулеба. - Те же снаряды мы не можем использовать для орудий других систем". В НАТО об этой проблеме знают: хотя снаряды имеют одинаковый калибр, но отличаются по другим параметрам. В прошлом не удалось достичь единообразия из-за бюрократии в военных ведомствах стран ЕС.

Чешские снаряды для ВСУ

ЕС не смог сдержать свое обещание оперативнее и в больших объемах снабжать Украину боеприпасами. Помочь взялся президент Чехии Петр Павел. Чешское министерство обороны и местные производители боеприпасов изыскали проданные ранее другим странам снаряды, которые можно реимпортировать и передать Украине. Речь, по словам президента, идет о полумиллионе снарядов принятого в НАТО 155-миллиметрового калибра, а также до 300 тысяч снарядов калибра 122 миллиметра. Неясно пока только, как профинансировать такую сделку.

Германия тоже обещает ускорить поставки снарядов Украине. Чтобы нарастить их производство, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) готов гарантировать небольшим немецким оборонным заводам щедрые госзаказы. Такой подход, по словам министра, пойдет на пользу и бундесверу, и Украине.

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